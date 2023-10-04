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Байден (2855) зброя (7278) ATACMS (136)

Ми виконали все, що просив Зеленський, - Байден про постачання ракет ATACMS Україні

байден

Сполучені Штати Америки виконали все, що нещодавно просив президент України Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву президента США Джо Байдена.

У президента Байдена запитали, чи обіцяв він Зеленському передати ракети ATACMS для України.

У відповідь Байден сказав, що він говорив із Зеленським, і все, про що він просив, "США виконали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові передати Україні ATACMS, як тільки Байден ухвалить відповідне рішення, - Bloomberg

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Топ коментарі
+38
Политика "кнута и пряника" в действии. Плохо только, что параллельно с воспитанием одного самовлюбленного барыги, страдает вся Украина. Но что выбрали - то и имеем.
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04.10.2023 20:55
+24
Почекаємо, коли ОПа буде знову викаблучуватись - ми просілі нам не далі... і т.д.
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04.10.2023 20:53
+24
Он значиться як.
Виходить відосіки трошки не співпадають з реальними діями...
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04.10.2023 20:54
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А пан Іван дивиться в корінь фундаментального вирішення проблеми... Нічого й додати.
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04.10.2023 23:10 Відповісти
и томагавк
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05.10.2023 00:13 Відповісти
Тобто виходить, що лендліз не просили.

Хоча перед самітом НАТО, в американських медіа було декілька інтервью від Українських можновладців, з підтекстом "зброї мало"
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04.10.2023 22:11 Відповісти
Чому не виконав... "....десь тихесенько підростає мільярд дерев... між яких ходять вчителі з зарплатою в 4 тис.баксів... і пенсіонери зі смартфонами... І все це видно в притулкин супутник..."
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04.10.2023 22:15 Відповісти
а що Нелох Боневтік щось взагалі просив в Бідена?

єдиний результат його 'просьб', який я бачу - це ГІГАНТСЬКІ ВТРАТИ території і людей в Україні!!!!
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04.10.2023 22:36 Відповісти
значить скоро будуть смажитися кацапські дупи.
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04.10.2023 22:41 Відповісти
Атакамси почнуть лупити лише коли з'являється F-16.
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04.10.2023 23:00 Відповісти
А чому? Відсутність F-16 чомусь не вплинула на постачання британських та французьких ракет котрі мають не на багато менший радіус дії, а ATCMS взагалі ніяк не залежать від наявності хоч якихось літаків у ЗСУ.
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05.10.2023 09:42 Відповісти
Не "просив Зеленський",а вимушений був просити. Те що хотів Зеленський,це здати Україну і це частково цьому ******** вдалось.
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05.10.2023 00:01 Відповісти
буратінку треба міняти, бо мало просить. Дуже мало.
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05.10.2023 00:24 Відповісти
Або Байден перебільшує, або ми чогось не знаємо і ЗМІ це теж невідомо. А фантазувати впусту, не маючи відповідної інформації, то марнотратство часу.
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05.10.2023 09:39 Відповісти
По перше - Закон про ленд-ліз для оборони демократії Україною від 2022 року (англ. Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) - це акт Конгресу Сполучених Штатів, за яким українському урядові постачатимуться матеріальні засоби в спосіб, подібний до ленд-лізу під час Другої світової війни котрий НЕ ПОТРЕБУЄ якоїсь ратифікації з боку України і не має строку дії а може лише бути скасованим, чого не відбулось. По друге - його використання може бути розпочатим у будь який час і поки потреби у цьому не має бо продовжується БЕЗОПЛАТНЕ постачання зброї в Україну без накопичення можливих боргів згідно умов ленд лізу. Тож не варто "Michael Himarson" так відверто БРЕХАТИ що, можливо, ти робиш НАВМИСНО!
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05.10.2023 10:05 Відповісти
Можна перевірити закони - та зробити висновок хто бреше

1. Про спосіб подібний до ленд-лізу під час Другої світової війни - ніде не сказано
Натомість для України прийняли окремий закон з деякими виключеннями
2. В США є закон про лендліз, згідно якого уряд США може надавати зброю на термін до 5 років, в любий момент, витребувати назад, та який зобовязує підписати договір, що країна отримувач оплатить всі витрати з відновлення, за знищену, або втрачену техніку

19 січня 2022, за місяць до війни, республіканець запропонував закон Лендліз для України, з наступними змінами
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74
- термін дії до вирішення конфлікту 2014 року
- президент США звітує перед Конгресом, як він допомагає Україні
- Україна звільняється від оплати за знищену, втрачену та пошкоджену техніку
(B) Section 61 of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2796)
- зброя передається безстроково
(A) Section 503(b)(3) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2311(b)(3))

В квітні демократи трохи підправили закон, та проголосували
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74
- термін дії встановили на 2022-2023 фінансові роки, до 1 жовтня 2023
- виключили звітність президента

станом на 1 жовтня 2023 - президент вже не має права щось передавати згідно закона про лендліз

Очікується що закон про військовий бюджет, подовжить термін лендлізу на 1 рік - поки ще не проголосували
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670

Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.

3. Справка, перед підписанням закона президентом
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf

Логічно, якщо щось буде поставлено згідно лендліза, то будуть видатки - проте якшо не знати що та скільки буде поставлено, то порахувати зазделегіть це не можливо
Тому Direct Spending = а - де це пояснюється

Якщо Україна, щось би платила за лендліз, проте це не можливо порахувати, тому що оплата залежить від наданої зброї, тоді в графі Revenues був би не 0, а літера з поясненням
Натомість Revenues = 0 - тобто скільки би техніки США не передали згідно лендліза, дохід буде дорівнювати 0.
Виходить Україна нічого не буде платити за лендліз
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05.10.2023 13:51 Відповісти
Ось текст зі статті РБК-Україна на котру посилається "Цензор.нет":

https://www.rbc.ua/rus/news/bayden-postachannya-atacms-********-mi-vikonali-1696441178.html Наприкінці вересня видання Newsweek повідомляло, що Україна найближчими днями отримає зелене світло на отримання вироблених у США ракет із касетними ************ великої дальності. Йдеться і про ракети M26, M26A1 і M39 дальністю 36 км, 45 км і 160 км відповідно.

https://www.rbc.ua/rus/news/bayden-postachannya-atacms-********-mi-vikonali-1696441178.html Інші Західні ЗМІ раніше заявляли про те, що питання передачі далекобійних ATACMS зрушило з мертвої точки. Під час зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена останній повідомив лідера України про те, що Штати нададуть невелику кількість ракет ATACMS, повідомило NBC News.
Висновки робить самі про "коректність надання інформації!
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05.10.2023 09:52 Відповісти
Ось які слова Байдена наводить на цю тему досить поінформована людина, Олег Пономар:
«Я говорил с Зеленским. И все, о чем он просил, мы проработали», - ответил Байден на вопрос журналиста, обещал ли он ATACMS Украине.
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05.10.2023 13:20 Відповісти
знову срач розвели)), як завжди. То підіть ви попросіть в Байдена, в Шольца, в Столтенберга. Може вас усім швидше дадуть ніж Зеленському чи Залужному.
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05.10.2023 10:53 Відповісти
То нехай приберуть авторитарні обмеження Зеленського-Стефанчука. Нехай до Вашингтона і до європейських столиць їздять усі політики, хто може щось випросити. "Хуже нє будєт" ©
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05.10.2023 13:20 Відповісти
нехай. Я ж не проти. Тільки наші політики цей дозвіл використовиватимуть не на користь держави, а на власну користь.
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05.10.2023 14:02 Відповісти
невже хтось тут розраховує на правдиві дані чи навіть "звіти" по отриманій зброї, по її кількості, по найменуванням.. Ну як діти, чесне слово))
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05.10.2023 10:55 Відповісти
Тем не менее военные жалуются на отсутствие на фронте необходимых вооружения, военной техники и материалов

Исполнительная власть Украины и США успешно похерила замечательный закон помощи США Украине "Ленд-Лиз", это есть причина топтания на месте
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05.10.2023 11:38 Відповісти
"Michael Himarson", від того що ти цей пост будеш публікувати багаторазово він, по перше, не стане більш виправданим, а по друге - мені невідомо існування будь яких фахівців, і військові не виключення, котрі б сказали що "досить" і "ми задоволені", бо під час війни забагато зброї не буває!!!
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05.10.2023 13:05 Відповісти
Багаторазово буду, пока таки как ты поймут
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05.10.2023 13:57 Відповісти
покажи, где я писал, что за Ленд-Лиз нужно платить, нигде я такого не писал

я писал, что Байден похерил ленд-лиз потому что по реализации этого закона он должен был дать предложения в Конгресс, а он забил на это и вообще ничего не сделал по этому закону, что привело к недопоставкам техники в Украину
600 танков по лендлизу можно было поставить за 31 миллион немедленно после подписания закона. а поставили 31 танк за 600 миллионов (условно говоря, реально около 400 миллионов) через год

тупой хамский танчик переврал все мои слова
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05.10.2023 15:24 Відповісти
сори, не к тому пользователю добавилось

Это к " - он все время пишет, что надо платить
Если может, пусть покажет что-то кроме своих слов

вот например он вводит в заблуждение выше
1)
"подібний до ленд-лізу під час Другої світової війни котрий НЕ ПОТРЕБУЄ якоїсь ратифікації з боку України і не має строку дії а може лише бути скасованим, чого не відбулось."

про ВОВ в законе ничего не сказано - просто выдумка
в законе который приняли для Украины специально сказано - срок действия 2022-2023 финансовые года, т.е. до 1 октября 2023

Есть закон про оборонный бюджет, в котором (спасибо опять республиканцам) добавлен пункт
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.

Закон пока еще дорабатывается, если примут - то лендлиз будет продлен до 1 октября 2024 года
Пока на 05.10.2023 - действие лендлиза уже закончилось.
Поставлно техники на 0 долларов

2)
"По друге - його використання може бути розпочатим у будь який час і поки потреби у цьому не має бо продовжується БЕЗОПЛАТНЕ постачання зброї в Україну без накопичення можливих боргів згідно умов ленд лізу. Тож не варто "Michael Himarson" так відверто БРЕХАТИ що, можливо, ти робиш НАВМИСНО! "

США имеють отдельный закон про лендлиз, в котором оружие даєтся не более чем на 5 лет, могут забрать в любой момент, и страна должна подписать договор, что оплатит все издержки США по ремонту или замене техники, а также уничтоженную и потерянную
Когда принимали закон про лендлиз для Украины (спасибо республиканцам) - то для Украины не будет использованы эти положения
- техника передается бесрочно, т.е. больше чем на 5 лет
- за уничтоженную, утраченную или ремонт - Украина платит 0 долларов

По крайней мере, это подтверждает справка перед подписанием лендлиза
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf

Revenus = 0 - без всяких пояснений, что это невозможно посчитать,
как в случае с затратами США
Direct Spending = a, где расшифровывается что затраты США будут не нулевые, но посчитать их невозможно, т.к. неизвестно, что будет передано Украине
Справка от 26 апреля 2022 - т.е. после голосования в Конгрессе, и перед подписанием президентом

Итого есть набор фактов в виде официальных документов
против слова "Виталий Танчик 0fc3d8f4", арестовича и прочих

арестович в январе 2023 - тоже всех поливал, что лендлиз не нужен, достаточно "халявы"
а летом 2023 - говорит что "халявы" не достаточно
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05.10.2023 15:45 Відповісти
Поки що підписаний закон та довідка - стверджують
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74
- передача зброї тільки на 5 років. Для України не встановили строку
(A) Section 503(b)(3) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2311(b)(3))
- оплата за знищену, втрачену або поломану техніку не вимагається
(B) Section 61 of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2796)

- США очікують 0 доходів за надання лендлізу Україні
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf

Проти цього поки тільки слова на форумі, що за лендліз потрібно платити

Чи є якісь факти, окрім слів?
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05.10.2023 15:46 Відповісти
Все просто, якщо б США хотіли швидкою перемоги, давали б стільки щоб дійсно перемогти, а те що зараз дают це так, аби нічия була по обі сторони.
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05.10.2023 14:12 Відповісти
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