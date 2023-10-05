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бойові дії (3217) Лиман (225) Куп'янськ (665) Євлаш Ілля (161)

На Лимано-Куп’янському напрямку ворог інтенсивно використовує авіацію, намагається штурмувати Макіївку, - Сили оборони

генштаб,війна,зсу

За минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку ліквідовано 122 окупанти та знищено 13 одиниць техніки росіян, зокрема автоматизований комплекс радіоелектронного придушення "Борисоглєбськ" та радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк".

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ.

"На Лимано-Куп’янському напрямку противник інтенсивно використовує свої літаки Су-25 та Су-35, а також гелікоптери Ка-52 та Мі-8. Там ворог обрав нову ціль для штурму – поблизу Макіївки", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу на цій ділянці фронту ліквідовано 122 окупанти та знищено 13 одиниць техніки росіян. Це, зокрема, два танки Т-72, п’ять бойових броньованих машин та дві автівки. А ще уражені автоматизований комплекс радіоелектронного придушення "Борисоглєбськ" та радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк".

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"Загалом там в загарбників зосереджено близько 1 085 танків, майже 2 000 бойових броньованих машин, понад 700 артилерійських систем та 500 реактивних систем залпового вогню, – поінформував Євлаш.

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05.10.2023 11:26 Відповісти
 
 