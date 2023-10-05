У РФ провели навчання з цивільної оборони на випадок великомасштабного міжнародного збройного конфлікту, - британська розвідка

Останніми днями Росія проводить навчання з цивільного захисту на усій території країни, засновані на сценарії масштабного міжнародного збройного конфлікту.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що такі навчання проводяться щорічно з 2012 року і приурочуються до Дня цивільної оборони РФ, який відзначають 4 жовтня. За даними британської розвідки, цьогорічні навчання навряд чи будуть кардинально змінені або розширені.

"Протягом поколінь СРСР, а потім і Росія приділяли увагу внутрішній підготовці до великого конфлікту. Однак, навіть незважаючи на війну, що триває в Україні, малоймовірно, що Росія істотно змінила свою позицію національної готовності за останні місяці", - зазначають у Міноборони Британії.

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