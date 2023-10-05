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Новини Агресія Росії проти України
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росія (63574) Україна (5686) Блінкен (1147) заморожені активи (472)

США і ЄС шукають шляхи передачі Україні $300 млрд російських активів, - Блінкен

блінкен

США та країни Європейського союзу вивчають правові підстави, які дозволять використати заморожені російські активи для відновлення України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"На мою думку, якщо ти щось зламав, то плати. І якщо росіяни зламали, вони мусять за це заплатити. І один зі способів це зробити – якраз через ці активи. Ми маємо переконатись, що для цього є юридична база. Як я і зауважив, оскільки більшість цих активів - в Європі, європейці також мають бути переконані, що для цього існує юридичне підґрунтя", - заявив держсекретар.

Блінкен сказав, що йдеться про $300 мільярдів.

Він також наголосив, що, на його думку, росіяни повинні заплатити за відновлення України й використання заморожених активів може бути одним із цілком реальних та обговорюваних способів це зробити.

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Він вважає, що у цьому світі США незмінно були б втягнуті у конфлікт, і це обійшлось би значно дорожче, ніж підтримка України.

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Топ коментарі
+12
Ніяких грошей! Тільки в якісті зброї !
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05.10.2023 07:22
+8
не давайте диктатурі мародерів з мафії імені Зєлєнскага ні цента!..
- тільки цільове, контрольоване використання під наглядом дорослих та тверезих західних юристів-аудиторів, з кайданками напоготові
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05.10.2023 07:27
+5
це багато коштів, потрібен єорсткий контроль, а то ці кошти швиденько "освоять"
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05.10.2023 07:16
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Прийшов час Україні використати понад $300 мільярдів заморожених російських активів.
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05.10.2023 07:12 Відповісти
це багато коштів, потрібен єорсткий контроль, а то ці кошти швиденько "освоять"
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05.10.2023 07:16 Відповісти
Ніяких грошей! Тільки в якісті зброї !
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05.10.2023 07:22 Відповісти
Дєрьмак нє адабряєт 👎
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05.10.2023 07:27 Відповісти
арахамії, єрмачки, шефіри та різні "бородаті баби" на кшталт Ігаря Валєрічя....вже чешуть руки......
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05.10.2023 08:54 Відповісти
Дєрьмак адабряєт.👍
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05.10.2023 07:26 Відповісти
Так не надо их передавать! Наймите на них BlackWater для проведения СВО в Крыму! Украина получит Крым, ребята заработают денех, США вернут свою репутацию! Все в выигрыше!
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05.10.2023 07:26 Відповісти
а сша і єс не хочуть надати Україні НОРМАЛЬНОГО військового озброєння в НОРМАЛЬНИХ кількостях замість тих 300 млрд. баксів макулатури, які практично гарантовано будуть розкрадені казнокрадами???

а якщо би сша віддали Україні ЯДЕРНУ БОМБУ, яку вони свого часу забрали в України, то Україна виграла би війну в той самий день!!! Один ядерний удар по кремлю і другий по підербургу і кацапня би МОМЕНТАЛЬНО ПРОТВЕРЕЗІЛА!!!!
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05.10.2023 07:27 Відповісти
сша і єс

не хочуть надати Україні НОРМАЛЬНОГО військового озброєння в НОРМАЛЬНИХ кількостях замість тих 300 млрд. баксів макулатури, які практично гарантовано будуть розкрадені казнокрадами???

 в долі....на розпил тих 300 млрд. баксів макулатури.....
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05.10.2023 08:57 Відповісти
не давайте диктатурі мародерів з мафії імені Зєлєнскага ні цента!..
- тільки цільове, контрольоване використання під наглядом дорослих та тверезих західних юристів-аудиторів, з кайданками напоготові
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05.10.2023 07:27 Відповісти
але ж 73% виборців України в 2019-му вибрали..... КОРУПЦІЮ...послідовно війну....з розрухою.....а потім, не виключено, Голодомори.....
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05.10.2023 09:00 Відповісти
За $300 мільярдів можна і переворот в кремлі зробити і закінчити війну.
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05.10.2023 07:44 Відповісти
Не корміть свиноту! Будуть вибори, дивіться як нова влада буде діяти, тоді може і дайте, але ж не в такому обсязі!
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05.10.2023 07:50 Відповісти
Какой лакомый кусочек для земошенников.
Ни в коем случае эти деньги зеленскому нельзя давать. Он ради этого и шел во власть.
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05.10.2023 07:52 Відповісти
якось це виглядає як немічний захід зі швидкістю черепахи хоче наздогнати зайця
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05.10.2023 08:08 Відповісти
Не волнуйтесь, граждане. Искать можно долго, даже очень долго, пока зеленский и к. не исчезнут очень далеко за горизонтом событий.
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05.10.2023 08:17 Відповісти
"Грабуй награбоване" - новий сезон, купляємо попкорн і чекаємо
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05.10.2023 08:22 Відповісти
Там неправильно в заголовку написано. Не Україні хочуть передати, а владі України. А простому народу і ЗСУ нічого з цього не світить.
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05.10.2023 08:58 Відповісти
Великий куш.
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05.10.2023 09:31 Відповісти
Сватула,тобі аби випорожнитись?Ти що не прочитало,що сказав американець?Викладка ж з знайомими буквамиЮне треба перекладати з англійської...Шукають юридичне підгрунтя?Єрмак-юрист,телепню?Хочеш посмердіти-порадь звернутися до Портнова,якому Зе дозволив "незаконно" покинути Україну....
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05.10.2023 09:54 Відповісти
Дорог нет?
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05.10.2023 11:12 Відповісти
 
 