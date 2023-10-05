Кабмін призначив стипендію батьку Зеленського Олександру "за видатні заслуги в освіті"
Своїм рішення Кабінет Міністрів України 29 вересня 2023 року призначив довічну стипендію 118 професорам та доцентам закладів вищої освіти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляться на офіційному сайті КМУ.
Так, у розпорядженні №868-р "Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти", повідомляється: "Призначити довічно стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти науково-педагогічним працівникам з 1 вересня 2023 р. згідно з додатком.
Виплату стипендій здійснювати в межах бюджетних призначень, встановлених Міністерству освіти і науки законом про Державний бюджет України на відповідний рік".
Нагадаємо, у 2020 році Кабмін виносив на своє засідання проєкт указу президента України про присвоєння довічної державної стипендії видатним діячам освіти, зокрема його батькові Олександру Зеленському.
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Будь ласка, зачекайте...
Хоча чому були? Якщо завтра вибори, то вони знову побіжать голосувати за це шапіто.
"Кто ж если не Владимир Александрович???"
Таке вже було. У вересні 2020 року. Тоді теж Кабмін збирався затверджувати Указ президента Зеленського про довічну стипендію професору Зеленському, своєму батьку.
Але, певне, не призначив. Тому Кабінет міністрів це зробив зараз своїм розпорядженням №868-р "Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти".
Я знайшла в тому файлі прізвища двох викладачів - одного з Метіпопольського, іншого з Маріупольського вишів. Тих, певне, хто вибрався з окупації. Ну хоч хтось ще отримав із тих, кому такі стипендії дійсно важливі.
Із всього переліченого списку я знаю одну персону, яку подали на стипендію із Одеси. Той теж професор і має чималі статки. Про його наукові досягнення мало відомо, але це ж другорядне, я так розумію. Тепер чоловік ще кілька тисяч гривень із бюджету отримуватиме.
Ну і батько президента. От навіщо це президенту? Щоб що?
Знаєте, схоже на якесь дурнувате самоствердження. Можу - і роблю. Негарно? Неетично? Плювати.
Можу дружбанів на посади заводити, які не мають ні кваліфікації, ні уявлення.
Можу нагороджувати Женю Кошового і Сашка Пікалова орденами (орденами, блін!) «За заслуги» з формулюванням «за зміцнення української державності, мужність та самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку".
Можу подружці Олені Кравець виділити кілька десятків мільйонів на програму, щоб їй не сумно було прогресувати далі.
Ну і стипендію тату. Цікаво, тато по зуму викладає чи вже не викладає з питань безпеки, що було б зрозумілим.
Але кілька тисяч гривень з обескровленого бюджету не будуть зайвими. Ретельні і дбайливі люди.
Тоді, в 2020-му році, Зеленський-старший в інтервʼю кремлівській помийці страна юей багато цікавого порозповідав, в тому числі і про ту стипендію:
«І мене на стипендію висунули не тому, що я тато Зеленського - воно мені не треба. Колектив інституту мене висунув, на науковій раді. Я навіть не знав результат - ось це вперше від вас чую. А ви думаєте, це блат від президента? Ви знаєте, що і президент не бідний. І мені вистачає і зарплати, і пенсії. Я 28 років на об'єктах пропрацював, на живих, а не на хабарях".
Тому ви і не бідні, що нічим не нехтуєте. Не грішми, ні мораллю, ні навіть інстинктом самозбереження.
Клопи на тілі країни.
Значить, можна…
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Другий термін -- то такоє, буде чи не буде. Треба взяти ВСЕ зараз, невідкладно.
Порошенко збіднів на 40% за час президенства - Bloomberg
Тим більше - проголосував колектив. Це ж не сам Зе* придумує.
Просто державний університет...
- Ну, а где вы живёте, где вы прописаны?
- Я нигде не живу.
- Он поэт, он на белом свете живёт.
Призначати нагороди , лизати очко .
Доконана совдепія!
Все ніяк вийти з неї не можуть .
Гидко
І злочинно .Бо війна .