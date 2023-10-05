Підтримала рашистів під час окупації та виконувала вказівки зрадника Сальдо: СБУ викрила жительку Херсонщини

На Херсонщині затримано місцеву жительку, яка під час окупації працювала на загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, жителька Білозерського району після окупації підтримала рашистів та запропонувала свою "кандидатуру" для роботи в окупаційних органах.

"Враховуючи її прокремлівські погляди та наявність економічної освіти, жінку призначили "головним бухгалтером" у захопленій районній лікарні, яку рашисти використовували як військовий шпиталь поблизу Херсона. На цій "посаді" ворожа поплічниця виконувала вказівки місцевого гауляйтера Сальдо щодо поширення окупаційного режиму в регіоні.

Після звільнення частини Херсонщини фігурантка залишилась на території району, вона була впевнена у своїй невинуватості. Втім, співробітники СБУ її викрили", - йдеться в повідомленні.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) та обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Читайте також: З початку вторгнення викрито понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на РФ, продавали зброю та дитячу порнографію, - СБУ