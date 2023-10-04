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ППО (2922) виробництво (1553) США (20990) Україна (5686)

Україна вироблятиме системи ППО спільно зі США. Перші результати будуть до кінця року, - Камишін

сша,україна

Україна і США спільно вироблятимуть системи протиповітряної оборони на території нашої держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив в інтерв'ю NV.

Камишін розповів, що під час нещодавнього візиту Володимира Зеленського до США Київ та Вашингтон домовилися про виробництво систем ППО на українській території.

"Під час нашого візиту до США, ми отримали не тільки чергове завірення про продовження фінансової і військової підтримки, а й готовність працювати над спільним виробництвом систем ППО. Ми вже почали над цим роботу", - пояснив Камишін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина планує передати Україні системи ППО для захисту поставок зерна, - Bloomberg

Перші результати такого спільного виробництва будуть, за його словами, вже до кінця 2023 року.

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Топ коментарі
+7
Зеленский это катастрофа и вырок для Украины. К сожалению, ещё не все поняли.
...получили заверения о финансовой и военной поддержке. Ну это как будапештский меморандум, вроде бы и да, но нет.
Вобщем, похоже на очередной зелёный трындеж.
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04.10.2023 22:04
+6
Щє з десяток таких "Лучів" треба, одним не обійтись.
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04.10.2023 21:59
+5
Татаровське ДБР клістрони хоч вже всі повернуло в наші частини ППО?
Нагадаємо: Вилучені Татаровським ДБР у 2020 році клістрони з комплексів ЗРК С-300 військових частин ППО, лише через 100 днів війни, у червні 2022 р., нарешті повернули військовим в частини ППО декількох областей України. За цей злочин проти українського народу мають сидіти за гратами не стрілочники, а організатори цієї антидержавної диверсії з офісу преЗЕдента.
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04.10.2023 22:00
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В Україні є " Луч" . Що ще треба? А треба фінансування та бажання
влади про своє.
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04.10.2023 21:53 Відповісти
Щє з десяток таких "Лучів" треба, одним не обійтись.
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04.10.2023 21:59 Відповісти
Ну как можно ответить на подобное заявление?!
"Промінь")) это хорошо. Но к нему нужно еще четкое описание задачи, в идеале ТЗ. Что бы написать ТЗ нужно иметь видение "поля боя" и понимать какие функции выполняют каждый из его элементов. Еще очень желательно все это изложить в виде какой-нибудь стратегии, этс.
А у нас чувак который 10 лет переносил бумажки из кабинета в кабинет оказывается опытным менеджером и, в итоге, директором. Я молчу о президенте.
ИМХО, пусть хоть американцы покомандуют, если у нас мозгов нет.
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04.10.2023 23:42 Відповісти
Та шо він ****ть? До кінця року. Хіба шо останню гайку прикрутити до готового продукту.
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04.10.2023 21:54 Відповісти
Та й це добре!
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04.10.2023 21:58 Відповісти
Ой ***, ой бла, ой бла-бла бла і мільярд дерев.
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04.10.2023 21:55 Відповісти
Тепер ми зробимо мільярд ППО!!!

А хто заважав 4 роки це робити?
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04.10.2023 22:10 Відповісти
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04.10.2023 22:12 Відповісти
Невже "Патріот"?
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04.10.2023 21:57 Відповісти
"Потужний Патріот" або "Патріот-95"
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04.10.2023 22:11 Відповісти
Татаровське ДБР клістрони хоч вже всі повернуло в наші частини ППО?
Нагадаємо: Вилучені Татаровським ДБР у 2020 році клістрони з комплексів ЗРК С-300 військових частин ППО, лише через 100 днів війни, у червні 2022 р., нарешті повернули військовим в частини ППО декількох областей України. За цей злочин проти українського народу мають сидіти за гратами не стрілочники, а організатори цієї антидержавної диверсії з офісу преЗЕдента.
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04.10.2023 22:00 Відповісти
Це при тому, що за останнім опитуванням - 73% не вірять у можливість війни з росією

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04.10.2023 22:02 Відповісти
Зеленский это катастрофа и вырок для Украины. К сожалению, ещё не все поняли.
...получили заверения о финансовой и военной поддержке. Ну это как будапештский меморандум, вроде бы и да, но нет.
Вобщем, похоже на очередной зелёный трындеж.
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04.10.2023 22:04 Відповісти
Шапіто...
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04.10.2023 22:28 Відповісти
Думаю, що то якісь старі американські ракети классу "повітря-повітря" будуть ставити на пікапи. Про це вже давно йшли розмови (і писали про це іноді), а може й дії якісь були. Можливо це буде непоганою ідеєю, і це буде добре працювати, але всім очевидно, що це все ж не виробництво ППО
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04.10.2023 22:31 Відповісти
Звіздить, шо дихає. Для швидких результатів потрібно призначати комісарів з надповноваженнями, без бюрократії. Увечорі нарада міністрів з усним визнанням повноважень, вранці співбесіда з керівниками проектів і передача фінансово-технічного ресурсу.
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04.10.2023 22:48 Відповісти
КАМИШІН ."зелений говорун" котрий буде виробляти все із всіма,але наступного року
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04.10.2023 23:01 Відповісти
новый сериал "Скоты-95"
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04.10.2023 23:20 Відповісти
А там багато не потрібно-******* РЛС та головки наведення. Тоді навіть с-75 стане як новенька.
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04.10.2023 23:44 Відповісти
 
 