Україна вироблятиме системи ППО спільно зі США. Перші результати будуть до кінця року, - Камишін
Україна і США спільно вироблятимуть системи протиповітряної оборони на території нашої держави.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін заявив в інтерв'ю NV.
Камишін розповів, що під час нещодавнього візиту Володимира Зеленського до США Київ та Вашингтон домовилися про виробництво систем ППО на українській території.
"Під час нашого візиту до США, ми отримали не тільки чергове завірення про продовження фінансової і військової підтримки, а й готовність працювати над спільним виробництвом систем ППО. Ми вже почали над цим роботу", - пояснив Камишін.
Перші результати такого спільного виробництва будуть, за його словами, вже до кінця 2023 року.
Топ коментарі
+7 Сергей Середа
показати весь коментар04.10.2023 22:04
+6 Boruh Zackelberger
показати весь коментар04.10.2023 21:59
+5 kelt kant
показати весь коментар04.10.2023 22:00
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влади про своє.
"Промінь")) это хорошо. Но к нему нужно еще четкое описание задачи, в идеале ТЗ. Что бы написать ТЗ нужно иметь видение "поля боя" и понимать какие функции выполняют каждый из его элементов. Еще очень желательно все это изложить в виде какой-нибудь стратегии, этс.
А у нас чувак который 10 лет переносил бумажки из кабинета в кабинет оказывается опытным менеджером и, в итоге, директором. Я молчу о президенте.
ИМХО, пусть хоть американцы покомандуют, если у нас мозгов нет.
А хто заважав 4 роки це робити?
Нагадаємо: Вилучені Татаровським ДБР у 2020 році клістрони з комплексів ЗРК С-300 військових частин ППО, лише через 100 днів війни, у червні 2022 р., нарешті повернули військовим в частини ППО декількох областей України. За цей злочин проти українського народу мають сидіти за гратами не стрілочники, а організатори цієї антидержавної диверсії з офісу преЗЕдента.
...получили заверения о финансовой и военной поддержке. Ну это как будапештский меморандум, вроде бы и да, но нет.
Вобщем, похоже на очередной зелёный трындеж.