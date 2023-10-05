З лютого по липень 2023 року в Україні загинуло щонайменше 1028 мирних жителів, - ООН

З 1 лютого до 31 липня 2023 року внаслідок бойових дій загинули щонайменше 1028 мирних жителів і були поранені 3593 людини.

Про це під час брифінгу повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Даніель Белль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тобто в середньому щодня гинули майже шість мирних жителів і 20 діставали поранень. Більшість жертв, 86 відсотків, були на території, контрольованій урядом, і, отже, ймовірно, були наслідком атак, здійснених Російською Федерацією", - зазначила Белль.

Доповідь також свідчить про те, що зброя вибухової дії з великою площею дії стала причиною понад 90 відсотків жертв. При цьому зафіксовано значну кількість жертв серед цивільного населення внаслідок застосування системи залпового вогню. Касетні боєприпаси також стали причиною жертв серед цивільного населення на території, контрольованій урядом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ загинув 9 701 мирний житель, - ООН

Крім того, Белль зазначила, що з початку липня щонайменше 25 російських атак пошкодили або зруйнували інфраструктуру, пов'язану з експортом зерна.