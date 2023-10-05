Виведення росіянами кораблів Чорноморського флоту до РФ не убезпечить Україну від ракетних ударів, - ОК "Південь"
Те, що росіяни перекинули до Новоросійська частину своїх кораблів Чорноморського флоту, не убезпечить Україну від ракетних загроз, оскільки удари з ракетоносіїв морського базування можуть сягати 2500 км.
Про це в ефірі телемарафону розповіла очільниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, Росія дійсно переміщує флот здебільшого до бази в Новоросійську Краснодарського краю, проте удари з цих ракетоносіїв можуть сягати 2,5 тисячі км у відношенні наземних цілей.
"Тому дістануть вони й звідти. Були й випадки, коли з підводного човна стартувала ракета безпосередньо з бухти Новоросійська і долітали до території України", - пояснила Гуменюк.
Також вона зазначила, що загарбники почали знову ховати свої ракетоносії в Азовському морі, щоб виміряти, наскільки воно може бути "безпековою зоною".
Будь ласка, зачекайте...
Слава Україні!
А от Державний кордон із кацапами визначений наведеним нижче договором, який кацапи порушили (найостанніший та актуальний документ, до цього чіткого розуміння кордону із рфією не було, був бардак)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_157#Text
але "Марічка" може виправити сітуацію
і не треба зелений розголос і зелений півень в чорному - треба просто робити те важке діло яке називається війна і не з четвертої повісткі,
а зразу...
весь світ з Украіною
тільки не розсеріться з тими з ким щє не розісралися...
клуша яка несе по яйцю на пів року не дуже кому і потрібна...
і гарний хозяін в такому випаддку бере топор..
поверніть Чалого!