Влада Італії ідентифікувала всіх загиблих у ДТП поблизу Венеції, серед них 9 українців
Особи всіх загиблих при падінні автобуса з 10-метрової естакади на півночі Італії встановлені — серед загиблих дев’ятеро українців. Усього в ДТП загинуло 21 особа.
Про це пише італійське видання ANSA з посиланням на мерію Венеції, інформує Цензор.НЕТ.
В аварії автобуса загинуло дев’ять громадян України, 4 румуни, 3 німці, двоє португальців, хорват, південноафриканець і єдиний італієць – водій автобуса, 40-річний мешканець Тревізо.
За фактом ДТП прокуратура Венеції розпочала розслідування.
Слідчі вивчають записи камер зовнішнього спостереження, щоб відновити послідовність подій. Одна з основних версій — раптове нездужання водія.
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vita gunesh
показати весь коментар05.10.2023 09:09 Відповісти Мені подобається 6
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