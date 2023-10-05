Росія хоче замінувати шлях цивільних суден у Чорному морі, яким вивозять на експорт українське зерно, - британська розвідка

Росія має намір встановити морські міни у Чорному морі, щоб заблокувати "зерновий коридор".

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що Росія може атакувати чорноморські цивільні судна. Велика Британія вважає, що Росія намагається поставити під загрозу цивільні судна, що проходять через український "гуманітарний коридор", щоб стримати експорт українського зерна. Це дозволило б Росії тиснути на українську економіку.

Росія хоче уникнути відкритого затоплення цивільних суден, натомість "фальшиво звинувачує" Україну в будь-яких атаках на цивільні судна в Чорному морі.

Великобританія оприлюднила інформацію про замінування, щоб запобігти будь-якому такому інциденту.

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"Ми прагнемо забезпечити, щоб Україна могла продовжувати експортувати свою сільськогосподарську продукцію усіма відповідними маршрутами, включаючи "гуманітарний коридор", сухопутним транспортом і через Дунай", - йдеться в повідомленні.