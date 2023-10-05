Головне для українців в окупації - зберегти життя. Жодного радикалізму не буде, - Данілов
Наразі головним завданням для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, є збереження життя.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.
Він зазначив, що українці, які зараз перебувають під окупацією, обов'язково будуть потрібні країні для відновлення своїх територій.
За словами Данілова, отримання ворожих документів чи будь-які висловлювання не мають зараз жодного значення.
"Потім розбиратимемося, за яких обставин і для чого це було сказано. Не буде жодного радикалізму, як хтось починає їх лякати, що прийдуть якісь вигадані "фашисти". Ми повернемо всі ці землі, і ці люди будуть вдома", - наголосив він.
Топ коментарі
+6 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+4 Rostyslav Komarnytsky
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+2 Виталий 6b40280c
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можно і в старости і в поліцаї? і вчителям, можна ламати психіку дітей?
головне ж зберегти життя.
Ученики и работники школы записали видео, в котором поздравили пыпу с наступающим днем рождения. В руках у них были листки с портретом Бандеры. О проделанной работе они отчитались на сайте школы.
Заказчиком оказался белорусский пранкер Владислав Бохан, который представился сотрудником регионального отделения "Единой России"
Бохан прислал дирекции школы письмо "от депутата "Единой России". В письме было предложение провести флешмоб в честь Путина. К письму приобщил соответствующие материалы - плакаты, афиши - на которых был изображен глава Кремля "в молодости". Также приводились его высказывания относительно веры и развития граждан. При этом в школе не узнали по фото, что вместо Путина был изображен Бандера - они оказались "на одно лицо".
Радикалізм буде, коли після Перемоги люди будуть ******* Ветеринара тв всю цю зелену шоблу.
"Потім" - це коли? Коли "чомусь" пролунає вибух на нафто- чи газогоні? Або запалає якесь нафтосховище? Чи перед жнивами почнуть горіти поля з врожаєм? Я вже не кажу про наведення рашистських ракет на військові об'єкти...
Якби вашу "підготовку" до вторгнення розбирали відразу, а не "потім" (як то було в США після Перл Харбору), то, можливо, і втрати від призначенців дєрьмаківського "узеленського" були б набагато менші.
Им языком чесать...