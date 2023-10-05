Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 280 470 осіб (+580 за добу), 4 757 танків, 6 643 артсистеми, 9052 броньовані машини

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 280 470 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 280470 (+580) осіб,

танків - 4757 (+12) од,

бойових броньованих машин - 9052 (+26) од,

артилерійських систем - 6643 (+31) од,

РСЗВ - 804 (+2) од,

засоби ППО - 540 (+0) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5129 (+8),

крилаті ракети - 1530 (+1),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8980 (+18) од,

спеціальна техніка - 948 (+2).

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