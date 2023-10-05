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Новини Війна
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військовополонені (856) страта (62) ООН (3272) полонені (2192)

Росіяни дійсно стратили військового після слів "Слава Україні". Також вбили за пів року ще щонайменше п’ятьох, - ООН

олександр,мацієвський

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у своїй останній доповіді зафіксувало шість додаткових випадків позасудових страт українських військовополонених і підтвердило автентичність відео вбивства військового після фрази "Слава Україні" та відео обезголовлення військового.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Інтерфакс-Україна.

УВКПЛ задокументувало шість додаткових випадків позасудових страт українських військовополонених, причому всі вони сталися до звітного періоду. Управління також продовжувало документувати повідомлення про тортури і жорстоке поводження з українськими військовополоненими, утримуваними Російською Федерацією, а також про жахливі умови утримання, включно з примусовою працею", - йдеться у звіті.

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Співробітники ООН також дослідили два відео, що з'явилися в мережі 6 березня і 11 квітня 2023 року, де російські військовослужбовці катують і страчують без суду і слідства двох українських військовополонених.

"На першому відео російські військовослужбовці застрелили українського військовополоненого після того, як він вимовив "Слава Україні". На другому відео російський військовий обезголовив українського військовослужбовця. В УВКПЛ є правдиві підстави вважати, що обидва відеозаписи, які, ймовірно, були записані до звітного періоду, є справжніми", - сказано у звіті. Загалом із 56 українських військовослужбовців, опитаних УВКПЛ у звітний період, 51 розповів, що зазнавав різних форм катувань і жорстокого поводження.

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Також в УВКПЛ говорять про те, що російська влада в тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей, а також у РФ засудила 37 українських військовополонених за різними кримінальними обвинуваченнями, зокрема за тероризм. "У цих випадках військовополонених, по суті, судили за дії, які видавалися законним веденням військових дій згідно з МГП", - зазначили в ООН.

Звіт охоплює період з 1 лютого до 31 липня 2023 року.

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Топ коментарі
+8
ООН ,блд, дослідило... Окуляри вдягнули? У вас ,блд, в Радбезі вбивця! Сліпоглухобезрука фірма.
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05.10.2023 09:08
+6
Та в самій Україні Червінський у полоні українського суду.
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05.10.2023 09:10
+5
в самій Україні Червінський у полоні "українського суду"...
а точніше:
в заручниках в адептів руZZкого міра.....
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05.10.2023 09:19
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Скоти, це параша. куйло накуй на шибинецю в еврососоюзі на площі.
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05.10.2023 09:03 Відповісти
Ось такий висновок від організації від якої немає жодної користі.
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05.10.2023 09:05 Відповісти
ООН ,блд, дослідило... Окуляри вдягнули? У вас ,блд, в Радбезі вбивця! Сліпоглухобезрука фірма.
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05.10.2023 09:08 Відповісти
Але все рівно проти надання Україні конфіскованої іранської зброї.
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05.10.2023 09:10 Відповісти
Это у них(ООН) в уставе, а не лично к Украине.
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05.10.2023 09:32 Відповісти
Цікаво, в статуті зс рф або конституції росії є щось про право воювати під чужим прапором (як в Сирії та лугандоні)? Немає. Але русня воює. Поки одні зв'язані статутами, інші мають повну свободу дій. Хто переможе?
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05.10.2023 09:35 Відповісти
Бильдербегский клуб.
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05.10.2023 11:39 Відповісти
Та в самій Україні Червінський у полоні українського суду.
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05.10.2023 09:10 Відповісти
в самій Україні Червінський у полоні "українського суду"...
а точніше:
в заручниках в адептів руZZкого міра.....
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05.10.2023 09:19 Відповісти
Кари, клятим оркам *****, страшної кари!
Слава Захисникам України! Підтримуймо наших Героїв!
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05.10.2023 09:32 Відповісти
На третий день индеец Зоркий Глаз заметил что у его тюрьмы нет одной стены.
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05.10.2023 09:41 Відповісти
ООН - это вода - Аш и два О
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05.10.2023 14:31 Відповісти
 
 