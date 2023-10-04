Литва планує виділити у бюджеті на допомогу Україні 340 млн євро, - прем’єрка Шимоніте
У бюджеті на 2024 рік Литва планує виділити на допомогу Україні 340 мільйонів євро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте, передає LRT.
За словами Шимоніте, загалом більша частина додаткових витрат у бюджеті будуть спрямовані на соціальні виплати, а також на підтримку України.
"Для України ми оцінюємо сумарно близько 0,4% ВВП, що становить близько 340 мільйонів євро", — сказала голова уряду.
Шимоніте уточнила, що підтримка виділятиметься не лише для українських біженців, а на допомогу Україні загалом.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Василь Воробець
показати весь коментар05.10.2023 07:25 Відповісти Мені подобається 1
Чайка Київ
показати весь коментар05.10.2023 10:45 Відповісти Мені подобається 1
Lulu hulu
показати весь коментар05.10.2023 11:02 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...