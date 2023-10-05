Російська опозиція повинна робити відповідні кроки для змін у своїй державі, - Зеленський
Російські опозиціонери режиму Путіна повинні робити відповідні кроки, якщо вони хочуть, щоб у них у державі щось дійсно змінилося.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky TG24
"Дуже складно сьогодні відправляти якісь меседжі Російській Федерації. Мені здається, що ті люди, які знаходяться на території Росії, вони не хочуть нічого чути. Їм легше так жити", - сказав він.
В інакшому випадку, на думку Зеленського, громадяни РФ мали б виходити на мітинги. "При владі сьогодні керівник держави Росії, якого можна було переобирати і проти якого люди повинні були боротися, якби вони підтримували свободу, права людини", - додав Президент.
Водночас він зауважив, що опозиційні російські сили, які борються з тиранією Путіна, "повинні цим шляхом іти й далі".
"Україна повинна витіснити ворога, Європа повинна підтримувати Україну, підтримувати українські цінності, бо це є спільні цінності та спільні загрози. А опозиція в Росії повинна робити відповідні кроки, якщо вони хочуть, аби у них у державі дійсно щось змінилось", - акцентував Президент України.
Будь ласка, зачекайте...
клован все мріє ***** в очко зазирнути - цей ідіот невиліковний.
війна іде на знищення...
тупе як мій лівий тапок....
Ху&ло вже всіх повбивав.
Населення повторено ровно, як барани. Їх гонять на війну. І вони йдуть.
ХУ&ло развернуло усю свою країну на довгу війну.
Визодити треба з цего.
Ніяких Майданів у моськві не буде.
Ця "опозиція" прекрасно себе почувала під ****** ще донедавна. Дехто з них навіть був досить близьким з ним. А дехто і зараз працбэ на нього.
Ну от спитайте, що робив Нєвзоров у виборчому штабі ***** та Єдінай Раісі?
А ЗЄ йому громадянство з барського плеча видав.
чекісти-сатаністи зачистили там все під АБСОЛЮТНИЙ НУЛЬ!!!
Кстати, шутам разрешалось говорить то, за шо другого какого то боярина или купца могли б и казнить.
"Батюшка-вы или крестик снимите-или трусы наденьте"(С)
Это я к тому-что палишься, палишься
чи всю підарасню і *****?
бо в нас клован щє є... - нада?
тільки не вбивайте бубу - оце і є наразі українська влада...
ну ,ты куда ж кумир?
ой,мир пардон,с криками за Мир,
****** он за кордон.
ви його знайшли за життя своїх дочок і синів - Бог вам суддя...
шо б вас в світі вже не було - тоді праздник,
а як ви є? - тільки вбивати вас...
, а то вас корейці не втикнуть і замочять якихось закокошнених бидлованів попрошаєк пихатих по запарке ...
ми вам теж пику вставимо...
і через три місяця ніякої допомоги їм не буде за зелений вонючий рот?
і уявяєте собі стан дітей криворагульних яким *****, шо станентся з тими дитями в Польщі, в яких папа не президент?
не заважайте нам своє ********* ротом гітлелювати.....
строїмо зелений рейх!
Оно 1,5 года нехера не делало,мечтало в глаз заглянуть,не вышло.Теперь уже напрямую обращается к " хорошим сруцьким"
Договоримся по середине.
Друзья Новоросса это Турция,Китай,срущие на Украину ежедневно.
"Алексей Навальный самый удачный проект кремля за несколько лет уничтоживший всю российскую оппозицию, прививший россиянам синдром выученной беспомощности. Навальный якобы боролся с Путиным, приучая народ не сопротивляться. По легенде сейчас находится в тюрьме."
А галдение в стиле "все ********" непродуктивная.