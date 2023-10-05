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Велика Британія (5334) росія (63574) зовнішня розвідка (445)

У РФ провели навчання з цивільної оборони на випадок великомасштабного міжнародного збройного конфлікту, - британська розвідка

рф,навчання,цз

Останніми днями  Росія проводить навчання з цивільного захисту на усій території країни, засновані на сценарії масштабного міжнародного збройного конфлікту.

Про це йдеться у звіті  розвідки Міноборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що такі навчання проводяться щорічно з 2012 року і приурочуються до Дня цивільної оборони РФ, який відзначають 4 жовтня. За даними британської розвідки, цьогорічні навчання навряд чи будуть кардинально змінені або розширені.

"Протягом поколінь СРСР, а потім і Росія приділяли увагу внутрішній підготовці до великого конфлікту. Однак, навіть незважаючи на війну, що триває в Україні, малоймовірно, що Росія істотно змінила свою позицію національної готовності за останні місяці", - зазначають у Міноборони Британії.

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Це може казати про можливі наміри зхибленого на усю голову Кремля втягнути у війну блок НАТО або через напад на якусь з країн що входить у цей альянс, або через використання зброї масового знищення. З огляду на неадекватність )(уйла (він же путін) бути може усяке, але сподіваюсь що знайдуться більш розумні сили на Московії (т.з. "роССії") котрі самі зупинять цього маньяка не втягуючи усю країну у подібне!!!
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05.10.2023 09:36 Відповісти
Це була щорічна піар-акція для іноземців. Бо фактично, сZарю уZкому глибоко насрать на своїх холопів. А от русофобію у світі культивувати треба. Бо ж уZкі-вони такі непередбачувані. Звучить значно краще ніж "дебіли кончені".
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05.10.2023 09:50 Відповісти
ТЯГАТЬ ХЙЛУ ПОБОЛЬШЕ ЧЕМОДАНОВ !?)))
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20.12.2023 15:14 Відповісти
 
 