В Україні корумповані всі верстви суспільства, вона ще не готова до вступу в ЄС, - ексглава Єврокомісії Юнкер

Україна поки що не відповідає критеріям для членства в Євросоюзі.

Таку думку в інтерв'ю виданню Augsburger Allgemeine висловив колишній голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не повинні давати неправдивих обіцянок людям в Україні, які по самісіньку шию в стражданнях. Я дуже розлючений деякими голосами в Європі, які намагаються переконати українців, що вони можуть стати членами ЄС негайно. Це не було б добре ні для ЄС, ні для України", – заявив Юнкер.

Він сказав, що будь-хто, хто мав хоч якийсь стосунок до України, знає, що "це країна, яка корумпована на всіх рівнях суспільства".

"Попри зусилля, вона не готова до вступу, їй потрібні масштабні внутрішні реформи. У нас був поганий досвід з деякими так званими новими членами, наприклад, щодо верховенства права. Це не повинно повторитися", – зауважив Юнкер.

Водночас він вважає, що європейська перспектива для Молдови та України повинна бути збережена, але "не повинна бути пов'язана з надією на те, що цього можна досягти за одну ніч, просто натиснувши на кнопку".

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"Якщо в цих країнах буде досягнутий прогрес, чи то в Україні, чи то на Західних Балканах, вони, безумовно, повинні мати можливість брати участь в окремих етапах європейської інтеграції. Ми повинні працювати над тим, щоб зробити можливим щось на кшталт часткового приєднання, розумної форми майже розширення", – сказав Юнкер.

Варто зазначити, що про негайне приєднання України до ЄС не йдеться.