Трагедія в Оленівці не була результатом запуску українськими силами ракети HIMARS, - комісар ООН з прав людини

Управління верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у своїй останній доповіді заявило, що трагедія в колонії в Оленівці сталася не внаслідок запуску українськими збройними силами ракети HIMARS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Щодо вибухів, унаслідок яких у ніч із 28 на 29 липня 2022 року у виправній колонії неподалік Оленівки в окупованій Росією Донецькій області загинув щонайменше 51 український військовополонений і щонайменше 139 дістали поранень, УВКПЛ дійшло висновку, що інцидент не був результатом запуску українськими збройними силами ракети HIMARS. Аналіз наявних фото- і відеоматеріалів засвідчив, що пошкодження бараків, вочевидь, сталося снарядом, випущеним зі сходу", - йдеться у звіті.

УВКПЛ зазначає, що РФ тримала військовополонених у колонії в безпосередній близькості від лінії фронту, наражаючи їх на небезпеку, що суперечить положенням міжнародного гуманітарного права (МГП), які стосуються безпеки військовополонених.

"Потрібне всебічне і неупереджене розслідування, включно з необхідним доступом міжнародних слідчих до цього місця", - закликали в УВКПЛ.

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Як повідомлялося, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.

За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.