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обстріл (27076) Сумська область (3241)

Окупанти вночі та вранці 5 разів обстріляли Сумщину, зафіксовано 16 вибухів, - ОВА

сумщина

Російські загарбники били з мінометів по громадах Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Обстрілів зазнали Путивльська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська громади:

  • "Путивльська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух) та АГС (5 вибухів).
  • Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Шалигинська громада: зафіксовано обстріл з АГС (5 вибухів).
  • Середино-Будська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади", - йдеться у повідомленні. 

Без постраждалих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом 4 жовтня росіяни здійснили 5 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 13 вибухів, - ОВА

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Бояться московіти *****, кари від Українців, от їх від страху і марудить!!
Смерть, московським убивцям в Україні!!
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05.10.2023 09:18 Відповісти
 
 