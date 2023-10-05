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Новини Війна
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росія (63574) вбивство (3032) ПВК Вагнер (1534)

Колишні учасники війни в Україні вбили в РФ щонайменше 27 людей, - росЗМІ

вагнер

Росіяни, які воювали проти українців в складі армії або воєнізованих структур, після повернення додому скоїли щонайменше 20 злочинів, у яких загинули 27 осіб. Найбільше звинувачень - проти колишніх "вагнерівців".

Такі підрахунки оприлюднило російське видання "Агентство", повідомляє Цензор.НЕТ. Вони проаналізували повідомлення про вбивства у ЗМІ та від правоохоронних органів.

Колишніх "вагнерівців" звинуватити в 12 злочинах. Їхніми жертвами стали щонайменше 19 людей. Щонайменше в одній справі суд вже виніс обвинувальний вирок.

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"Агентство" перераховує злочини терористів ПВК "Вагнер". Так, лише за перші три дні жовтня колишні найманці скоїли два вбивства: 3 жовтня ексвагнерівець Денис Степанов у Красноярському краї, ймовірно, підпалив будинок із двома жінками, а 1 жовтня у Липецьку колишній боєць, за версією слідства, убив 4-річну доньку своєї дружини.

Наприкінці вересня в Нижегородській області колишній "вагнерівець" Олег, ймовірно, облив бензином і живцем спалив сестру. У середині того ж місяця росіянин Сергій К., за версією слідства, забив каменем товариша по службі через неповернений борг.

Також читайте: Росія планує і далі використовувати лояльних "вагнерівців", - розвідка Великої Британії

У вересні підозрюваним у вбивстві став мешканець Чити Цирен-Доржі Циренжапов, який повернувся з війни, куди потрапив із колонії.

Також відомі випадки, коли ексвійськовий "ЧВК Вагнер" Роман М., ймовірно, вбив товариша по чарці в Кемеровській області, а контрактник Сергій убив співмешканку в Бурятії.

У вересні також відбулось наймасовіше вбивство, із "вагнерівцем" Ігорем Софоновим, який разом із своїм знайомим, вбив одразу шістьох людей, а потім підпалили два будинки, щоб приховати сліди.

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У липні у вбивстві звинуватили одного добровольця, у травні таких вбивств було 3, у квітні - 5, у березні - 2.

Видання звітує саме за цей період - з березня 2023 року.

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Топ коментарі
+5
Малувато буде! Зпиваються, а це ЗАВАЖАЄ їм себе і далі РЕАЛІЗОВУВАТИ! Робота простоює!
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05.10.2023 09:30
+4
Я вважаю,це лайк👍
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05.10.2023 09:21
+4
"З почином"! Кацапи масовим вербуванням злочинців хотіли вирішить проблему мобілізації в армії та "прорідить" ряди "злочинного елементу в Росії Обидві проблеми частково вирішили Однак забули що з війни повертаються "виживші" Стався своєрідний "природний відбір" Вижили найбільш витривалі Крім того - повернулися люди які отримали нове "ремесло" - убивство собі подібних Та ще й розуміючих що насильством вони можуть отримать для себе матеріальні блага набагато легше та швидше ніж працею Через це вже проходили після ІІ Світової та "афганської" воєн Тобто отримали "соціальний прошарок професійних убивць та грабіжників" Їх доповнять мобілізовані що повернуться додому (включаючи й дезертирів)
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05.10.2023 09:32
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Я вважаю,це лайк👍
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05.10.2023 09:21 Відповісти
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05.10.2023 11:23 Відповісти
Є магічні фрази "оні діскрєдєтіровалі сво!" та "я укроп под Артьомовском рєзал!"


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05.10.2023 09:26 Відповісти
Не зупиняйтесь , кацапи , а робіть добру справу у себе на кацапії ,
нехай знають , що таке війна 😠
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05.10.2023 09:29 Відповісти
Малувато буде! Зпиваються, а це ЗАВАЖАЄ їм себе і далі РЕАЛІЗОВУВАТИ! Робота простоює!
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05.10.2023 09:30 Відповісти
"З почином"! Кацапи масовим вербуванням злочинців хотіли вирішить проблему мобілізації в армії та "прорідить" ряди "злочинного елементу в Росії Обидві проблеми частково вирішили Однак забули що з війни повертаються "виживші" Стався своєрідний "природний відбір" Вижили найбільш витривалі Крім того - повернулися люди які отримали нове "ремесло" - убивство собі подібних Та ще й розуміючих що насильством вони можуть отримать для себе матеріальні блага набагато легше та швидше ніж працею Через це вже проходили після ІІ Світової та "афганської" воєн Тобто отримали "соціальний прошарок професійних убивць та грабіжників" Їх доповнять мобілізовані що повернуться додому (включаючи й дезертирів)
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05.10.2023 09:32 Відповісти
Почему эту новость так написали, будто убивать русских - это что-то плохое ?
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05.10.2023 09:39 Відповісти
Чим більше кацапи своїх замочать тим краще
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05.10.2023 09:43 Відповісти
мало, дуже мало.
треба 27 в годину. а краще, в хвилину.
я дуже розчєловєчєний.
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05.10.2023 09:43 Відповісти
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05.10.2023 09:45 Відповісти
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула.... хороший кацап - дохлий кацап!


від цього буде тільки ВСІМ легше: однозанчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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05.10.2023 09:57 Відповісти
По><уй.Погано,що мало!
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05.10.2023 09:57 Відповісти
Чого так мало? Потрібно ставити на промислові рейки.
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05.10.2023 10:03 Відповісти
..кацаподебилы, а ведь в толстопузых пригородах Подмосковья и Залатога Кальца Московии непуганая добыча гораздо жирнее и слабее чем на околицах недоимперии, закалённых дикой природой Оркостана
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05.10.2023 10:04 Відповісти
особливо мені сподобалось чиста расєйскоє імя карєнного расєяніна: Цирен-Доржі Циренжапов.
ну просто настільки по расєйські, що навіть не зрозуміти що з цього ім'я расєяніна, а що прізвище.
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05.10.2023 11:37 Відповісти
Нехай продовжують !
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05.10.2023 11:48 Відповісти
Если бы каждый убил по 27 кацапов....
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05.10.2023 14:24 Відповісти
 
 