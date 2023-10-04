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Генштаб ЗС (6064) обстріл (27076)

Протягом доби росіяни завдали 5 ракетних та 43 авіаційні удари, здійснили 30 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

область,донецька,обстріл

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 4 жовтня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Ворог завдав 5 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби росіяни завдали 3 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснили 28 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

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