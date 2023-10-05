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Данілов (1259) окупація (6532)

Головне для українців в окупації - зберегти життя. Жодного радикалізму не буде, - Данілов

олексій,данілов

Наразі головним завданням для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, є збереження життя.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.

Він зазначив, що українці, які зараз перебувають під окупацією, обов'язково будуть потрібні країні для відновлення своїх територій.

За словами Данілова, отримання ворожих документів чи будь-які висловлювання не мають зараз жодного значення.

"Потім розбиратимемося, за яких обставин і для чого це було сказано. Не буде жодного радикалізму, як хтось починає їх лякати, що прийдуть якісь вигадані "фашисти". Ми повернемо всі ці землі, і ці люди будуть вдома", - наголосив він.

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Топ коментарі
+6
Та да, який там радикалізм - ******** за 36 годин УВЕСЬ ПІВДЕНЬ. Люди прокинулись 24.02, а в селі вже кацапські танки.

Радикалізм буде, коли після Перемоги люди будуть ******* Ветеринара тв всю цю зелену шоблу.
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05.10.2023 10:37
+4
Головне для українців - залишатися українцями. І в окупації, і в еміграції. Жити так, щоб не було соромно повернутися в Україну. Це ж сае стосується і Данілова.
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05.10.2023 10:18
+2
В Калуге начали прославлять и цитировать Бандеру в честь дня рождения Путина

Ученики и работники школы записали видео, в котором поздравили пыпу с наступающим днем рождения. В руках у них были листки с портретом Бандеры. О проделанной работе они отчитались на сайте школы.

Заказчиком оказался белорусский пранкер Владислав Бохан, который представился сотрудником регионального отделения "Единой России"

Бохан прислал дирекции школы письмо "от депутата "Единой России". В письме было предложение провести флешмоб в честь Путина. К письму приобщил соответствующие материалы - плакаты, афиши - на которых был изображен глава Кремля "в молодости". Также приводились его высказывания относительно веры и развития граждан. При этом в школе не узнали по фото, что вместо Путина был изображен Бандера - они оказались "на одно лицо".
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05.10.2023 10:37
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Головне для українців - залишатися українцями. І в окупації, і в еміграції. Жити так, щоб не було соромно повернутися в Україну. Це ж сае стосується і Данілова.
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05.10.2023 10:18 Відповісти
тобто?
можно і в старости і в поліцаї? і вчителям, можна ламати психіку дітей?
головне ж зберегти життя.
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05.10.2023 10:25 Відповісти
а ночью взрывать поезда русни
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05.10.2023 11:25 Відповісти
В Калуге начали прославлять и цитировать Бандеру в честь дня рождения Путина

Ученики и работники школы записали видео, в котором поздравили пыпу с наступающим днем рождения. В руках у них были листки с портретом Бандеры. О проделанной работе они отчитались на сайте школы.

Заказчиком оказался белорусский пранкер Владислав Бохан, который представился сотрудником регионального отделения "Единой России"

Бохан прислал дирекции школы письмо "от депутата "Единой России". В письме было предложение провести флешмоб в честь Путина. К письму приобщил соответствующие материалы - плакаты, афиши - на которых был изображен глава Кремля "в молодости". Также приводились его высказывания относительно веры и развития граждан. При этом в школе не узнали по фото, что вместо Путина был изображен Бандера - они оказались "на одно лицо".
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05.10.2023 10:37 Відповісти
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05.10.2023 10:38 Відповісти
ссылку дай
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05.10.2023 11:26 Відповісти
https://focus.ua/worldfun/597076-na-odno-lico-uchitelya-rf-pozdravili-putina-s-dnem-rozhdeniya-portretami-bandery-foto-video
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05.10.2023 11:30 Відповісти
ага
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05.10.2023 11:30 Відповісти
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05.10.2023 11:34 Відповісти
все нормальные ,а путин стоит как чмоня
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05.10.2023 11:35 Відповісти
Та да, який там радикалізм - ******** за 36 годин УВЕСЬ ПІВДЕНЬ. Люди прокинулись 24.02, а в селі вже кацапські танки.

Радикалізм буде, коли після Перемоги люди будуть ******* Ветеринара тв всю цю зелену шоблу.
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05.10.2023 10:37 Відповісти
"Потім розбиратимемося, за яких обставин і для чого це було сказано." Джерело:

"Потім" - це коли? Коли "чомусь" пролунає вибух на нафто- чи газогоні? Або запалає якесь нафтосховище? Чи перед жнивами почнуть горіти поля з врожаєм? Я вже не кажу про наведення рашистських ракет на військові об'єкти...

Якби вашу "підготовку" до вторгнення розбирали відразу, а не "потім" (як то було в США після Перл Харбору), то, можливо, і втрати від призначенців дєрьмаківського "узеленського" були б набагато менші.
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05.10.2023 10:48 Відповісти
Главное - сохранить своё человеческое достоинство, которое и в самых трудных ситуациях спасёт от действий, за которые будет потом мучительно стыдно. На земли, на которых живут люди имеющих честь, москальские колонисты никогда не рискнут переселиться из своих сраней.
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05.10.2023 12:34 Відповісти
Ага...а потом кто то обязательно заявит, что нужно наказать всех...

Им языком чесать...
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05.10.2023 21:59 Відповісти
 
 