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Литва планує виділити у бюджеті на допомогу Україні 340 млн євро, - прем’єрка Шимоніте

шимоніте

У бюджеті на 2024 рік Литва планує виділити на допомогу Україні 340 мільйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте, передає LRT.

За словами Шимоніте, загалом більша частина додаткових витрат у бюджеті будуть спрямовані на соціальні виплати, а також на підтримку України.

"Для України ми оцінюємо сумарно близько 0,4% ВВП, що становить близько 340 мільйонів євро", — сказала голова уряду.

Шимоніте уточнила, що підтримка виділятиметься не лише для українських біженців, а на допомогу Україні загалом.

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Оці всі гроші потрібно на БК і дрони направити
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05.10.2023 07:25 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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05.10.2023 10:45 Відповісти
А Дєрьмаки цього і чекають...
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05.10.2023 11:02 Відповісти
 
 