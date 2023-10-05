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Новини Агресія Росії проти України
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Велика Британія (5334) Чорне море (1620) зовнішня розвідка (445) зерновий коридор (581)

Росія хоче замінувати шлях цивільних суден у Чорному морі, яким вивозять на експорт українське зерно, - британська розвідка

коридор,зерновий

Росія має намір встановити морські міни у Чорному морі, щоб заблокувати "зерновий коридор".

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Також зазначається,  що Росія може атакувати чорноморські цивільні судна. Велика Британія вважає, що Росія намагається поставити під загрозу цивільні судна, що проходять через український "гуманітарний коридор", щоб стримати експорт українського зерна. Це дозволило б Росії тиснути на українську економіку.

Росія хоче уникнути відкритого затоплення цивільних суден, натомість "фальшиво звинувачує" Україну в будь-яких атаках на цивільні судна в Чорному морі.

Великобританія оприлюднила інформацію про замінування, щоб запобігти будь-якому такому інциденту.

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"Ми прагнемо забезпечити, щоб Україна могла продовжувати експортувати свою сільськогосподарську продукцію усіма відповідними маршрутами, включаючи "гуманітарний коридор", сухопутним транспортом і через Дунай", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+12
Хоче НАТО - чи не хоче - але прийдеться встрявать у війну: виводить у море кораблі берегової охорони і тральщики Адже "гуманітарний коридор" іде по терводах членів НАТО: Румунії Болгарії та Туреччини А захід туди чужих кораблів - це провокація конфлікту Бо є вторгненням на їх територію
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05.10.2023 07:25
+11
А мінна постановка чим робиться? Святим духом? Топити всіх нах.
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05.10.2023 06:58
+5
Грьобана підорсія....
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05.10.2023 06:51
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Грьобана підорсія....
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05.10.2023 06:51 Відповісти
Марна надія ! Усі пійдуть бичків кормити !
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05.10.2023 06:55 Відповісти
А мінна постановка чим робиться? Святим духом? Топити всіх нах.
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05.10.2023 06:58 Відповісти
Хоче НАТО - чи не хоче - але прийдеться встрявать у війну: виводить у море кораблі берегової охорони і тральщики Адже "гуманітарний коридор" іде по терводах членів НАТО: Румунії Болгарії та Туреччини А захід туди чужих кораблів - це провокація конфлікту Бо є вторгненням на їх територію
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05.10.2023 07:25 Відповісти
Знайдуть відмазку щоб нічого не робити. Не сумнівайтеся.
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05.10.2023 07:30 Відповісти
Наші знайдуть відмазку !
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05.10.2023 07:46 Відповісти
Так росіяни заминують море напроти одесської області. В НАТО вони минувати не будуть !
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05.10.2023 07:45 Відповісти
Чим?
Надводними кораблями? РЛС працюють "Гарпуни" чекають Для них 11 морських миль - не проблема
Підводними човнами? Так гідрофони теж включені Та й переобладнувать човни треба
Авіацією? Дуже дорого Та й небо над тим районом - НАШЕ А летіть на бойоввому курсі для постановки мін треба на дозвуковій швидкості
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05.10.2023 07:55 Відповісти
Не росіяни а кацапня довбана.
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05.10.2023 09:53 Відповісти
Ну то ловитимуть міни у бухті Новоросійська і Сочі.
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05.10.2023 07:30 Відповісти
Щось давно танкери не ломались і не горіли у Чорному морі і Керченській протоці.... Буданов відповідає за безпеку узкого судноплавства чи ні?
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05.10.2023 07:31 Відповісти
Хто відповідає? Оця "говоряща голова"? Ну так - відповідає. За піар та "відосікі".
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05.10.2023 10:35 Відповісти
Татышо? Не может быть? Доброе утро, британская разведка
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05.10.2023 08:19 Відповісти
А не пора мацкву-ріку мінувати?
Або неву,там при припливі міни самі з моря підійдуть.
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05.10.2023 08:32 Відповісти
тобто мосКАЛі будуть мінувати територіальні води країн нато?
а що нато?
далі буде тільки в муку пердіти?
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05.10.2023 08:36 Відповісти
Пердіть не будуть. Зразу сраться мєлким бєсом.
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05.10.2023 10:05 Відповісти
ООН вже стурбована чи це на потім?
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05.10.2023 10:48 Відповісти
 
 