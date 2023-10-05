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Зеленський (22416) опозиція (290)

Російська опозиція повинна робити відповідні кроки для змін у своїй державі, - Зеленський

зеленський

Російські опозиціонери режиму Путіна повинні робити відповідні кроки, якщо вони хочуть, щоб у них у державі щось дійсно змінилося.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky TG24

"Дуже складно сьогодні відправляти якісь меседжі Російській Федерації. Мені здається, що ті люди, які знаходяться на території Росії, вони не хочуть нічого чути. Їм легше так жити", - сказав він.

В інакшому випадку, на думку Зеленського, громадяни РФ мали б виходити на мітинги. "При владі сьогодні керівник держави Росії, якого можна було переобирати і проти якого люди повинні були боротися, якби вони підтримували свободу, права людини", - додав Президент.

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Водночас він зауважив, що опозиційні російські сили, які борються з тиранією Путіна, "повинні цим шляхом іти й далі".

"Україна повинна витіснити ворога, Європа повинна підтримувати Україну, підтримувати українські цінності, бо це є спільні цінності та спільні загрози. А опозиція в Росії повинна робити відповідні кроки, якщо вони хочуть, аби у них у державі дійсно щось змінилось", - акцентував Президент України.

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Топ коментарі
+19
Боюсь, что российская оппозиция давно убита и умерла (Немцов, Новодворская). А нынешняя так называемая "оппозиция" свалила из страны и просто ждёт момента, когда начнётся хаос (такое теоретически может быть) и просто занять место )(уйла и дальше точно так же править народом. Потому что народ, а точнее население в рашке уже настолько оскотинилось, что ни о какой демократии там речи быть не может. Им и не нужна демократия, им не нужны изменения
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05.10.2023 01:22
+15
підар тупий, стули пельку зелену - нема там ніякої оппозиції.
клован все мріє ***** в очко зазирнути - цей ідіот невиліковний.
війна іде на знищення...
тупе як мій лівий тапок....
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05.10.2023 01:21
+10
Кому і навіщо вона повинна?

Ця "опозиція" прекрасно себе почувала під ****** ще донедавна. Дехто з них навіть був досить близьким з ним. А дехто і зараз працбэ на нього.

Ну от спитайте, що робив Нєвзоров у виборчому штабі ***** та Єдінай Раісі?
А ЗЄ йому громадянство з барського плеча видав.
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05.10.2023 01:24
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підар тупий, стули пельку зелену - нема там ніякої оппозиції.
клован все мріє ***** в очко зазирнути - цей ідіот невиліковний.
війна іде на знищення...
тупе як мій лівий тапок....
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05.10.2023 01:21 Відповісти
У рф вде давно НЕМА ніякоі опозиції.

Ху&ло вже всіх повбивав.

Населення повторено ровно, як барани. Їх гонять на війну. І вони йдуть.

ХУ&ло развернуло усю свою країну на довгу війну.

Визодити треба з цего.
Ніяких Майданів у моськві не буде.
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05.10.2023 03:22 Відповісти
Боюсь, что российская оппозиция давно убита и умерла (Немцов, Новодворская). А нынешняя так называемая "оппозиция" свалила из страны и просто ждёт момента, когда начнётся хаос (такое теоретически может быть) и просто занять место )(уйла и дальше точно так же править народом. Потому что народ, а точнее население в рашке уже настолько оскотинилось, что ни о какой демократии там речи быть не может. Им и не нужна демократия, им не нужны изменения
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05.10.2023 01:22 Відповісти
не бійтесь - вся опозиція на кацапії отріцательно дихає - отравлені і посаджені... 😂
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05.10.2023 01:28 Відповісти
Да мне чего бояться-то? Просто констатация факта
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05.10.2023 01:30 Відповісти
Кому і навіщо вона повинна?

Ця "опозиція" прекрасно себе почувала під ****** ще донедавна. Дехто з них навіть був досить близьким з ним. А дехто і зараз працбэ на нього.

Ну от спитайте, що робив Нєвзоров у виборчому штабі ***** та Єдінай Раісі?
А ЗЄ йому громадянство з барського плеча видав.
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05.10.2023 01:24 Відповісти
опозиція в мосКАЛів? яка опозиція в мосКАЛів? там немає НІЯКОЇ опозиції.
чекісти-сатаністи зачистили там все під АБСОЛЮТНИЙ НУЛЬ!!!
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05.10.2023 01:25 Відповісти
Опозиция в росии это как раньше шуты при дворе.
Кстати, шутам разрешалось говорить то, за шо другого какого то боярина или купца могли б и казнить.
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05.10.2023 09:28 Відповісти
какая-какая оппозиция, российская?! мля, и тут Зеля свой "квартал 95" включил, скоморох доморощенный...
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05.10.2023 01:25 Відповісти
Хм, а чего им на митинги то выходить? Реализуется их давнишняя мечта восстановления империи или совка, кому там как. Воюют в основном зеки и всякий депрессивный сброд. Выезд из страны не закрыт, кто богаче может спокойно выехать. Военкоматы никого по улицам не ловят. Тут уж боюсь у нас митинги раньше начнутся!
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05.10.2023 01:34 Відповісти
"У нас"-то есть-таки у вас-да...
"Батюшка-вы или крестик снимите-или трусы наденьте"(С)
Это я к тому-что палишься, палишься
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05.10.2023 02:08 Відповісти
Прям імператор всія Європи. VOZику, ти повинен працювати на українців
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05.10.2023 02:12 Відповісти
а в вагнерів тілька ******** беруть, ну як женя,
чи всю підарасню і *****?
бо в нас клован щє є... - нада?
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05.10.2023 02:28 Відповісти
3 руплі і ваш...
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05.10.2023 02:34 Відповісти
дядя вова, можете вбивати кого завгодно і скільки завгодно,
тільки не вбивайте бубу - оце і є наразі українська влада...
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05.10.2023 02:38 Відповісти
"російська опозиція"....ой ..насмішив........
ну ,ты куда ж кумир?
ой,мир пардон,с криками за Мир,
****** он за кордон.
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05.10.2023 02:40 Відповісти
я б за гроші такого ідіота в президенти не знайшов,
ви його знайшли за життя своїх дочок і синів - Бог вам суддя...
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05.10.2023 02:42 Відповісти
як ти смієш таке писати??? В Україні найдемократичніша демократія, яка демократично вибрала Нелоха Боневтіка в преЗЕденти!
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05.10.2023 03:27 Відповісти
шо б ви тільки знали як українцям ***** на русню....
шо б вас в світі вже не було - тоді праздник,
а як ви є? - тільки вбивати вас...
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05.10.2023 03:29 Відповісти
накажи мене....
, а то вас корейці не втикнуть і замочять якихось закокошнених бидлованів попрошаєк пихатих по запарке ...
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05.10.2023 03:52 Відповісти
без образ кацапняві.. - ви нам погано?
ми вам теж пику вставимо...
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05.10.2023 04:44 Відповісти
ви уявляєте собі стан бійця в якого дружина і дітусі в Польщі,
і через три місяця ніякої допомоги їм не буде за зелений вонючий рот?
і уявяєте собі стан дітей криворагульних яким *****, шо станентся з тими дитями в Польщі, в яких папа не президент?
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05.10.2023 03:04 Відповісти
в італіців був свій чіпполіно ґітлетюненд...
не заважайте нам своє ********* ротом гітлелювати.....
строїмо зелений рейх!
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05.10.2023 04:13 Відповісти
В первые дни войны я написал,что Новоросс не собирается воевать со своими братьями кацапами-меня сразу забанили
Оно 1,5 года нехера не делало,мечтало в глаз заглянуть,не вышло.Теперь уже напрямую обращается к " хорошим сруцьким"
Договоримся по середине.
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05.10.2023 04:19 Відповісти
Я це написав ще коли він в Оман полетів Україну ділити !
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05.10.2023 06:53 Відповісти
Для зезідента краще було повернутися у квартал і гостролювати по рашке,як він робив це раніше.Висміювати путіна ти інших(а не украінських політиків) ефект був би краще а ніж показушні шабаши з псевдоопозіцієй.А мастерство арестовіча оболванівінія людей добавило ефекту.Заодна і грошей заробив.
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05.10.2023 05:18 Відповісти
А ти, чмоня, що в тебе з опозицією? Придушив сракою? Мерз...то! Демократ хренов
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05.10.2023 05:36 Відповісти
Стратєх
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05.10.2023 05:47 Відповісти
Кому он ещё не рассказывал что они делать должны?
Друзья Новоросса это Турция,Китай,срущие на Украину ежедневно.
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05.10.2023 05:52 Відповісти
Про яку опозицію меле цей дурень?
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05.10.2023 07:20 Відповісти
На росії немає опозиції.
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05.10.2023 07:22 Відповісти
"Пресвятой Алёша Великомученик" Семён Скрепецкий.
"Алексей Навальный самый удачный проект кремля за несколько лет уничтоживший всю российскую оппозицию, прививший россиянам синдром выученной беспомощности. Навальный якобы боролся с Путиным, приучая народ не сопротивляться. По легенде сейчас находится в тюрьме."
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05.10.2023 07:31 Відповісти
Суть кацапії від цього не зміниться. Якщо х.йло та його посіпаки це людоїди, яким подобається бачити як рвуть на шматки людей, як летить шматками людське м'ясо та кров, то так звана опозиція це такі собі боягузливі маньяки канібали які вбивають під наркозом, руками інших людей.
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05.10.2023 07:40 Відповісти
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05.10.2023 07:44 Відповісти
коли ти почнеш робити зміни в своїй державі?
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05.10.2023 08:26 Відповісти
Tak vse "haroshie "ruskie v Ukraine ili v Eirope , kamu tvaio abrashchenie ? No v principe pagavari s Jermakom , on snimi v delavom kantakte ...
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05.10.2023 08:33 Відповісти
Так к ним и обращение, сидя в Европе Америке, и Украине, могли бы больше делать. А они как всегда хрен моржовый сосут…
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05.10.2023 08:59 Відповісти
Придурь зазомбована москальськім міром, усе туди його пхле убоге стерво!
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05.10.2023 08:42 Відповісти
Українська опозиція теж мусить боротись за звільнення в'язнів режиму Зеленського, незаконо ув' язнених оборонця Харкова Дудіна, офіцера ГРУ Романа Червінського.
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05.10.2023 09:31 Відповісти
А что плохого в поддержки противников Путина?

А галдение в стиле "все ********" непродуктивная.
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05.10.2023 09:44 Відповісти
Зеленский ещё надеется на свино-сабачью = раисскую "оппозицию" ??? Ой ДУРАААААААК .......
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05.10.2023 10:43 Відповісти
Це він просто так ляпає, що на екрані пропливає, чи сердечно Собчак і подібних, закликає?
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05.10.2023 10:57 Відповісти
А наша опозиція єто другоє, наша повинна мавчать і не заважати лідору повчать рашистську опозицію, якої давно нема.
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05.10.2023 10:57 Відповісти
 
 