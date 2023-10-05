Колишні учасники війни в Україні вбили в РФ щонайменше 27 людей, - росЗМІ

Росіяни, які воювали проти українців в складі армії або воєнізованих структур, після повернення додому скоїли щонайменше 20 злочинів, у яких загинули 27 осіб. Найбільше звинувачень - проти колишніх "вагнерівців".

Такі підрахунки оприлюднило російське видання "Агентство", повідомляє Цензор.НЕТ. Вони проаналізували повідомлення про вбивства у ЗМІ та від правоохоронних органів.

Колишніх "вагнерівців" звинуватити в 12 злочинах. Їхніми жертвами стали щонайменше 19 людей. Щонайменше в одній справі суд вже виніс обвинувальний вирок.

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"Агентство" перераховує злочини терористів ПВК "Вагнер". Так, лише за перші три дні жовтня колишні найманці скоїли два вбивства: 3 жовтня ексвагнерівець Денис Степанов у Красноярському краї, ймовірно, підпалив будинок із двома жінками, а 1 жовтня у Липецьку колишній боєць, за версією слідства, убив 4-річну доньку своєї дружини.

Наприкінці вересня в Нижегородській області колишній "вагнерівець" Олег, ймовірно, облив бензином і живцем спалив сестру. У середині того ж місяця росіянин Сергій К., за версією слідства, забив каменем товариша по службі через неповернений борг.

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У вересні підозрюваним у вбивстві став мешканець Чити Цирен-Доржі Циренжапов, який повернувся з війни, куди потрапив із колонії.

Також відомі випадки, коли ексвійськовий "ЧВК Вагнер" Роман М., ймовірно, вбив товариша по чарці в Кемеровській області, а контрактник Сергій убив співмешканку в Бурятії.

У вересні також відбулось наймасовіше вбивство, із "вагнерівцем" Ігорем Софоновим, який разом із своїм знайомим, вбив одразу шістьох людей, а потім підпалили два будинки, щоб приховати сліди.

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У липні у вбивстві звинуватили одного добровольця, у травні таких вбивств було 3, у квітні - 5, у березні - 2.

Видання звітує саме за цей період - з березня 2023 року.