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Новини Війна
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армія рф (16180) Генштаб ЗС (6064) ліквідація (3517) знищення (6551)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 280 470 осіб (+580 за добу), 4 757 танків, 6 643 артсистеми, 9052 броньовані машини

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 280 470 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 280470 (+580) осіб,

танків - 4757 (+12) од,

бойових броньованих машин - 9052 (+26) од,

артилерійських систем - 6643 (+31) од,

РСЗВ - 804 (+2) од,

засоби ППО - 540 (+0) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5129 (+8),

крилаті ракети - 1530 (+1),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8980 (+18) од,

спеціальна техніка - 948 (+2).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення, ЗСУ відбили атаки росіян в районах населених пунктів Золота Нива та Рівнопіль Донецької області, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 280 470 осіб (+580 за добу), 4 757 танків, 6 643 артсистеми, 9052 броньовані машини 01

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Топ коментарі
+14
280 тис - нє унивайтє пацани.
ББМ 26 одиниць, на разі добовий рекорд за осінь.
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05.10.2023 08:26
+14
Минув 3511 день москальсько-української війни.
91!!! одиниця техніки та 580! чумардосів.
Арта 33!!!, броня 38!!!, логістика 18!!!
Чумардоси знову підтягнулись, арта і броня просто гуд.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 2, хочеться більше.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 280 000!!! це більше, ніж таке місто як Стерлітамак ...

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05.10.2023 09:30
+8
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05.10.2023 08:58
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280 тис - нє унивайтє пацани.
ББМ 26 одиниць, на разі добовий рекорд за осінь.
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05.10.2023 08:26 Відповісти
унылого настроения
здаровья пагибшим
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05.10.2023 11:53 Відповісти
цікаво,а скільки Тарнавський за добу знищив.на Таврійському напрямку
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05.10.2023 08:52 Відповісти
Непогано намололи. Судячи з ББМ і ОС, десь лаптеногі гниди намагалися штурмувати на радість рідним і кабзону.
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05.10.2023 08:54 Відповісти
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05.10.2023 08:58 Відповісти
Цензор, виправте, не на 4, а на 5 жовтня втрати мухосранців.
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05.10.2023 09:01 Відповісти
Да і в текстовій версії одну КР забули прибрати ))
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05.10.2023 09:33 Відповісти
Минув 3511 день москальсько-української війни.
91!!! одиниця техніки та 580! чумардосів.
Арта 33!!!, броня 38!!!, логістика 18!!!
Чумардоси знову підтягнулись, арта і броня просто гуд.
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 2, хочеться більше.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 280 000!!! це більше, ніж таке місто як Стерлітамак ...

показати весь коментар
05.10.2023 09:30 Відповісти
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05.10.2023 12:22 Відповісти
Слава ЗСУ ‼️

Смерть клятим москалям !!
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05.10.2023 09:34 Відповісти
 
 