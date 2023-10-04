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ООН (3272) Оленівка (18)

Трагедія в Оленівці не була результатом запуску українськими силами ракети HIMARS, - комісар ООН з прав людини

оленівка

Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у своїй останній доповіді заявило, що трагедія в колонії в Оленівці сталася не внаслідок запуску українськими збройними силами ракети HIMARS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо вибухів, унаслідок яких у ніч із 28 на 29 липня 2022 року у виправній колонії неподалік Оленівки в окупованій Росією Донецькій області загинув щонайменше 51 український військовополонений і щонайменше 139 дістали поранень, УВКПЛ дійшло висновку, що інцидент не був результатом запуску українськими збройними силами ракети HIMARS. Аналіз наявних фото- і відеоматеріалів засвідчив, що пошкодження бараків, вочевидь, сталося снарядом, випущеним зі сходу", - йдеться у звіті.

УВКПЛ зазначає, що РФ тримала військовополонених у колонії в безпосередній близькості від лінії фронту, наражаючи їх на небезпеку, що суперечить положенням міжнародного гуманітарного права (МГП), які стосуються безпеки військовополонених.

"Потрібне всебічне і неупереджене розслідування, включно з необхідним доступом міжнародних слідчих до цього місця", - закликали в УВКПЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комісії ООН передали матеріали для поновлення розслідування теракту в Оленівці

Як повідомлялося, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.

За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.

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Топ коментарі
+13
Не понял. Денежные потоки для ООН кацапия перенаправила в ФИФА
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04.10.2023 22:27
+6
Що сталось з ООН, що вони там почали ворушити дупами?

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04.10.2023 22:28
+5
з паршивої ооні вже не треба нічого - ні висловів ні дій.
вмерла так вмела...
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04.10.2023 22:41
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Не забарились.
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04.10.2023 22:24 Відповісти
Не понял. Денежные потоки для ООН кацапия перенаправила в ФИФА
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04.10.2023 22:27 Відповісти
Що сталось з ООН, що вони там почали ворушити дупами?

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04.10.2023 22:28 Відповісти
Нічого. Крім визнання ж нічого й немає...
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05.10.2023 01:19 Відповісти
з паршивої ооні вже не треба нічого - ні висловів ні дій.
вмерла так вмела...
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04.10.2023 22:41 Відповісти
Гутьєреш як фігура в ляльковому театрі Х...... (куклу дергают за ніткі).
На початку жовтня 1941 року танки Гудеріана за три дні захопили Орел (110 км від лінії фронту) Масса полонених, фільтраційний табір влаштували біля міста. Кровопивці з Кремля поарештовували керівників оборони орла і наказали бомбардувати табір в/п. Потім звернули на німців.
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04.10.2023 22:44 Відповісти
Хто знає, що не так сьогодні з гамнООН?? Їх хтось зламав?? Спочатку про Мацієвського, тепер про Оленівку! Може до ранку ще прозріють, гниди
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04.10.2023 22:55 Відповісти
Та ви що? Можливо ще й Росію країною терористом назвете і з ООН виженете? useless...
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04.10.2023 22:57 Відповісти
Нічого собі .!!! Не пройшло й півтора року , як оон нарешті допетрало що українці по своїх - НЕ СТРІЛЯЮТЬ . !! А зразу здогадатись було - не можна ?
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04.10.2023 23:15 Відповісти
В Оленовке был сыгран криминальный театр из москвабада ,чтобы уничтожить как больше военопленных за один раз. В стиле "исламского - государства". Вы если незнали .... то могу сказать что "исламских боевиков - или исламское государство" придумаано и создавалась на "лубянке" для противостояния США в Ливий, Ираке и Сирий ,и отвлечения от кремлевских преступлений в Сирийи и Ливий . .....под бормотаний унылой -лошади." это не мы ,это они".
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04.10.2023 23:51 Відповісти
Дякую, капітан Очевидність!
З якого хєра взагалі Україні було пуляти рідкісним на той момент *********** на дистанцію в 2-3 рази більшу, ніж він достає, та ще й по власним солдатам? Шоби шо? В цю кацапську версію могли повірити тільки повні дегенерати... хоча для ООН норм..
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04.10.2023 23:57 Відповісти
Охреніти...і оце все, на що спромоглися ці імпотенти?
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05.10.2023 05:59 Відповісти
Потужно!
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05.10.2023 07:13 Відповісти
За вбивство в Оленівці найкращих кацапами і так давно було зрозуміло. А хто їх віддав під егідою "контрольованої евакуації"? Чи це питання не обговорюється? Тут цілий ланцюжок подій, які призвели до потрапляння наших бійців в Оленівку - дурити нарід, що нападу не буде, будуть шашлики, розміновувати виходи через Чонгар і Перекоп, розмінувати підходи до Маріуполя, заморозити ракетні програми, не виконати оборонні замовлення, перестати стріляти і відвести війська на 10-20 кілометрів з укріплень, дати мосжливість оточення Маріуполя і потім здати найкращих в полон. І хто це все зробив?
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05.10.2023 07:54 Відповісти
 
 