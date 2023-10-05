Протягом минулої доби авіація та артилерія ЗСУ уразили 16 районів зосередження окупантів та 10 артилерійських засобів, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та реактивної артилерії ЗСУ по російським окупантам 4 жовтня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...