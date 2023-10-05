Зеленський дозволив призначати військових заступниками міністра оборони на період воєнного стану
Президент Володимир Зеленський вніс зміни до документів, які дозволяють генерал-лейтенантам або віцеадміралам заміщати посади заступників міністра оборони на період воєнного стану.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №677/2023 від 4 жовтня опублікований на сайті президента.
Згідно з цим, внесено зміни в документи, які регулюють перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями ЗСУ, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами заступників.
Так, пост заступника міністра оборони на період дії воєнного стану може бути заміщений військовослужбовцем у званні генерал-лейтенанта або віцеадмірала.
Будь ласка, зачекайте...
а вумний нА-ріт просто втік закордон від наслідків свого вибору - "дурні-дурні", а де безпечніше - роздуплилися одразу - "нехай за них відбивається від Московії "войовнича меншість"
Це він "вирішив" після приїзду зі США - де йому накрутили яйця за розкрадання власної країни вищим політичним керівництвом і т.з. "міністрами оборони".
чи у нас таки тестується царське правління?
що значить: зе!поц дозволив? від своїх щедрот, дозволив?