США блокуватимуть поширення Іраном ракет і дронів після завершення обмежень РБ ООН, - Держдепартамент

США мають інструменти, щоб продовжити тиск на Іран після завершення цього місяця встановлених резолюцією РБ ООН обмежень на закупівлю та продаж цією країною ракет і БПЛА.

Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нашому розпорядженні залишається низка інструментів, аби притягнути Іран до відповідальності за небезпечну розробку та розповсюдження ракетних технологій і БПЛА", - сказав представник Держдепу.

Він підкреслив, що резолюція Ради Безпеки ООН №2231 з обмеженнями щодо Ірану, які спливають цього місяця, – не єдиний інструмент реагування на зловмисну активність Тегерана.

"Ми маємо власні повноваження щодо санкцій, ми маємо експортний контроль, двосторонні та багатосторонні зобов’язання", - пояснив Пател.

За його словами, Сполучені Штати запровадили ефективні обмеження проти мереж та осіб, які підпадали під дію резолюцію №2231 Радбезу ООН. "І ми продовжимо використовувати наші власні можливості санкцій, аби притягнути до відповідальності іранський режим", - запевнив представник Держдепартаменту США.

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Нагадаємо, резолюція №2231 від 2015 року затверджувала ядерну угоду між Іраном і країнами формату Р5+1 – п’ятьма постійними членами РБ ООН і Німеччиною, а також Євросоюзом. Угода передбачала послаблення міжнародних санкцій проти Ірану в обмін на доступний контроль за його ядерними об’єктами та гарантії Тегерана, що він не розроблятиме ядерної зброї.

Водночас у документі містяться положення, які обмежують Іран в отриманні й передачі збройних технологій, у тому числі безпілотників, упродовж восьми років від укладання угоди – до другої половини 2023 року. Таким чином, США й інші країни наполягають - Іран і Росія порушили вимоги резолюції, що має офіційно встановити розслідування під егідою генерального секретаря ООН.

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