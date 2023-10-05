Щодоби втрати окупантів на Таврійському напрямку становлять 250 осіб, за 5 днів у полон здалося майже 50 росіян, - Сили оборони

Російські військові посилили свою активність на Таврійському напрямку. За минулу добу ворог здійснив 912 артилерійських обстрілів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо говорити про зону відповідальності ОСУ "Таврія" загалом, то протягом минулої доби ворог завдав 15 авіаційних ударів, дещо зменшилась з попередньою добою, та здійснив 912 артобстрілів, тут пішло збільшення. Загалом російські окупанти після втрат позицій в попередній період різко збільшили свою активність, провели 41 бойове зіткнення на Таврійському напрямку. Безрезультатно ворог намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки, намагався покращити тактичне положення в районі Ласточкіного, продовжує штурми Марїнки та діє біля Красногорівки. Загалом там зафіксовано понад 15 невдалих ворожих атак", - повідомив речник..

Крім того, на Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви та Рівнополя, а на Запорізькому - біля Новодарівки, Вербового і Роботиного.

"Ми продовжуємо ведення наступальної операції. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку виконали загалом 1240 вогневих завдань. Загальні втрати ворога за минулу добу у нас склали 309 осіб", - зазначив Штупун.

За його словами, якщо говорити про попередні 5 діб, то щодня ворог втрачає понад 250 осіб на день.

"Минулої доби троє російських окупантів здалися. За крайні 5 діб ця цифра вже складає близько 30 осіб. Ворог продовжує здаватися в полон", - уточнив Штупун.

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Крім того, минулої доби силами оборони повністю було знищено 24 одиниці військової техніки ворога і ще майже 30 одиниць техніки ворога пошкоджено. Зокрема, знищено 4 танки, 13 бойових броньованих машин, 4 артилерійських системи, 2 автомобілі і одну одиницю спецтехніки.

Ще знищено чотири ворожі склади з боєприпасами.

"Активність ворога так просто йому не сходить з рук", - наголосив Штупун.