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бойові дії (3217) ЗСУ (7197) Євлаш Ілля (161)

У районі залізниці на Бахмутському напрямку тривають запеклі бої, за добу ЗСУ ліквідували 178 окупантів, - Східне угруповання військ

війна,зсу

Протягом минулої доби ЗСУ на Бахмутському напрямку ліквідували 178 противників та знищили ворожу техніку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

"В районі залізниці зараз тривають важкі бої. Ми намагаємося відкинути ворога та закріпитися на досягнутих рубежах. Противник продовжує обстрілювати наші позиції з різних видів артилерії як ствольної, так і реактивної. 489 обстрілів було зафіксовано за минулу добу, включаючи танки, міномети, СПГ, РПГ, а також стрілецьку зброю", - сказав речник.

Він додав, що на вказаному напрямку відбулося 10 бойових зіткнень, вони були безуспішними для окупантів. ЗСУ вдалося ліквідувати 178 противників та знищити низку ворожої техніки:

  • мотолигу МТ-ЛБ;
  • три установки "Мста-Б";
  • один "Град";
  • одну "Мста-С";
  • дві гармати Д-20 та чотири Д-30.

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"Вдалося знищити ворожі "Урали" та інші машини важкої техніки, яка могла перевозити важкі вантажі, та ще 6 складів з боєприпасами й 4 FPV дрони на Бахмутському напрямку", - додав Євлаш.

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Аби ж усі так працювали,як наші героїчні захисники.
І допомагали нищити ворога.
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05.10.2023 12:16 Відповісти
 
 