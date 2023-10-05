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Протягом минулої доби авіація та артилерія ЗСУ уразили 16 районів зосередження окупантів та 10 артилерійських засобів, - Генштаб

генштаб,війна,зсу

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та реактивної артилерії ЗСУ по російським окупантам 4 жовтня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та реактивна артилерія протягом минулої доби вразили 16 районів скупчення окупантів, 20 артилерійських засобів та 4 ЗРК, - Генштаб

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