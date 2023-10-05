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Зеленський (22416)

Зараз ініціатива в руках України, ми витісняємо РФ із нашої землі, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що світу важливо не втомлюватися від допомоги Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24, передає Цензор.НЕТ.

"Варто розуміти, що українці роблять усе, щоб це була остання війна як у Європі, так і у світі. І заради цього ми боремося – заради поваги до міжнародного права, прав людей, суверенітету, територіальної цілісності, поваги до життя", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що світові не можна втомлюватися від допомоги Україні, адже наша держава дає відсіч російському агресору.

"Авжеж, усі хочуть дуже швидких подій на полі бою, але буває по-різному. Повномасштабна війна триває другий рік поспіль. Втомлюються всі: сама земля втомлюється, люди втомлюються – це зрозуміло. У нас мотивація на високому рівні. Ми збираємося перемогти ворога. Зараз ініціатива в нас у руках. Нехай повільно, але щоденно ми крок за кроком витісняємо РФ із нашої землі", - додав глава держави.

Також читайте: Російська опозиція повинна робити відповідні кроки для змін у своїй державі, - Зеленський

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Топ коментарі
+7
Яке це уже інтерв'ю про його "доблесть " Пан Порошенко згуртовує народи для допомоги ЗСУ і народу України, а цей займається своїм любимим жанром
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05.10.2023 09:24
+6
Оця-от неголенв чупакабра - ледь не найбільший демотивант.
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05.10.2023 09:33
+4
То есть Ермак - просто "турист", путешествует?
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05.10.2023 09:44
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Яке це уже інтерв'ю про його "доблесть " Пан Порошенко згуртовує народи для допомоги ЗСУ і народу України, а цей займається своїм любимим жанром
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05.10.2023 09:24 Відповісти
Якби воно менше зЕзділо, а більше працювало - було б краще для України. Принаймні, хоча б не заважало тим, хто працює.
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05.10.2023 10:58 Відповісти
На запитання журналістів до Байдена після зустрічі із Зеленським "чи вирішене питання з поставкою в Україну далекобійних ракет ATACMS?" президент США відповів, що "Все, про що просив Зеленський, ми опрацювали.".
Тобто, "опрацювання питання" ще не означає його вирішення в позитивному плані.
Нажаль.
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05.10.2023 09:31 Відповісти
Оця-от неголенв чупакабра - ледь не найбільший демотивант.
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05.10.2023 09:33 Відповісти
То есть Ермак - просто "турист", путешествует?
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05.10.2023 09:44 Відповісти
дуже мало про себе любимого.
треба, не ми, а "я" особисто витісняю, оту іншу сторону.
як витісню, та дуже хочу пасматрєть в глаза, знову.
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05.10.2023 09:52 Відповісти
Ініциатива наказуєма, клоуняра
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05.10.2023 09:52 Відповісти
Якщо мене не зраджує пам'ять, то у Петра 1 був наказ чи циркуляр, який забороняв виступ у сенаті з папірця, " чтобьі дурь каждого воочию бьіла видна". Дуже своєчасним є цей наказ, дуже.
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05.10.2023 09:58 Відповісти
не ми, *****, а ЗСУ!!!
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05.10.2023 10:02 Відповісти
Коли ж воно нарешті стулить свою смердючу пельку! Скільки можна так відверто і нахабно брехати?! Розумію, що кацапські гроші не пахнуть, але ж з цим щоденним пі@дєжом ну вже конкретний перебор!
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05.10.2023 10:04 Відповісти
Звиздун обдовбаний..У нього після чергової "дорожки",виникає відчуття,що враг бєжіт,бєжіт,бєжіт...
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05.10.2023 11:00 Відповісти
Читая заголовки новостей, ощущение что " либо лыжи ни едут, либо я ***нутый" Даже самая здоровая психика не может "переварить" каждодневный бред!
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05.10.2023 11:20 Відповісти
склоняя голову перед погибшими и ранеными - за год продвижения на фронте нет в ту или иную сторону
причина - отсутствие политической воли у исполнительной власти Украины и США реализовать Ленд-Лиз и поставить нам на фронт необходимое количество вооружений, военной техники и материалов
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05.10.2023 11:36 Відповісти
Ленд-ліз вже всьо, закон закінчився.
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05.10.2023 12:56 Відповісти
Херсон кожного дня з гармат обстрілюють. Стоять на Лівоберіжжі та стріляють по тій бік Дніпра коли бажання є !
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05.10.2023 11:57 Відповісти
 
 