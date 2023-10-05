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Зеленський (22416) Кабмін (13943) наука (360) стипендії (178)

Кабмін призначив стипендію батьку Зеленського Олександру "за видатні заслуги в освіті"

Своїм рішення Кабінет Міністрів України 29 вересня 2023 року призначив довічну стипендію 118 професорам та доцентам закладів вищої освіти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляться на офіційному сайті КМУ. 

Так, у розпорядженні №868-р "Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти", повідомляється: "Призначити довічно стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти науково-педагогічним працівникам з 1 вересня 2023 р. згідно з додатком.

Виплату стипендій здійснювати в межах бюджетних призначень, встановлених Міністерству освіти і науки законом про Державний бюджет України на відповідний рік".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив стипендії імені Левка Лук'яненка 14 політв’язням Кремля

Кабмін призначив стипендію батьку Зеленського Олександру за видатні заслуги в освіті 01
Кабмін призначив стипендію батьку Зеленського Олександру за видатні заслуги в освіті 02

 Нагадаємо, у 2020 році Кабмін виносив на своє засідання  проєкт указу президента України про присвоєння довічної державної стипендії видатним діячам освіти, зокрема його батькові Олександру Зеленському.

Читайте:Батько Зеленського про його висунення на довічну стипендію: Вирішив колектив інституту на науковій раді. Мій син ні до чого

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Топ коментарі
+71
почему то маме Риме и папе Саше должен Вовочка, а платить за это будет украинский народ. однако, житрожопым быть не запретишь...
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05.10.2023 01:11
+67
Пачіму папа Саша ісчо нє гєрой України?
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05.10.2023 01:13
+53
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05.10.2023 01:01
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Я би сказав що вони були занадто тупі.
Хоча чому були? Якщо завтра вибори, то вони знову побіжать голосувати за це шапіто.
"Кто ж если не Владимир Александрович???"
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05.10.2023 10:03 Відповісти
А маме Римме дадут?
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05.10.2023 08:56 Відповісти
Можливо вже давно дали щось інше. Ось сусіду баканову дали льойтнанта, дали покерувати спецслужбою і корочку адвоката. "Лисому" і пікалову ордена... Всі "зелені" давно вже отримали все, що можуть донести, чи покотити від бідного, щирого українського наріду.
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05.10.2023 08:59 Відповісти
зелене чмо стоячи рукоплескало рішенню кабміну, а "великий" політик "всіх часів " трохи почервонів але рішення прийняв з задоволенням
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05.10.2023 13:42 Відповісти
Зоя Казанжи (с)

Таке вже було. У вересні 2020 року. Тоді теж Кабмін збирався затверджувати Указ президента Зеленського про довічну стипендію професору Зеленському, своєму батьку.

Але, певне, не призначив. Тому Кабінет міністрів це зробив зараз своїм розпорядженням №868-р "Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти".

Я знайшла в тому файлі прізвища двох викладачів - одного з Метіпопольського, іншого з Маріупольського вишів. Тих, певне, хто вибрався з окупації. Ну хоч хтось ще отримав із тих, кому такі стипендії дійсно важливі.

Із всього переліченого списку я знаю одну персону, яку подали на стипендію із Одеси. Той теж професор і має чималі статки. Про його наукові досягнення мало відомо, але це ж другорядне, я так розумію. Тепер чоловік ще кілька тисяч гривень із бюджету отримуватиме.

Ну і батько президента. От навіщо це президенту? Щоб що?

Знаєте, схоже на якесь дурнувате самоствердження. Можу - і роблю. Негарно? Неетично? Плювати.

Можу дружбанів на посади заводити, які не мають ні кваліфікації, ні уявлення.

Можу нагороджувати Женю Кошового і Сашка Пікалова орденами (орденами, блін!) «За заслуги» з формулюванням «за зміцнення української державності, мужність та самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку".

Можу подружці Олені Кравець виділити кілька десятків мільйонів на програму, щоб їй не сумно було прогресувати далі.

Ну і стипендію тату. Цікаво, тато по зуму викладає чи вже не викладає з питань безпеки, що було б зрозумілим.

Але кілька тисяч гривень з обескровленого бюджету не будуть зайвими. Ретельні і дбайливі люди.

Тоді, в 2020-му році, Зеленський-старший в інтервʼю кремлівській помийці страна юей багато цікавого порозповідав, в тому числі і про ту стипендію:

«І мене на стипендію висунули не тому, що я тато Зеленського - воно мені не треба. Колектив інституту мене висунув, на науковій раді. Я навіть не знав результат - ось це вперше від вас чую. А ви думаєте, це блат від президента? Ви знаєте, що і президент не бідний. І мені вистачає і зарплати, і пенсії. Я 28 років на об'єктах пропрацював, на живих, а не на хабарях".

Тому ви і не бідні, що нічим не нехтуєте. Не грішми, ні мораллю, ні навіть інстинктом самозбереження.

Клопи на тілі країни.
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05.10.2023 12:01 Відповісти
А сколько стипендия то?
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05.10.2023 09:02 Відповісти
Декілька тисяч долларів !
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05.10.2023 11:05 Відповісти
+ персональна пенсія
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06.10.2023 03:34 Відповісти
он вам нічєво нє должєн. он должєн толька сваїм радітєлям .....
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05.10.2023 09:07 Відповісти
Сподіваюсь колись хтось розумний взагалі забере громадянство в цих недолюдей, а ще краще захейтити так, щоб в усьому світі не могли жит
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05.10.2023 09:25 Відповісти
Я думаю, що в них усіх вже є інші громадянства, вони тут тільки баблішком прибарахляються.
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06.10.2023 03:36 Відповісти
Це само собою. Тобто такі ж вороги як і русня, бо нищать нас з середини. А що ми робимо з руснею? Вбиваємо. А тепер згадаємо початок вторгнення і як до звільнення київщини гниди носа не висовували бо боялися. Ні, не русні, бо з нею вони добазарилися вже про безпеку своєї шкури. Боялися народу зі зброєю. Народ зі зброєю поруч, а не десь там на сході, чи півдні країни. Бояться смерті ці тварі, хочуть користуватися накраденим. А з ними треба просто як з руснею.
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06.10.2023 05:44 Відповісти
Я теж так вважаю.
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10.10.2023 00:07 Відповісти
А вот интересно бы почитать методику отбора персон для этой стипендии!
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05.10.2023 09:25 Відповісти
Пам'ятаєте з фільму: Это нога, того кого надо нога...
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05.10.2023 10:06 Відповісти
Про ці манси я казав ще 4 рокм назад.Зебіли не вірили!
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05.10.2023 09:32 Відповісти
а вони ні в шо не вірять , .. навіть в розіпашений Марік і Бучу .. вони вірять лише в святу свою ікону .. котра веде усих і їх також до погибелі .
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05.10.2023 12:46 Відповісти
Вони зараз свято вірять в мирні переговори з хлом, що Зє всього порішає і їм не доведеться воювати. Свято вірять.
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06.10.2023 03:40 Відповісти
Раджу вам з@в@л#т# своє їб@л0,а то ненароком 3,14зди хапнеш!
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06.10.2023 15:35 Відповісти
Ну чого ви, це ж не кумівство!
Значить, можна…
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05.10.2023 09:34 Відповісти
Знатно підлизали, як при Леоніді Ілічові,а ще якісь розмови про демократію, хіба що по північно-китайському сценарію, аналогія очевидна.
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05.10.2023 09:36 Відповісти
Ну так це ж якесь чергове ІПСО, справді, Зеля?
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05.10.2023 09:49 Відповісти
Дійсно такого не може бути ! Це ІПСО !
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05.10.2023 10:50 Відповісти
Як професійно хтось засунув свого язика у дупу преЗЕдента....
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05.10.2023 09:49 Відповісти
БОЖЕ МОЙ,КАКАЯ ЧУДОВИЩНАЯ ПРАВАКАЦИЯ!!!!А КАК БЫЛО КРАСИВО,КУХНЯ С ПОТЁРТЫМ ДЕРМАНТИНОВЫМ УГОЛКОМ,ПАПА В РОСТЯНУТОЙ НА ШЕЕ МАЙКЕ,,,,СТОЛИК,ЖАРЕННЫЙ КОРОЧОК СЕЛЬОДОЧКА,,,,СЛОВА МАМЫ РИМЫ-Он не такой воровать не будет....))))А ВЫПЛАТЫ ПАПЕ ПОДСУНУЛИ ВРАГИ!!!!!!ОНИ С МАМОЙ В ИЗРАИЛЕ НА ПОЛНОМ ПАНСИОНЕ!!!!
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05.10.2023 09:59 Відповісти
Скоро чекаємо від того же довбаного колективу подання на АКАДЕМІКА.
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05.10.2023 10:04 Відповісти
Думав що пробити дно ще нижче не можлово, ці шмигалі-зеленські-коломойські ...... добивають українців
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05.10.2023 10:05 Відповісти
Все таки "не митйом так катанієм". Під шумок війни доларовий мультимільйонер по блату призначає родичу довічні виплати з бюджету. "Я вас пережму", як казав його кумир пукін.

Заголовки за 2020 рік:

Зеленський хотів присвоїти батьку довічну стипендію?

у мережі скандал через довічну стипендію батьку .

Стипендія для батька Зеленського: хто ініціатор.

Кабмін вирішив призначити батькові Зеленського довічну стипендію, але відкликав проєкт постанови
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05.10.2023 10:18 Відповісти
Це в 2020р був указ особисто Зебзда, який Кабмін не зміг протягнути через резонанс у суспільстві ... А зараз це вже типу ініціатива самого Кабміну... Красиво...
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06.10.2023 03:45 Відповісти
А що дивного? Хіба не заради цього воно йшло у президенти? Він же "нє лох какой-то", аби "своє" з рук випустити.
Другий термін -- то такоє, буде чи не буде. Треба взяти ВСЕ зараз, невідкладно.
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05.10.2023 10:29 Відповісти
ще й по чумайдану для радних і блізкіх.
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05.10.2023 11:02 Відповісти
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05.10.2023 10:43 Відповісти
596 млн баксов не плохо для начинающего политика ! Это вам не пипеткой по роялю бацать !
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05.10.2023 10:47 Відповісти
Талановитий мАлчік. Під час війни. Не те що той барига.

Порошенко збіднів на 40% за час президенства - Bloomberg
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05.10.2023 14:09 Відповісти
І це тільки те, що на поверхні... А скільки ще по офшорах розтикано...
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06.10.2023 03:47 Відповісти
Ну вот...... что и требовалось доказать ! В этой же новостной ветке статья про Юнкера, который сказал : " Украину в обозримом будущем НЕ примут в ЕС потому процветает коррупция " . Юнкера облили в комментах помоями. И тут же ЭТО. КАКОЕ нах ЕС ??? Если ДАЖЕ кабмин погряз в лизоблюдстве и коррупции. Это НЕ Европа, а азиатчина в худшем виде.
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05.10.2023 10:50 Відповісти
Це не азіатщина, а жидовщина. Китай - це Азія, там рзстрілюють за такі фокуси.
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05.10.2023 16:50 Відповісти
Копієчка до копієчки - ось вам і шекель!
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05.10.2023 11:04 Відповісти
Чого на людину накинулись ? Там у списку аж 118 осіб ! Наука у нас на світовому рівні, то треба ж якось люДям на хліб з маслом підкинути !

Тим більше - проголосував колектив. Це ж не сам Зе* придумує.
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05.10.2023 11:16 Відповісти
То інші крадуть. А Зеленський просто не знає...
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05.10.2023 13:07 Відповісти
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05.10.2023 11:17 Відповісти
Дно.
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05.10.2023 11:26 Відповісти
Куй синку залізо поки гаряче. Кую баьтку,кую!
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05.10.2023 11:50 Відповісти
Не забывайте что в Израиле очень дорогая жизнь.
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05.10.2023 11:57 Відповісти
А хіба не видатний педагог-економіст? Заломать цілу країну одним синком це не на привозі біндюжнить.
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05.10.2023 12:08 Відповісти
Сором! Так лижуть дупу одне одному що порно-зірки заздрять і не йдуть ні у яке порівняння!!!
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05.10.2023 12:23 Відповісти
Причому напроти кожного прізвища у назвах університетів вказано його місцезнаходження (місто).
Просто державний університет...

- Ну, а где вы живёте, где вы прописаны?
- Я нигде не живу.
- Он поэт, он на белом свете живёт.
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05.10.2023 13:17 Відповісти
Без цього нам ні як не перемогти.Даеш всім пархатим по стипендії пожиттєвій.Ганьбище !Бубочка оманський в дії.Все для перемоги.
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05.10.2023 18:44 Відповісти
Яка ж це ганьба !
Призначати нагороди , лизати очко .
Доконана совдепія!
Все ніяк вийти з неї не можуть .
Гидко
І злочинно .Бо війна .
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05.10.2023 19:24 Відповісти
Навіщо цьому "видатному освітянину" ще й пожиттєва стипендія, коли в нас вчителі й так заробляють по 4 тис доларів... Принаймні його синок таке обіцяв.
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05.10.2023 23:23 Відповісти
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