На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення, ЗСУ відбили атаки росіян в районах населених пунктів Золота Нива та Рівнопіль Донецької області, - Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі північніше Зибиного Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак ворога в районах східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області.

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На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіїївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Ласточкиного Донецької області. Ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах населених пунктів Золота Нива та Рівнопіль Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Новодарівки, Вербового та Роботиного Запорізької області.

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.