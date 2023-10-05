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СБУ (12507) Херсонщина (5366) колабораціонізм (1120)

Підтримала рашистів під час окупації та виконувала вказівки зрадника Сальдо: СБУ викрила жительку Херсонщини

сбу

На Херсонщині затримано місцеву жительку, яка під час окупації працювала на загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, жителька Білозерського району після окупації підтримала рашистів та запропонувала свою "кандидатуру" для роботи в окупаційних органах.

"Враховуючи її прокремлівські погляди та наявність економічної освіти, жінку призначили "головним бухгалтером" у захопленій районній лікарні, яку рашисти використовували як військовий шпиталь поблизу Херсона. На цій "посаді" ворожа поплічниця виконувала вказівки місцевого гауляйтера Сальдо щодо поширення окупаційного режиму в регіоні.

Після звільнення частини Херсонщини фігурантка залишилась на території району, вона була впевнена у своїй невинуватості. Втім, співробітники СБУ її викрили", - йдеться в повідомленні.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) та обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

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Нах на раССєю..
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05.10.2023 10:09 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
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05.10.2023 10:10 Відповісти
парадокс....не один зрадник не хоче тікати кудись до сибіру чи магадану....чи до вологди...сидять падлюки на українській землі.
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05.10.2023 10:13 Відповісти
Як колись ще до війни прочитав слова бурятського іхтамнєта про схід України - На Донбассе идет война, но почему тогда жизнь хуже в мирной Бурятии?
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05.10.2023 11:22 Відповісти
 
 