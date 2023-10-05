Зараз ініціатива в руках України, ми витісняємо РФ із нашої землі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що світу важливо не втомлюватися від допомоги Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24, передає Цензор.НЕТ.

"Варто розуміти, що українці роблять усе, щоб це була остання війна як у Європі, так і у світі. І заради цього ми боремося – заради поваги до міжнародного права, прав людей, суверенітету, територіальної цілісності, поваги до життя", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що світові не можна втомлюватися від допомоги Україні, адже наша держава дає відсіч російському агресору.

"Авжеж, усі хочуть дуже швидких подій на полі бою, але буває по-різному. Повномасштабна війна триває другий рік поспіль. Втомлюються всі: сама земля втомлюється, люди втомлюються – це зрозуміло. У нас мотивація на високому рівні. Ми збираємося перемогти ворога. Зараз ініціатива в нас у руках. Нехай повільно, але щоденно ми крок за кроком витісняємо РФ із нашої землі", - додав глава держави.

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