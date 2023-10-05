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Чорноморський флот рф (618) Гуменюк (804)

Виведення росіянами кораблів Чорноморського флоту до РФ не убезпечить Україну від ракетних ударів, - ОК "Південь"

флот,рф

Те, що росіяни перекинули до Новоросійська частину своїх кораблів Чорноморського флоту, не убезпечить Україну від ракетних загроз, оскільки удари з ракетоносіїв морського базування можуть сягати 2500 км.

Про це в ефірі телемарафону розповіла очільниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Росія дійсно переміщує флот здебільшого до бази в Новоросійську Краснодарського краю, проте удари з цих ракетоносіїв можуть сягати 2,5 тисячі км у відношенні наземних цілей.

"Тому дістануть вони й звідти. Були й випадки, коли з підводного човна стартувала ракета безпосередньо з бухти Новоросійська і долітали до території України", - пояснила Гуменюк.

Також вона зазначила, що загарбники почали знову ховати свої ракетоносії в Азовському морі, щоб виміряти, наскільки воно може бути "безпековою зоною".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ перекинула до Новоросійська 14 кораблів Чорноморського флоту, - дані супутника. ФОТО

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Топ коментарі
+4
Згідно із Паризьким мирним договором 1919 року уся Кубань, зокрема Новоросійськ, є законна територія України. Тому треба бити туди усіма наявними засобами - БПЛА, ракети. Адже це звільнення окупованої рашистами території. Пан Ентоні Блінкен прямо сказав - Україна сама визначає куди та чим битиме, щоби знищити окупантів.
Слава Україні!
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05.10.2023 10:00
+3
Що довше летить, то легше збити.
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05.10.2023 10:12
+3
може зараз пафосно скажу але скажу - Бог з Україною,
весь світ з Украіною
тільки не розсеріться з тими з ким щє не розісралися...
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05.10.2023 10:32
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Гуменюк вся в море.
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05.10.2023 09:55 Відповісти
Питання накуя якись прес ценр цілий?
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05.10.2023 09:56 Відповісти
Пресидент чітко сказав. Все на Перемогу.
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05.10.2023 09:57 Відповісти
Дякую капітан очевидність.
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05.10.2023 09:57 Відповісти
Згідно із Паризьким мирним договором 1919 року уся Кубань, зокрема Новоросійськ, є законна територія України. Тому треба бити туди усіма наявними засобами - БПЛА, ракети. Адже це звільнення окупованої рашистами території. Пан Ентоні Блінкен прямо сказав - Україна сама визначає куди та чим битиме, щоби знищити окупантів.
Слава Україні!
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05.10.2023 10:00 Відповісти
Ніхто зараз не орієнтується на той договір на якому УНР послали. Територія України це та що була встановлена 1990 роком. Все. Ніяких Кубаней і Новосросійсків.
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05.10.2023 10:18 Відповісти
Можуть не орієнтуватися, але це історичний та обгрунтований документ. На початку 90-х Захід теж не збирався визнавати Україну, у т.ч. США, та вважав її частиною кацапії. Усе змінилося. Справделтва історія відновилася. Так буде і надалі. Жодних мрій, це реалії.
А от Державний кордон із кацапами визначений наведеним нижче договором, який кацапи порушили (найостанніший та актуальний документ, до цього чіткого розуміння кордону із рфією не було, був бардак)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_157#Text
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05.10.2023 10:30 Відповісти
Вони б могли його і на Каспій вивести !
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05.10.2023 10:04 Відповісти
Наразі для усіх кацапських корит безпечний варіант лише один - Антарктида. Туди ж усіх кацапських шавок, зрадників та прислугу
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05.10.2023 10:14 Відповісти
Скільки там тих корит?? До літа все знищимо..
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05.10.2023 10:08 Відповісти
Що довше летить, то легше збити.
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05.10.2023 10:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GsQUnE0-kos https://www.youtube.com/watch?v=GsQUnE0-kos

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05.10.2023 10:15 Відповісти
Як варіант
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05.10.2023 10:16 Відповісти
на жаль таки да - не убезпечить....
але "Марічка" може виправити сітуацію
і не треба зелений розголос і зелений півень в чорному - треба просто робити те важке діло яке називається війна і не з четвертої повісткі,
а зразу...
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05.10.2023 10:17 Відповісти
Питання в тому скільки тих марічок в нас є і чи хоть одна готова до бойового застосування.
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05.10.2023 10:20 Відповісти
То дійсно питання, але після звільнення Криму відстань до будь якого порту Московії (т.з. "роССії") на Чорному морі буде настільки мала що навіть РСЗО зможуть вражати цілі у них не кажучи вже про ракети на кшталт "Нептуну"!
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05.10.2023 10:34 Відповісти
Це його треба спочатку звільнити.
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05.10.2023 12:24 Відповісти
У Новоросійську є ще одна приємна новина - зима скоро. А клімат у Новоросійську відрізняється від Кримського, зокрема Севаса. Зимою на Кубані сильні морозні вітри, бухти відкриті, продуває, обмерзає на морі та на березі усе страшенно. За часів сере-сере та у подальшому рефе мали місце випадки, коли палуба та надстройки кораблів обмерзали так, що кораблі під вагою льоду просто переверталися в одну мить та тонули, у тому числі воєнні. Гарної зимів`ї підарам кацапським у Новоросійську
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05.10.2023 10:23 Відповісти
А якщо згадати ще про часту "Бору" у цей час, коли вітер сягає до 30 м/с, то взагалі Новоросійськ є найгіршим з портів Рашки на Чорному морі!
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05.10.2023 10:31 Відповісти
може зараз пафосно скажу але скажу - Бог з Україною,
весь світ з Украіною
тільки не розсеріться з тими з ким щє не розісралися...
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05.10.2023 10:32 Відповісти
Дуже мудро сказано 👍
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05.10.2023 10:32 Відповісти
На 100% не убереже, але точно знизить ефективність ворожих ударів як і збільшить захищеність від них для західних областей через які йде і постачання озброєння від партнерів, і експорт української продукції і дозволить розвивати там підприємства з ремонту та виготовлення військової техніки та ***********. Тож позитив від цього для України є і чималий!!!
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05.10.2023 10:29 Відповісти
маркарова не гарний посол України в штатах.
клуша яка несе по яйцю на пів року не дуже кому і потрібна...
і гарний хозяін в такому випаддку бере топор..
поверніть Чалого!
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05.10.2023 10:47 Відповісти
 
 