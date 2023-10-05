Окупанти вночі та вранці 5 разів обстріляли Сумщину, зафіксовано 16 вибухів, - ОВА
Російські загарбники били з мінометів по громадах Сумської області.
Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Обстрілів зазнали Путивльська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська громади:
- "Путивльська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух) та АГС (5 вибухів).
- Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи).
- Шалигинська громада: зафіксовано обстріл з АГС (5 вибухів).
- Середино-Будська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади", - йдеться у повідомленні.
Без постраждалих.
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