Ми виконали все, що просив Зеленський, - Байден про постачання ракет ATACMS Україні

Сполучені Штати Америки виконали все, що нещодавно просив президент України Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву президента США Джо Байдена.

У президента Байдена запитали, чи обіцяв він Зеленському передати ракети ATACMS для України.

У відповідь Байден сказав, що він говорив із Зеленським, і все, про що він просив, "США виконали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові передати Україні ATACMS, як тільки Байден ухвалить відповідне рішення, - Bloomberg