Литва планує виділити у бюджеті на допомогу Україні 340 млн євро, - прем’єрка Шимоніте

У бюджеті на 2024 рік Литва планує виділити на допомогу Україні 340 мільйонів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила прем'єр-міністерка країни Інгріда Шимоніте, передає LRT.

За словами Шимоніте, загалом більша частина додаткових витрат у бюджеті будуть спрямовані на соціальні виплати, а також на підтримку України.

"Для України ми оцінюємо сумарно близько 0,4% ВВП, що становить близько 340 мільйонів євро", — сказала голова уряду.

Шимоніте уточнила, що підтримка виділятиметься не лише для українських біженців, а на допомогу Україні загалом.

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