США і ЄС шукають шляхи передачі Україні $300 млрд російських активів, - Блінкен

США та країни Європейського союзу вивчають правові підстави, які дозволять використати заморожені російські активи для відновлення України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"На мою думку, якщо ти щось зламав, то плати. І якщо росіяни зламали, вони мусять за це заплатити. І один зі способів це зробити – якраз через ці активи. Ми маємо переконатись, що для цього є юридична база. Як я і зауважив, оскільки більшість цих активів - в Європі, європейці також мають бути переконані, що для цього існує юридичне підґрунтя", - заявив держсекретар.

Блінкен сказав, що йдеться про $300 мільярдів.

Він також наголосив, що, на його думку, росіяни повинні заплатити за відновлення України й використання заморожених активів може бути одним із цілком реальних та обговорюваних способів це зробити.

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Він вважає, що у цьому світі США незмінно були б втягнуті у конфлікт, і це обійшлось би значно дорожче, ніж підтримка України.