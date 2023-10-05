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Нідерланди (1503) підтримка (528) Оллонгрен (44)

Підтримка України - дешевий спосіб переконатися, що РФ не є загрозою для країн НАТО, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

кайса,оллонгрен

На думку міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, потрібно надалі підтримувати Україну у війні, оскільки це є дешевим способом переконатися, що Росія не є загрозою для країн Альянсу.

Про це вона заявила на Варшавському безпековому форумі, інформує Цензор.НЕТ.

Міністерку запитали, чи можуть США та їхні союзники продовжувати підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", враховуючи політичну боротьбу у Вашингтоні.

"Ми не можемо вдавати, що просто почекаємо й побачимо, як пройдуть американські вибори. Тому що в певному сенсі вони мають однакові інтереси. Звичайно, підтримка України – це дуже дешевий спосіб переконатися, що Росія з цим режимом не є загрозою для альянсу НАТО. І життєво важливо продовжувати цю підтримку", - наголосила Оллонгрен.

За її словами, в інтересах Альянсу підтримати Україну, оскільки українці "ведуть цю війну, а не ми".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не зупиниться в Україні, вже існує загроза для країн ЄС та НАТО, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

Водночас вона додала, що політичні події у Вашингтоні викликають у міністерки занепокоєння, але європейці повинні поговорити зі своїми американськими колегами та переконати їх продовжувати курс на підтримку України.

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Топ коментарі
+15
Так комусь Дешевий спосіб,
А Хтось Втрачає Життя,Знищують Населення.
Який Цинізм 😡😡
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05.10.2023 11:39
+6
цинікнечко так ....
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05.10.2023 11:42
+4
Прям у точку. Дешевий бо кожен європеець витрачає лише кілька центів на день на Україну, а не є загрозою, бо з 2022 року вже достатньо часу щоб переконатися, що х#йло вже показало, що йому слабо атакувати країни НАТО
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05.10.2023 11:46
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Так комусь Дешевий спосіб,
А Хтось Втрачає Життя,Знищують Населення.
Який Цинізм 😡😡
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05.10.2023 11:39 Відповісти
цинікнечко так ....
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05.10.2023 11:42 Відповісти
а вона що перша - американців так само переконують , про вигідні для США інвестиції й без жертв їхніх військових,,, Яка цинічна мародерна ZeЄрмакокурвятня - такі й методи впливу на електорат та політиків Заходу, не зважати не наших виродків... А ZEВИРОДКИ ЦЕ ДОБРЕ РОЗУМІЮТЬ Й КОРИСТУЮТЬСЯ ЦИМ
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05.10.2023 13:46 Відповісти
а при чем здесь зеленский в данном случае? тетка с*ка редкая. Не мешало бы посла вызвать для разговора
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06.10.2023 01:40 Відповісти
Ця пані має рацію !
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05.10.2023 11:44 Відповісти
ця пані має мішки під глазами
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05.10.2023 11:46 Відповісти
Прям у точку. Дешевий бо кожен європеець витрачає лише кілька центів на день на Україну, а не є загрозою, бо з 2022 року вже достатньо часу щоб переконатися, що х#йло вже показало, що йому слабо атакувати країни НАТО
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05.10.2023 11:46 Відповісти
Трошки не так. Якби вони дійсно були переконані що ***** не полізе після України далі, то не витрачали б і ці центи. Навіщо, і так в безпеці?
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05.10.2023 11:50 Відповісти
Як би паракдоксально це не звучало, але наших інтересах щоб раша була для країн НАТО чим завгодно тільки не загрозою, бо якщо загроза, то вона на практиці лише розв'язує руки ворогам України на Заході, які блокують чи гальмують допомогу Україні, щоб начеб-то не провокувати х#йла. Тому краще це буде хоча б потенційною загрозою і взагалі, всі і так вже зрозмуміли на Заході що росія це загроза, і цим треба користуватись як звершившимся у минулому фактом, а подальше розкручення теми загрози лише зашкодить нам. Тому сама правильна позиція така - х#йло засцало, спокійно-преспокійно можна підтримувати Україну, а що загроза так це ве і козі зрозуміло. Ось таку взірцеву позицію і озвучила Оллонгрен
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05.10.2023 12:28 Відповісти
Так і не зрозумів, який сенс підтримки України у разі усвідомлення повної безпеки від зазіхань *****. Хіба не краще було б Заходу прийняти статус кво та продовжувати бізнесові справи з уже трохи збільшеною за рахунок України росією? Здається мені, тільки побоювання Європи на вторгнення вже зміцнілої за рахунок українського населення росії змушує її на допомогу нам. І якраз цей фактор і потрібно педалювати. Хай уявляють цю навалу на своїх вулицях у разі падіння України. А реально воно так і буде якщо не допоможуть суттєво потужною зброєю.
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05.10.2023 12:38 Відповісти
Звісно небезпека є і саме небезпека з боку росії і є головним стимулом для допомоги Україні і це чудово розуміють і на Заході, але під#уйловники на Заході навчитилися дуже вдало маніпулювати темою загрози, яку створюють їх спільники у кремлі і при такому раскладі, у середовищі нашпигованому #уйлососвами мусолити тему небезпеки лише приведе до гальмування чи навіть блокування допомоги. Тому тема небезпеки від росії дуже неоднозначна. Вона як би є, але піднімати її вкрай небезпечно, бо в такому випадку доводиться балансувати на лезі бритви і при цьому це нашим ворогам краще вдається.. На хвилі небезпеки з боку росії був запущений маховик військової допомоги Україні, нарешті були введені справжні санкції і кожен пересічний європееєць і європейський політки вже повністю і назвжди усвідомив цю небезпеку взагалі і подальше її обговорення вже не має сенсу, а лише може нашкодити і вона бути зрозумілою у неправильному ключі, може бути використана для спекуляцій ворогом. Тому небезпека є, просто зараз не час знову про неї згадувати.
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05.10.2023 12:58 Відповісти
Підтримка України - дешевий спосіб переконатися- міністр оборони Нідерландів Оллонгрен
вот действительно дешовым он станет тогда, ккода твой хахаль перейдет на этой войне в параллельнай мир. ****
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05.10.2023 11:50 Відповісти
дешевий спосіб послабити рашу, розділити її, знищити Українців і заволодіти землею та надрами України
так!!! життя українців для них нічого не варте тому спосіб не те що дешевий а дуже прибутковий
утиль старого озброєння, безкоштовний, а на це треба мільярди
випробування зброї в бойових умовах і вдосконалення, це сотні мільярдів
послаблення рф за рахунок ціни на нафту та газ, трільйони збитків
а тут весь букет мрій і всього лиш кілька сот тисяч українців помруть...
це дешевше ніж дарма...
от тому зброєю не допомагають, а по троху зригують...
щоб ми не виграли, але й не програли.
це план,
хороший план для них, на який повелося дурнувате ***** точно так як повівсі ссср, і успішно розвалився НАКУЙ!!!!!!!
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05.10.2023 12:00 Відповісти
очередний зелено рудий невіглас - йдемо далі,
в нас справ - мамо не сумуйте...
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05.10.2023 12:03 Відповісти
Загрібати жар чужими руками - привласнювати наслідки чужої праці; недобросовісно користуватися чужою працею у власних інтересах... Нехило, однако
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05.10.2023 12:05 Відповісти
я б цю козу взяв в 95й квартал на підтанцьовку....
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05.10.2023 12:06 Відповісти
Лучше бы за своими следили. Американцы не один раз такое ляпали.
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05.10.2023 12:15 Відповісти
поради від ідіотів не потрібні.
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05.10.2023 12:18 Відповісти
Для неё украинцы - расходный материал?
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05.10.2023 12:07 Відповісти
Не тільки для неї. Для всього "цивілізованого світу".
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05.10.2023 13:52 Відповісти
ну гарна ж падлюка - викінгициня!
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05.10.2023 12:09 Відповісти
Цинично, но правда.
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05.10.2023 12:12 Відповісти
Зовсім дешевий.Знищується Україна,гинуть люди.
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05.10.2023 12:18 Відповісти
ви хотіли сказати знущяються з України?
бачу українця....
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05.10.2023 12:21 Відповісти
Чем и как они издеваются?

Они поддержали кацапов? Нет.

Они поддержали нас? Так.

Оказывают помощь, кроме как на словах? Факт.

Для них это дешевле чем воевать самим? Факт.

Она обороноспособность Украины снижала? Нет.

Ешьте шашлыки, включайте мозг.
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06.10.2023 01:32 Відповісти
жлоб в трамваї на перилах вісить...
- зліва дури з права ***** .
жіночка якась з права
- яка я *****? жодного разу чоловіку не зміняла
- ну ладно пересядьте наліво...
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06.10.2023 01:43 Відповісти
Arming Kiev is a cost-effective way of preventing Moscow from threatening NATO

це не те ж саме, що представляють у прокремлівських таблоїдах ... і цензoрі. Західна Європа зрозуміла сказане правильно - НЕ ДОПОМОЖЕТЕ УКРАЇНІ ЗАРАЗ, ЗАПЛАТИТЕ ДОРОЖЧЕ!
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05.10.2023 12:31 Відповісти
Дешевий спосіб, с*ка?! От і все, що треба знати про "демократичні цінності" цих підарасів! Ми для них взагалі - не люди, а дешевий спосіб стримувати кацапів.
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05.10.2023 12:34 Відповісти
це щє можуть бути складнощі перекладу ...
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06.10.2023 02:40 Відповісти
Чому накинулися ?Вона сказала гірку правду.
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05.10.2023 13:09 Відповісти
ми повісили чи не повісили десь там y криму прапор - але хлопців поклали...
цікаво було б енарала буданова, послухати.....
a naxuja
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05.10.2023 13:54 Відповісти
сегодня кацапы убили 50 украинцев в Харьковской области. Наверное, это очень дешево для этой твари. Нужно бы посла вызвать после такого спича.
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06.10.2023 01:42 Відповісти
 
 