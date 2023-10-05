УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11658 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 622 6
бойові дії (3217) ISW (653)

ЗСУ продовжують наступ в районі Бахмуту, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк та біля Новопрокопівки Запорізької області, - ISW

війна,зсу

Українські захисники продовжують наступальні дії й просунулися вперед в районі Бахмута Донецької області та Новопрокопівки в Запорізькій області

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що українські бійці протягом минулої доби продовжували наземні атаки на залізничну лінію між Кліщіївкою та Андріївкою. Як зазначають аналітики із посиланням на Генштаб, ЗСУ досягли часткового успіху поблизу цих населених пунктів.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 4 жовтня, показують, що українські сили незначно просунулися на схід від Новопрокопівки на заході Запорізької області, а український Генштаб також повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на захід від Роботиного", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін планує мінімально згадувати війну в Україні під час виборчої кампанії, - ISW

За даними аналітиків, деякі російські джерела стверджували, що українські сили просунулися до лінії окопів РФ на лінії Роботине-Копані.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За сутки продвижение в среднем на несколько сотен метров. Умножьте скорость на время - получите тот клин, который нам удалось вбить в районе Роботиного.

Во время войны 1941-45 годов немцы дошли до Москвы меньше чем за полгода, т.е. Украину захватили за несколько месяцев. А вот освобождение Украины заняло примерно полтора года - от лета 1943 до конца 1944.

Это война, наш враг сильный и жестокий. Легко не будет.
показати весь коментар
05.10.2023 08:20 Відповісти
Нет никакого наступления. Идут позиционные бои. С переменным успехом. Уже ясно, что летняя кампания провалилась. Без поддержки с воздуха никакое наступление невозможно. Все это понимали, но надеялись на чудо. Чуда не случилось. Русские не побежали.
показати весь коментар
05.10.2023 09:40 Відповісти
Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!
T. Шевченко
показати весь коментар
05.10.2023 07:39 Відповісти
Ні не поборемо - з цією ЗЕбандою зрадників на жаль таке неможливо!
показати весь коментар
05.10.2023 08:20 Відповісти
 
 