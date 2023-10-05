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членство в ЄС (1160) Євросоюз (12770) Юнкер (151)

В Україні корумповані всі верстви суспільства, вона ще не готова до вступу в ЄС, - ексглава Єврокомісії Юнкер

юнкер

Україна поки що не відповідає критеріям для членства в Євросоюзі.

Таку думку в інтерв'ю виданню Augsburger Allgemeine висловив колишній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не повинні давати неправдивих обіцянок людям в Україні, які по самісіньку шию в стражданнях. Я дуже розлючений деякими голосами в Європі, які намагаються переконати українців, що вони можуть стати членами ЄС негайно. Це не було б добре ні для ЄС, ні для України", – заявив Юнкер.

Він сказав, що будь-хто, хто мав хоч якийсь стосунок до України, знає, що "це країна, яка корумпована на всіх рівнях суспільства".

"Попри зусилля, вона не готова до вступу, їй потрібні масштабні внутрішні реформи. У нас був поганий досвід з деякими так званими новими членами, наприклад, щодо верховенства права. Це не повинно повторитися", – зауважив Юнкер.

Водночас він вважає, що європейська перспектива для Молдови та України повинна бути збережена, але "не повинна бути пов'язана з надією на те, що цього можна досягти за одну ніч, просто натиснувши на кнопку".

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"Якщо в цих країнах буде досягнутий прогрес, чи то в Україні, чи то на Західних Балканах, вони, безумовно, повинні мати можливість брати участь в окремих етапах європейської інтеграції. Ми повинні працювати над тим, щоб зробити можливим щось на кшталт часткового приєднання, розумної форми майже розширення", – сказав Юнкер.

Варто зазначити, що про негайне приєднання України до ЄС не йдеться.

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Топ коментарі
+55
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05.10.2023 10:14
+45
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
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05.10.2023 10:17
+28
Ця мокальська підстілка , ще буде розповідати кому, коли і як вступати до ЄС

https://telegraf.com.ua/mir/europa/4091701-******-prizyivaet-prekratit-travlyu-rossii.html

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05.10.2023 10:26
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Главное научиться каждому гражданину Украины не обманывать самого себя. А сегодняшнее государство,т.е. власть, и близко не обладает критериям европейского общества. Для этого надо поменять всю систему государства с верха до низу. Смена государства в руках народа.
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05.10.2023 15:24 Відповісти
Штурм Шапитолия?
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05.10.2023 16:32 Відповісти
Хотелось избежать, но наверное без этого не обойтись.
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05.10.2023 17:43 Відповісти
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05.10.2023 15:42 Відповісти
Діду то правий, але його правота як то говориться не гріє ніхрєна....
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05.10.2023 15:44 Відповісти
я считаю, треба Дмитрука з Кульчицьким віправити ********** цього мудака, який не вірить у нашу демократичність і відсутність корупції.
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05.10.2023 16:04 Відповісти
На жаль правду говорить Юнкер-нам до Євросоюзу як до місяця…. задки.Що у нас по європейськи -корупція,мусорське свавілля,соціальне забезпечення чи може медицина з правосуддям.Скажіть ЩО???
Так що немає чого ображатися а починати питати у так зааної влади- чому так???
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05.10.2023 16:47 Відповісти
Починати треба з себе... влада така як суспiльство... це віддзеркалення...
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05.10.2023 17:59 Відповісти
Рівно навпаки.Влада подає приклад суспільсту.
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05.10.2023 18:59 Відповісти
Этот вечно бухой коррупционер который превратил Люксембург в мировую прачечную по отмыванию денег и продолжил то же на своём последнем месте в ЕС... большой спец по коррупции...
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05.10.2023 17:05 Відповісти
В 2013 году в Люксембурге разгорелся скандал, в центре которого оказался действующий премьер-министр Жан-Клод Юнкер. Специальная комиссия зафиксировала превышение полномочий Национальной службы разведки и безопасности Люксембурга. Организации вменялось незаконное получение денежных средств, а также прослушка кабинета министров. Основным обвиняемым по делу следствия проходил Жан-Клод Юнкер, который в экстренном порядке, не дожидаясь результатов следствия, ушел в отставку.В мае 2017 года на саммите в Женеве разразился крупный скандал. Жан-Клод Юнкер появился пьяным на встрече лидеров государств ЕС. Присутствующим была неясна причина неадекватного поведения председателя, когда он при всех дал пощечину собеседнику, а потом внезапно начинал целовать присутствующих. Провокационные фото и видео вмиг стали сенсацией на просторах интернета. Выяснилось, что уже минимум год у Жан-Клода Юнкера имеются https://24smi.org/news/41775-smi-u-glavy-evrokomissii-*******-sereznye-newsya.html проблемы с алкоголем .
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05.10.2023 17:41 Відповісти
Все слои общества коррумпированы это плохо, вот если просто верхушка к примеру берет бабло у Путлера ,как в ЕС, то это ещё терпимо😂😂😂
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05.10.2023 17:57 Відповісти
Коли Україна знищила третій ядерний потенціал в Світі згідно Будапештського меморандуму під тиском і в інтересах Заходу, в обмін на гарантії беспеки і теріторальної цілосності то корупція не заважала це робити, а коли потрібно повертати борги Україні - НАТО і ЕС ,- то зразу виникла корупція ,та щей у всіх прошарках суспільства коли корупція це злочин у владі і Україні - народу України, а не корупційним чиновникам, в ЕС неможна ,тоб -то Україна прогнила зверху до низу?і ті хто ні коли в владі не був платив чесно податки а зараз захищає країну ? - це вже образ зі сторони вельме шановного дипломата, цікаво, якщо булоб так, як це ні цинічно не звучало але Юнкер сам почав, то українці попродували свої автомати росіянам і поїхали-б собі в ЕС і ворог був дес між Вільнусом і Варшавою , але це не так, - українці згуртувалися і ціною великих втрат серед життів військовослужбовців і простих громадян, економіки затримали ворога і таж Польща і Прибалтика та весь ЕС виграли час, так хто кому повинен бути вдячний? коли в Україна вмилася кровью за те що не були виконані гарантії, а зараз ще хочуть опустити залізну завісу перед українським народом, перетворивши ЕС в загран отряд, а український народ в штрафбат, звісно корупційних чиновникв це не стосується, за великі хабарі зі своїх статків заберуть в ЕС Ізраїль США.
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05.10.2023 18:33 Відповісти
Думаю, якщо покопатися, то і Жан-Клод у наших розкладах людинка не чужа. А подарунки, а може, "литовця" пригнав, а наглядові ради, що, Іване? А сауни? Брав, а тепер носа воротиш?! Мовчи, діду. Дурне кидатися камінням у шкляному домі
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05.10.2023 18:36 Відповісти
Ну он прав. тут вам сограждане и покупка водительского и коньячок для врача за справку и сало за диплом и много чего другого. Если кто-то думает что придёт добрый дядя президент и все порешает то он инфантильный дурачок. Коррупция в Украине от нищеты. К тому же очищение от коррупции это долгий эволюционный процесс. Все будет но не так быстро. С другой стороны в ЕС есть страны с неслабой коррупцией и ничего. Вопрос после 2019 и после 2022 года, а нужна ли она нам та ЕС с ее коммунизмом 2.0 и дебильной бюрократией? Оборонительный союз нужен, а вот именно вступление такое дело.
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05.10.2023 19:02 Відповісти
очередной мегапровал режима Зеленского. тут Зеле уже без намеков, прямо в харю говорят, ребята, вы зажрались дальше некуда. какой вывод из всего этого? - ЗЕленое кодло нужно прибирать, иначе не видать нам ни НАТО, ни ЕС.
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05.10.2023 20:15 Відповісти
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