Ми виконали все, що просив Зеленський, - Байден про постачання ракет ATACMS Україні
Сполучені Штати Америки виконали все, що нещодавно просив президент України Володимир Зеленський.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву президента США Джо Байдена.
У президента Байдена запитали, чи обіцяв він Зеленському передати ракети ATACMS для України.
У відповідь Байден сказав, що він говорив із Зеленським, і все, про що він просив, "США виконали".
Топ коментарі
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Хоча перед самітом НАТО, в американських медіа було декілька інтервью від Українських можновладців, з підтекстом "зброї мало"
єдиний результат його 'просьб', який я бачу - це ГІГАНТСЬКІ ВТРАТИ території і людей в Україні!!!!
1. Про спосіб подібний до ленд-лізу під час Другої світової війни - ніде не сказано
Натомість для України прийняли окремий закон з деякими виключеннями
2. В США є закон про лендліз, згідно якого уряд США може надавати зброю на термін до 5 років, в любий момент, витребувати назад, та який зобовязує підписати договір, що країна отримувач оплатить всі витрати з відновлення, за знищену, або втрачену техніку
19 січня 2022, за місяць до війни, республіканець запропонував закон Лендліз для України, з наступними змінами
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74
- термін дії до вирішення конфлікту 2014 року
- президент США звітує перед Конгресом, як він допомагає Україні
- Україна звільняється від оплати за знищену, втрачену та пошкоджену техніку
(B) Section 61 of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2796)
- зброя передається безстроково
(A) Section 503(b)(3) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2311(b)(3))
В квітні демократи трохи підправили закон, та проголосували
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74
- термін дії встановили на 2022-2023 фінансові роки, до 1 жовтня 2023
- виключили звітність президента
станом на 1 жовтня 2023 - президент вже не має права щось передавати згідно закона про лендліз
Очікується що закон про військовий бюджет, подовжить термін лендлізу на 1 рік - поки ще не проголосували
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
3. Справка, перед підписанням закона президентом
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf
Логічно, якщо щось буде поставлено згідно лендліза, то будуть видатки - проте якшо не знати що та скільки буде поставлено, то порахувати зазделегіть це не можливо
Тому Direct Spending = а - де це пояснюється
Якщо Україна, щось би платила за лендліз, проте це не можливо порахувати, тому що оплата залежить від наданої зброї, тоді в графі Revenues був би не 0, а літера з поясненням
Натомість Revenues = 0 - тобто скільки би техніки США не передали згідно лендліза, дохід буде дорівнювати 0.
Виходить Україна нічого не буде платити за лендліз
https://www.rbc.ua/rus/news/bayden-postachannya-atacms-********-mi-vikonali-1696441178.html Наприкінці вересня видання Newsweek повідомляло, що Україна найближчими днями отримає зелене світло на отримання вироблених у США ракет із касетними ************ великої дальності. Йдеться і про ракети M26, M26A1 і M39 дальністю 36 км, 45 км і 160 км відповідно.
https://www.rbc.ua/rus/news/bayden-postachannya-atacms-********-mi-vikonali-1696441178.html Інші Західні ЗМІ раніше заявляли про те, що питання передачі далекобійних ATACMS зрушило з мертвої точки. Під час зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена останній повідомив лідера України про те, що Штати нададуть невелику кількість ракет ATACMS, повідомило NBC News.
Висновки робить самі про "коректність надання інформації!
«Я говорил с Зеленским. И все, о чем он просил, мы проработали», - ответил Байден на вопрос журналиста, обещал ли он ATACMS Украине.
Исполнительная власть Украины и США успешно похерила замечательный закон помощи США Украине "Ленд-Лиз", это есть причина топтания на месте
я писал, что Байден похерил ленд-лиз потому что по реализации этого закона он должен был дать предложения в Конгресс, а он забил на это и вообще ничего не сделал по этому закону, что привело к недопоставкам техники в Украину
600 танков по лендлизу можно было поставить за 31 миллион немедленно после подписания закона. а поставили 31 танк за 600 миллионов (условно говоря, реально около 400 миллионов) через год
тупой хамский танчик переврал все мои слова
Это к " - он все время пишет, что надо платить
Если может, пусть покажет что-то кроме своих слов
вот например он вводит в заблуждение выше
1)
"подібний до ленд-лізу під час Другої світової війни котрий НЕ ПОТРЕБУЄ якоїсь ратифікації з боку України і не має строку дії а може лише бути скасованим, чого не відбулось."
про ВОВ в законе ничего не сказано - просто выдумка
в законе который приняли для Украины специально сказано - срок действия 2022-2023 финансовые года, т.е. до 1 октября 2023
Есть закон про оборонный бюджет, в котором (спасибо опять республиканцам) добавлен пункт
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670
Sec. 1224 extends through FY2024 the authority of the President to lend or lease defense articles to Ukraine and other Eastern European countries impacted by Russia's invasion of Ukraine.
Закон пока еще дорабатывается, если примут - то лендлиз будет продлен до 1 октября 2024 года
Пока на 05.10.2023 - действие лендлиза уже закончилось.
Поставлно техники на 0 долларов
2)
"По друге - його використання може бути розпочатим у будь який час і поки потреби у цьому не має бо продовжується БЕЗОПЛАТНЕ постачання зброї в Україну без накопичення можливих боргів згідно умов ленд лізу. Тож не варто "Michael Himarson" так відверто БРЕХАТИ що, можливо, ти робиш НАВМИСНО! "
США имеють отдельный закон про лендлиз, в котором оружие даєтся не более чем на 5 лет, могут забрать в любой момент, и страна должна подписать договор, что оплатит все издержки США по ремонту или замене техники, а также уничтоженную и потерянную
Когда принимали закон про лендлиз для Украины (спасибо республиканцам) - то для Украины не будет использованы эти положения
- техника передается бесрочно, т.е. больше чем на 5 лет
- за уничтоженную, утраченную или ремонт - Украина платит 0 долларов
По крайней мере, это подтверждает справка перед подписанием лендлиза
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf
Revenus = 0 - без всяких пояснений, что это невозможно посчитать,
как в случае с затратами США
Direct Spending = a, где расшифровывается что затраты США будут не нулевые, но посчитать их невозможно, т.к. неизвестно, что будет передано Украине
Справка от 26 апреля 2022 - т.е. после голосования в Конгрессе, и перед подписанием президентом
Итого есть набор фактов в виде официальных документов
против слова "Виталий Танчик 0fc3d8f4", арестовича и прочих
арестович в январе 2023 - тоже всех поливал, что лендлиз не нужен, достаточно "халявы"
а летом 2023 - говорит что "халявы" не достаточно
https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74
- передача зброї тільки на 5 років. Для України не встановили строку
(A) Section 503(b)(3) of the Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C. 2311(b)(3))
- оплата за знищену, втрачену або поломану техніку не вимагається
(B) Section 61 of the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2796)
- США очікують 0 доходів за надання лендлізу Україні
https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf
Проти цього поки тільки слова на форумі, що за лендліз потрібно платити
Чи є якісь факти, окрім слів?