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Зеленський (22416) військовослужбовці (4591)

Зеленський дозволив призначати військових заступниками міністра оборони на період воєнного стану

зсу

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до документів, які дозволяють генерал-лейтенантам або віцеадміралам заміщати посади заступників міністра оборони на період воєнного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №677/2023 від 4 жовтня опублікований на сайті президента.

Згідно з цим, внесено зміни в документи, які регулюють перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами заступників.

Так, пост заступника міністра оборони на період дії воєнного стану може бути заміщений військовослужбовцем у званні генерал-лейтенанта або віцеадмірала.

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Топ коментарі
+6
Зеленим можно робити все, що завгодно. Для того вони і лізли до влади.
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05.10.2023 10:38
+6
Невже американські партнери силою власного прикладу та певних люлей нарешті переконали "вирок", що обороною мають керувати досвідчені військові, а не юристи, бармени та перукарі?
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05.10.2023 10:53
+5
А шо так можна було
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05.10.2023 10:31
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А шо так можна було
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05.10.2023 10:31 Відповісти
Зеленим можно робити все, що завгодно. Для того вони і лізли до влади.
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05.10.2023 10:38 Відповісти
дивно, квартальні мабуть відмовились
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05.10.2023 10:37 Відповісти
дозволив і військовим трохи прибарахлитись? Чи то американський аудіт приїхав і зелень банально ссить? Поставлять військових а потім все повісять на них і посадять.
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05.10.2023 10:39 Відповісти
От творить. Ще тільки? Загонить до руськага міра.
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05.10.2023 10:41 Відповісти
А може він таким чином хоче військові звання присудити різним ''своїм сивохам''
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05.10.2023 10:46 Відповісти
Невже американські партнери силою власного прикладу та певних люлей нарешті переконали "вирок", що обороною мають керувати досвідчені військові, а не юристи, бармени та перукарі?
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05.10.2023 10:53 Відповісти
Зеленського дермак навчив, що 73% дебілів-романтиків дозволили Найвеличнівшивому витворяти будь-що і йому нічого не стане за це, от воно з перших днів прездобольства і пішло по-бєспрєдєлу, повісивши Конституцію України у себе біля зеленонефритового унітазу, "за призначенням", як для справжнього зеленого "красави"..
а вумний нА-ріт просто втік закордон від наслідків свого вибору - "дурні-дурні", а де безпечніше - роздуплилися одразу - "нехай за них відбивається від Московії "войовнича меншість"
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05.10.2023 10:59 Відповісти
А хто ще має бути заступниками міністрів оборони - зажравшихся квартальних продажних злодюг? Хто має керувати обороною країни - обдолбані аморали, корупціонери космічних масштабів, агенти фсб, просто бездарні клоуни?
Це він "вирішив" після приїзду зі США - де йому накрутили яйця за розкрадання власної країни вищим політичним керівництвом і т.з. "міністрами оборони".
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05.10.2023 11:18 Відповісти
Зеленский прибыл в Испанию на встречу европейских лидеров
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05.10.2023 11:21 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/10/5/705111/?_gl=1*kiogfi*_ga*MTY3MzM1NDk3OS4xNjk0NDQwMzQ2*_ga_6ELQ7YCNBS*MTY5NjQ5NDAzNC43My4xLjE2OTY0OTQxMzMuMjguMC4w Курс валют на 5 октября: гривня несколько укрепилась
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05.10.2023 11:22 Відповісти
а що каже закон?
чи у нас таки тестується царське правління?
що значить: зе!поц дозволив? від своїх щедрот, дозволив?
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05.10.2023 11:45 Відповісти
це не буба, а потужний турбо невіглас якийсь...
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05.10.2023 11:59 Відповісти
І що вони сьогодні зробили? Призначили замом Міністра оборони чергового злодюгу з фонду держмайна... І якогось генерал-лейтенанта, що "командував тилом" (читай - розкрадав військове майно.) Як кажуть - "все для фронту, все для перемоги!"
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05.10.2023 13:25 Відповісти
зеленський дозволив,а ти хто підар вонючий розкомандувався в Украіні,бездарь ходяча.
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05.10.2023 16:26 Відповісти
 
 