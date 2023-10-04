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обстріл (27076) Сумська область (3241)

Протягом 4 жовтня росіяни здійснили 5 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 13 вибухів, - ОВА

сумщина

Протягом дня російські війська здійснили 5 обстрілів Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська громади.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, були обстріляні:

▪️ Краснопільська громада: здійснено скидання ВОГ за допомогою БПЛА (3 вибухи) та мінометний обстріл (3 вибухи).

▪️ Хотінська громада: зафіксовано пуск з гелікоптера ракети НАР (3 вибухи).

▪️ Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).

Читайте: Росіяни протягом доби 15 разів обстріляли Сумщину, зафіксовано 78 вибухів, - ОВА

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