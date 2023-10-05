Росіяни дійсно стратили військового після слів "Слава Україні". Також вбили за пів року ще щонайменше п’ятьох, - ООН

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у своїй останній доповіді зафіксувало шість додаткових випадків позасудових страт українських військовополонених і підтвердило автентичність відео вбивства військового після фрази "Слава Україні" та відео обезголовлення військового.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Інтерфакс-Україна.

УВКПЛ задокументувало шість додаткових випадків позасудових страт українських військовополонених, причому всі вони сталися до звітного періоду. Управління також продовжувало документувати повідомлення про тортури і жорстоке поводження з українськими військовополоненими, утримуваними Російською Федерацією, а також про жахливі умови утримання, включно з примусовою працею", - йдеться у звіті.

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Співробітники ООН також дослідили два відео, що з'явилися в мережі 6 березня і 11 квітня 2023 року, де російські військовослужбовці катують і страчують без суду і слідства двох українських військовополонених.

"На першому відео російські військовослужбовці застрелили українського військовополоненого після того, як він вимовив "Слава Україні". На другому відео російський військовий обезголовив українського військовослужбовця. В УВКПЛ є правдиві підстави вважати, що обидва відеозаписи, які, ймовірно, були записані до звітного періоду, є справжніми", - сказано у звіті. Загалом із 56 українських військовослужбовців, опитаних УВКПЛ у звітний період, 51 розповів, що зазнавав різних форм катувань і жорстокого поводження.

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Також в УВКПЛ говорять про те, що російська влада в тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей, а також у РФ засудила 37 українських військовополонених за різними кримінальними обвинуваченнями, зокрема за тероризм. "У цих випадках військовополонених, по суті, судили за дії, які видавалися законним веденням військових дій згідно з МГП", - зазначили в ООН.

Звіт охоплює період з 1 лютого до 31 липня 2023 року.