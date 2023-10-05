Підтримка України - дешевий спосіб переконатися, що РФ не є загрозою для країн НАТО, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен
На думку міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, потрібно надалі підтримувати Україну у війні, оскільки це є дешевим способом переконатися, що Росія не є загрозою для країн Альянсу.
Про це вона заявила на Варшавському безпековому форумі, інформує Цензор.НЕТ.
Міністерку запитали, чи можуть США та їхні союзники продовжувати підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", враховуючи політичну боротьбу у Вашингтоні.
"Ми не можемо вдавати, що просто почекаємо й побачимо, як пройдуть американські вибори. Тому що в певному сенсі вони мають однакові інтереси. Звичайно, підтримка України – це дуже дешевий спосіб переконатися, що Росія з цим режимом не є загрозою для альянсу НАТО. І життєво важливо продовжувати цю підтримку", - наголосила Оллонгрен.
За її словами, в інтересах Альянсу підтримати Україну, оскільки українці "ведуть цю війну, а не ми".
Водночас вона додала, що політичні події у Вашингтоні викликають у міністерки занепокоєння, але європейці повинні поговорити зі своїми американськими колегами та переконати їх продовжувати курс на підтримку України.
Будь ласка, зачекайте...
А Хтось Втрачає Життя,Знищують Населення.
Який Цинізм 😡😡
вот действительно дешовым он станет тогда, ккода твой хахаль перейдет на этой войне в параллельнай мир. ****
так!!! життя українців для них нічого не варте тому спосіб не те що дешевий а дуже прибутковий
утиль старого озброєння, безкоштовний, а на це треба мільярди
випробування зброї в бойових умовах і вдосконалення, це сотні мільярдів
послаблення рф за рахунок ціни на нафту та газ, трільйони збитків
а тут весь букет мрій і всього лиш кілька сот тисяч українців помруть...
це дешевше ніж дарма...
от тому зброєю не допомагають, а по троху зригують...
щоб ми не виграли, але й не програли.
це план,
хороший план для них, на який повелося дурнувате ***** точно так як повівсі ссср, і успішно розвалився НАКУЙ!!!!!!!
в нас справ - мамо не сумуйте...
бачу українця....
Они поддержали кацапов? Нет.
Они поддержали нас? Так.
Оказывают помощь, кроме как на словах? Факт.
Для них это дешевле чем воевать самим? Факт.
Она обороноспособность Украины снижала? Нет.
Ешьте шашлыки, включайте мозг.
- зліва дури з права ***** .
жіночка якась з права
- яка я *****? жодного разу чоловіку не зміняла
- ну ладно пересядьте наліво...
це не те ж саме, що представляють у прокремлівських таблоїдах ... і цензoрі. Західна Європа зрозуміла сказане правильно - НЕ ДОПОМОЖЕТЕ УКРАЇНІ ЗАРАЗ, ЗАПЛАТИТЕ ДОРОЖЧЕ!
цікаво було б енарала буданова, послухати.....
a naxuja