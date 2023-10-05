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демократія (103) Кабмін (13943) реформи (3198)

У Раді виник скандал через "Концепт посилення стійкості демократії", презентований Кабміном. Що він передбачає?. ДОКУМЕНТ

шмигаль

Уряд презентував "Концепт посилення стійкості демократії", який спричинив негативну реакцію низки народних депутатів. Документ вже передали США та послам країн G7.

Як передає Цензор.НЕТ, Концепт оприлюднено на сайті Кабміну.

Раніше ЗМІ повідомили, що Білий дім надіслав перелік реформ, які має провести Україна для продовження допомоги. Посольство підтвердило цю інформацію. А в Білому домі заявили, що список реформ не є умовою для надання військової допомоги Україні.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що отримав від США пропозиції щодо реформ, а згодом передав Концепт посилення стійкості демократії послам країн G7. За словами глави уряду, планується зібрати та пріоритезувати всі необхідні реформи, включно з пропозиціями партнерів щодо змін і трансформацій нашої держави в один документ - План реформ до 2027 року. Цей документ було також передано американській стороні під час візиту президента Зеленського до США.

Концепт складається з трьох напрямів:

1. Стійкість демократії в Україні та очищення від олігархічно-корупційного впливу;
2. Розвиток конкуренції, демонополізація та справедливий розподіл ресурсів, які належать українському народові;
3. Розвиток прозорих механізмів взаємодії з державою.

Так, першим напрямом передбачається:

- удосконалення виборчого законодавства відповідно до сучасних політичних та безпекових умов;
- розвиток пропорційної виборчої системи;
- зменшення чисельності народних депутатів і депутатів місцевих рад;
- оптимізація кількості комітетів Верховної Ради;
- залучення ветеранів війни на державні посади;
- впровадження в Україні англійської як мови міжнародного спілкування, зокрема в органах державної влади;
- посилення механізмів для забезпечення боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму на основі оцінки ризиків;
- перегляд застосування інституту суду присяжних в Україні тощо.

Другим напрямом передбачається:

- захист законних інтересів бізнесу від можливих протиправних дій з боку органів правопорядку та прокуратури, а також інших органів державної влади;
- створення в Україні ефективного механізму деолігархізації та недопущення появи нових олігархічних структур, запровадження національного реєстру олігархів;
- позбавлення центральних органів виконавчої влади функцій управління державними підприємствами, що мають на меті отримання прибутку;
- реформа антимонопольного законодавства України (підвищення захисту економічної конкуренції та посилення інституційної спроможності Антимонопольного комітету України);

Третій напрям стосується розширення можливостей громадян України впливати на вироблення політичних рішень та курсу держави.

Зокрема там йдеться про підтримку державою розвитку антикорупційних неурядових організацій, підтримку й розвиток незалежної журналістики.

Водночас низка народних депутатів негативно оцінила "Концепт посилення стійкості демократії".

Так, нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко заявив, що йому "дуже соромно перед послами Великої Сімки, яким офіційно вручили це ганебне .... письмо".

"Після ознайомлення з кабмінівським концептом посилення стійкості демократії мене буде важко переконати голосувати за проект бюджету на наступний рік, якщо він не передбачатиме скорочення кількості міністерств і державних службовців щонайменше на 30 відсотків", - зазначив він.

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк зазначив: "Якщо правда, що це наші повезли тоді з собою на візит у США…ну тоді в цілому-то і зрозуміло, чому він так пройшов. Ну і чому у них такі обличчя були сумні на фото теж".

Ростислав Павленко з "Європейської Солідарності" наголосив, що "Концепт" містить і ряд відверто шкідливих і небезпечних положень.

"Слуги передбачають не просто імітувати боротьбу з корупцією і надалі замилювати очі суспільству і Заходу. Вони - попри чіткі і недвозначні зауваження - продовжують мріяти, як передати у відання підконтрольних СБУ і БЕБ "боротьбу з олігархами", натомість відібрати цю функцію у НАБУ", - пояснив парламентар.

Нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин порівняв Стратегію США щодо України і Концепт Кабміну і зазначив: "Зовнішнє управління привабливе як ніколи".

Водночас генпрокурор Андрій Костін заявив, що у Концепті є кроки, які "дозволять підвищити прозорість та посилити контроль громадян за діяльністю державних інституцій, зокрема органів правопорядку".

Також читайте: Кабмін вже зараз має розпочати підготовку конкурсу з обрання голови НАЗК, - Transparency International

У Раді виник скандал через Концепт посилення стійкості демократії, презентований Кабміном. Що він передбачає? 01
У Раді виник скандал через Концепт посилення стійкості демократії, презентований Кабміном. Що він передбачає? 02
У Раді виник скандал через Концепт посилення стійкості демократії, презентований Кабміном. Що він передбачає? 03
У Раді виник скандал через Концепт посилення стійкості демократії, презентований Кабміном. Що він передбачає? 04
У Раді виник скандал через Концепт посилення стійкості демократії, презентований Кабміном. Що він передбачає? 05
У Раді виник скандал через Концепт посилення стійкості демократії, презентований Кабміном. Що він передбачає? 06

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Топ коментарі
+31
Тарас Шамайда:

Це лютий треш... Я ніколи не був фанатом нинішньої влади, але все ж не міг навіть уявити всієї глибини деградації владних інституцій.

Та ось нарешті прочитав горезвісний Концепт посилення стійкості демократії в Україні (посилання на текст - у коментарях, не полінуйтеся прочитати цей шедевр, там лише п'ять з половиною сторінок, одна з яких - титульна)

Щоб ви зрозуміли, прем'єр-міністр Шмигаль не лише урочисто передав цю ганебну маячню послам G7, а й повідомив, що цей "документ" Зеленський особисто відвіз Байдену.

«Цей документ під час візиту до Сполучених Штатів був переданий Президентом України Президенту США. Тепер розпочинаємо роботу над створенням єдиного документу - дорожньої карти реформ - на основі Концепту посилення стійкості з урахуванням пропозицій партнерів», - відзначив очільник Уряду.

Це означає, що найвище керівництво України не просто не має серйозного плану необхідних країні змін і не здатне його сформулювати. Все значно гірше.

Ці люди навіть не усвідомлюють який лютий треш вони офіційно передають західним партнерам і що про нашу державу і її найвищу владу мають подумати люди, які читатимуть цей "документ".

В Україні не бракує розумних і талановитих людей, якісних розробок реформ. Але це все - не потрібне тим, хто ваяє і впарює нашим партнерам ось такі "концепти".

Це дві паралельні реальності. З одного боку - українське суспільство й експертні середовища (включаючи й адекватних людей на різних рівнях влади), з іншого - люди, які ухвалюють рішення на найвищому рівні. Рішення, від яких великою мірою залежить майбутнє нашої держави. Якщо так триватиме й надалі, це майбутнє, на жаль, може бути дуже сумним.
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05.10.2023 14:14
+30
...Очевидно, це задумувалося як наша відповідь Чемберлену, тобто Штатам з їхніми ультиматумами.

Очевидно також, що відповідь писалася на коліні - і це вже деталі, на чиєму саме, Єрмака чи ні. Але не викликає сумніву, що писалася саме зеленими.
Фірмовий стиль ні з чим не переплутаєш. І лексика на рівні (по)середньої школи, і мішанина загальних фраз, і бадьорий курс на поглиблення, завершення і модернізацію всього хорошого проти всього поганого, без жодної конкретики.

Це був веселий живий кінь, на якому вони заїхали на Банкову у 2019му. Потім кінь притомився, тоді зовсім здох, приваливши своєю тушею четверть територій України. А ці все поганяють і поганяють дохлятину, ніяк не злізуть.

Обставини змінилися, а Вова ні.
Це абсолютно точно розуміють у Білому домі, тому цікаво, якою буде реакція розлючених дорослих на цей плювок в очі.

... Ось кілька витягів, кому не хочеться скачувати весь файл.

"-удосконалення виборчого законодавства України відповідно до ********
політичних і безпекових умов;
- завершення реформи децентралізації;
- подальша реалізація курсу на вступ до ЄС і НАТО (впровадження директив,
стандартів і правил);"

І так далі. У кінці кожного пункту можна спокійно додавати"бла-бла-бла", бо так воно і писалося.
Але між тим не забули згадати скорочення кількості депутатів всіх рівнів, впровадження англійської мови у практику держустанов і створення при Зеленському "консультативно-дорадчого органу для
розробки та впровадження ефективних механізмів безкомпромісної протидії
олігархічно-корупційним загрозам".

От на відбір учасників цього органу я б хотіла подивитися. (с) Тамара Горіха Зерня
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05.10.2023 14:16
+20
Бла-бла-бла як завжди. Потім усі будут здивовани що нічого не виконано. Ми будемо здивовани чому вони не задоволени. А вони будуть здивовани чому ми нічого не зрозуміли.
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05.10.2023 14:13
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Бла-бла-бла як завжди. Потім усі будут здивовани що нічого не виконано. Ми будемо здивовани чому вони не задоволени. А вони будуть здивовани чому ми нічого не зрозуміли.
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05.10.2023 14:13 Відповісти
Зелень й далі думає , що в черговий раз навісить локшини на вуха Заходу й США , -не вийде.
Це не Голобородька своєму піплу впарювати , як в 2019 р.
"Курсач" на "2-" вирішили відвезти Байдену , мовляв це наша відповідь на перелік реформ , які мають бути зроблені в Україні . Таке собі бла-бла-бла , для самих себе , думають , що всі такі недалекі, як і ми-концептуальщики .
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05.10.2023 14:33 Відповісти
слово Концепт можна перепутать со словом Контрацепт. Второе слово выглядит более грозно.
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05.10.2023 14:46 Відповісти
Тарас Шамайда:

Це лютий треш... Я ніколи не був фанатом нинішньої влади, але все ж не міг навіть уявити всієї глибини деградації владних інституцій.

Та ось нарешті прочитав горезвісний Концепт посилення стійкості демократії в Україні (посилання на текст - у коментарях, не полінуйтеся прочитати цей шедевр, там лише п'ять з половиною сторінок, одна з яких - титульна)

Щоб ви зрозуміли, прем'єр-міністр Шмигаль не лише урочисто передав цю ганебну маячню послам G7, а й повідомив, що цей "документ" Зеленський особисто відвіз Байдену.

«Цей документ під час візиту до Сполучених Штатів був переданий Президентом України Президенту США. Тепер розпочинаємо роботу над створенням єдиного документу - дорожньої карти реформ - на основі Концепту посилення стійкості з урахуванням пропозицій партнерів», - відзначив очільник Уряду.

Це означає, що найвище керівництво України не просто не має серйозного плану необхідних країні змін і не здатне його сформулювати. Все значно гірше.

Ці люди навіть не усвідомлюють який лютий треш вони офіційно передають західним партнерам і що про нашу державу і її найвищу владу мають подумати люди, які читатимуть цей "документ".

В Україні не бракує розумних і талановитих людей, якісних розробок реформ. Але це все - не потрібне тим, хто ваяє і впарює нашим партнерам ось такі "концепти".

Це дві паралельні реальності. З одного боку - українське суспільство й експертні середовища (включаючи й адекватних людей на різних рівнях влади), з іншого - люди, які ухвалюють рішення на найвищому рівні. Рішення, від яких великою мірою залежить майбутнє нашої держави. Якщо так триватиме й надалі, це майбутнє, на жаль, може бути дуже сумним.
показати весь коментар
05.10.2023 14:14 Відповісти
Ну так у власти тупые фунты. Чего от них желать?
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05.10.2023 16:40 Відповісти
...Очевидно, це задумувалося як наша відповідь Чемберлену, тобто Штатам з їхніми ультиматумами.

Очевидно також, що відповідь писалася на коліні - і це вже деталі, на чиєму саме, Єрмака чи ні. Але не викликає сумніву, що писалася саме зеленими.
Фірмовий стиль ні з чим не переплутаєш. І лексика на рівні (по)середньої школи, і мішанина загальних фраз, і бадьорий курс на поглиблення, завершення і модернізацію всього хорошого проти всього поганого, без жодної конкретики.

Це був веселий живий кінь, на якому вони заїхали на Банкову у 2019му. Потім кінь притомився, тоді зовсім здох, приваливши своєю тушею четверть територій України. А ці все поганяють і поганяють дохлятину, ніяк не злізуть.

Обставини змінилися, а Вова ні.
Це абсолютно точно розуміють у Білому домі, тому цікаво, якою буде реакція розлючених дорослих на цей плювок в очі.

... Ось кілька витягів, кому не хочеться скачувати весь файл.

"-удосконалення виборчого законодавства України відповідно до ********
політичних і безпекових умов;
- завершення реформи децентралізації;
- подальша реалізація курсу на вступ до ЄС і НАТО (впровадження директив,
стандартів і правил);"

І так далі. У кінці кожного пункту можна спокійно додавати"бла-бла-бла", бо так воно і писалося.
Але між тим не забули згадати скорочення кількості депутатів всіх рівнів, впровадження англійської мови у практику держустанов і створення при Зеленському "консультативно-дорадчого органу для
розробки та впровадження ефективних механізмів безкомпромісної протидії
олігархічно-корупційним загрозам".

От на відбір учасників цього органу я б хотіла подивитися. (с) Тамара Горіха Зерня
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05.10.2023 14:16 Відповісти
Правильно що Ви звернули увагу на те, що навіть у документі котрий писався для задоволення ЄС та Штатів з "зелені" поперло бажанням саме РУЧНОГО управління "боротьбою з олігархами та корупцією" під керівництвом ЗЕзидента замість продовження закладених ще до 2019 року реформ які повинні забезпечувати прозорий процес без можливості впливу на нього з боку окремих державних органів влади включаючи президента, бо у ручному режимі це буде використано як боротьба з опозицією саме так як це робилось на Московії (т.з. "роССії") та Білорусі задля узурпації влади )(уйлом (він же путін) та Лукашенко котрі під закликами про "боротьбу з олігархами та корупцією" придушили й свободу слова, й опозицію і монополізували у своїх руках ЗМІ!!!
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05.10.2023 14:49 Відповісти
От чого зразу скандалити? Добре, що хоч якусь писанину відправили, бо "найвеличніший" взагалі пропонував посилювати стійкість демократії "Віагрою".
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05.10.2023 14:21 Відповісти
Як казав мій батько, а він був розумною людиною, - Краще нічого не робити аніж робити аби як!!!
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05.10.2023 14:41 Відповісти
І не сподівайтесь..ніхто вже не дасть робити з Держав куй знає що..все буде Україна..
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05.10.2023 14:21 Відповісти
виборці дадуть,

а вони в Україні ще ті виборці.

Їм тільки правильне кіно покажи про Голобородька ...
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05.10.2023 15:14 Відповісти
Ти наче інопланетян.. і не розумієш що таке демократія і більшість..і що таке конституційна більшість..
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05.10.2023 15:18 Відповісти
ну так я зараз своїми оченятами бачу шо таке більшість і шо таке конституційна більшість.

більш того, я знаю, як та більшість туди попала і хто її туди вибрав.

шось у мізках тих виборців змінилось ? Та хєр там ! Тому все знову повториться.
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05.10.2023 15:54 Відповісти
Сприймай вибір народу, подобається він тобі чи ні..
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05.10.2023 15:55 Відповісти
Гітлера вибрав народ

***** вибрав народ

як мені той вибір сприймати ?
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05.10.2023 15:58 Відповісти
Як населення баранкувате , як його вибір сприймати ?
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05.10.2023 16:13 Відповісти
Тобі ж людина вже відповідала , що гітлер прийшов до влади на виборах ,чи як обирають і не один раз х#йло . Ти про такий вибір .? Це щоб про баранкуватість було зрозуміліше , для того

хто на броніпоїзді.
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05.10.2023 16:44 Відповісти
Концепт про те, як посилити узурпацію офісно-преЗЕдентської влади, при цьому імітувати демократію і щоб про це не здогадалися у США та ЄС.
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05.10.2023 14:24 Відповісти
А инвест няни будут?
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05.10.2023 14:24 Відповісти
Обов'язково! Це ж ноухау цієї влади!
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05.10.2023 14:41 Відповісти
то вже потрачений бренд. тут будуть ескорт-няні.
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05.10.2023 14:47 Відповісти
та вже спеціальний суд планують створювати "утворення суду із компетенцією щодо захисту прав інвесторів та інвестицій", господарські суди вже не те, все по-новому, все аби як.
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05.10.2023 14:51 Відповісти
концепти..листи...замилювання очей, імітація кіпучої діяльності...
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05.10.2023 14:26 Відповісти
Схоже, що з такими зеленсько-шмигалями та їх концептами будемо "посилювати демократію" без західної допомоги
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05.10.2023 14:27 Відповісти
другий абзац в цьому "шлягеру"---"президент України Володимир Зеленський послідовно реалізує суспільний запит на протидію оліграфічно-курупційним загрозам і т.д ......." ------- це,млядь,не ДНО це ДНІЩЕ, це зелене стадо зовсім стид загубило,тварюки !!!!
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05.10.2023 14:32 Відповісти
Це стопудово якийсь психічний розлад: на папері писати одне (наче правильне на перший погляд і в деяких місцях), в реалії робити абсолютно протилежне, а думати "де б ще вкрасти і по-більше"...

А почалося все з того, що одне недолуге не попісяло в баночку...
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05.10.2023 14:32 Відповісти
Обіцянки завжди правильні тому треба дивитись на те ХТО їх надає!!!
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05.10.2023 14:39 Відповісти
Не втрачаючи час на аналіз чогось я скажу лише те, що увесь цей "концепт" заповним декларативними заявами як виступи Генеральних секретарів ЦК КПРС на з'їздах партії, або як передвиборчі лозунги від партій та кандидатів у президенти. Багато слів, заяв без будь якої конкретики в стилі - "обіцяємо що усі будуть заможні та багаті, красиві та щасливі"! Знов, у котрий раз ми бачимо неспроможність керівництва країни не тільки на реальні дії та їх планування, а й на чіткі формулювання котрі можливо було б зрозуміти без тлумачень у будь який бік. Обрали у 2019-му "кухарок", "акторів", "аніматорів" і т.п. замість професіоналів у політиці, юриспруденції, фінансуванні та галузях економіки та вирішили що "І так зійде"!!!
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05.10.2023 14:38 Відповісти
Як можна таку маячню комусь показувати??? Одні примітивні лозунги за все хороше, а ціль все та ж - красти, красти і красти. Досить тільки порівняти список необхідних реформ, необхідних для НАС не для США, з даним маразмом. На кого вона взагалі розрахованаий цей примітивізм.
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05.10.2023 14:43 Відповісти
порох, худо-бідно це все починав
зермаки це все похерили щоб зараз знов починати
то ж...
три президенських терміни в сраці або в здоровенній афроамериканські дупі
15 років пройобу через рожеві окуляри які привели до влади пройдох та аферистів
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05.10.2023 14:44 Відповісти
хочеш повернути україну, за часів пороха?
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05.10.2023 14:51 Відповісти
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05.10.2023 15:14 Відповісти
"Хужинистааала". Правда? Чи ти ще не насміялось?
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05.10.2023 18:59 Відповісти
Давайте казати відверто, зовсім не тільки Порошенко, у котрого була можливість впливати виключно на зовнішню політику та армію, а й уряд, котрий у значній мірі бу опозиційним до президента, і парламент, хоч у ньому були й пророССійські сили. Але саме те, що не було монополізму влади в однієї партійної сили й зробило можливим рухати країну уперед, бо у пошуках компромісів знаходили те що об'єднувало більшість. А зараз в Україні монополізм єдиної політичної сили котра використовує це задля узурпації влади та власних меркантильних інтересів!!!
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05.10.2023 14:55 Відповісти
Черговий папірець, ахахахахаха
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05.10.2023 14:44 Відповісти
частина українців гине. частина стиснув зуби виживає, частина багатіє та жирує без міри.
що не так?
колись було по іншому?
війна лише, оголила всю гниль тієї україни, що збудована та кристалізована з моменту проголошення незалежності.
а те, що деякі популісти і тут почали хайпувати, то це продовження тієї ж гнилі.
питання в іншому:
що будемо робити далі? як вилазити з цієї сраки, в яку самі себе затягли?
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05.10.2023 14:49 Відповісти
гнати треба "найвеличнішого" зенелоха, ************** іта усю його зе банду до )(уйло, до ростова !!!
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05.10.2023 14:54 Відповісти
"Hrysha Hlyba", йди вже вішайся, бо ти з тих хто вміє тільки волати про "все пропало, гіпс знімають, клієнт виїжджає" і постійно або сам у паніці та відчаю, або хоче розігнати ці відчуття в українцях! Тож йди собі із Богом і не заважай іншим робити те що треба, такі як ти дуже затребувані у кремлядських ток-шоу в образі "представників України" котрих показово виставляють на посміховисько задля задоволення рашистів!
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05.10.2023 15:02 Відповісти
а ти з яких?
з тих що сциш кип'ятком зі щоденних пройобів зе!білів, стукаєш себе п'яткою в груди і волаєш, що як було гарно при пороху?
що, ****, ти особисто пропонуєш робити? строчити на цензорі? писати мені, що я кацап?
шароварник грьобаний!
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05.10.2023 15:12 Відповісти
А ти й є кацап. До того ж тупий кацап. Українці назву своєї країни пишуть з великої літери.
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05.10.2023 19:03 Відповісти
Що ви хочете від москаля, котрий пише Україна з малої літери?
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05.10.2023 19:01 Відповісти
це називається побудова зеленого, олігархічного зе-рейху в якому олігархам та друзям "найвеличнішого" зенелоха, ************** - усе, усім решта зебільний зе закон !!!




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05.10.2023 14:52 Відповісти
ну, якщо навіть аналу-табу стало соромно за це "письмо", то це все...
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05.10.2023 15:03 Відповісти
Анал-табу періодично висовує свою огидну харю із дупи, і якій він ховається, і робить якусь заяву, щоб перевірити - чи не забули люди про нього. Не забули. І він пірнає назад.
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05.10.2023 15:28 Відповісти
сочинение школьников-заочников курсов имени Зеленскага на вольную тему про "ах как хорошо бы было как-нибудь так.., только от..битесь от нас"
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05.10.2023 15:07 Відповісти
"...підтримку й розвиток незалежної журналістики"

Я думав "незалежна журналістика" це коли держава не втручається і не встромляє палки в колеса. А виявляється це роздача бюджетних грошей своїм "незалежним" журнашлістам.
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05.10.2023 15:15 Відповісти
То у залежності від чого та "журналістика" незалежна. Може ж бути від правди або здорового глузду.
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05.10.2023 19:05 Відповісти
Відчувається Трускавецка школа. По глибині думок і стилю. А головне - по патологічному бажанню красти і брехати.
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05.10.2023 15:26 Відповісти
Ось ще один "концепт" від влади, але на Цензорі його пропустили:

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4628976-moz-proponuie-zaminyty-invalidnist-otsinkoui-vtraty-funktsionalnosti

МОЗ пропонує замінити інвалідність оцінкою втрати функціональності
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05.10.2023 15:35 Відповісти
Шапіто... Та ще й до того освіта 0...
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05.10.2023 15:36 Відповісти
Очередная шмигалевская бредятина и самое смешное что борьбу с коррупцией ведет тот кто сам и является коррупционером!!!!!!!!
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05.10.2023 15:41 Відповісти
Це лютий треш... Я ніколи не був фанатом нинішньої влади, але все ж не міг навіть уявити всієї глибини деградації владних інституцій.

Та ось нарешті прочитав горезвісний Концепт посилення стійкості демократії в Україні (посилання на текст (https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/kontseptposilennyastiikosti.pdf), не полінуйтеся прочитати цей шедевр, там лише п'ять з половиною сторінок, одна з яких - титульна)

Щоб ви зрозуміли, прем'єр-міністр Шмигаль не лише урочисто передав цю ганебну маячню послам G7, а й повідомив, що цей "документ" Зеленський особисто відвіз Байдену.

«Цей документ під час візиту до Сполучених Штатів був переданий Президентом України Президенту США. Тепер розпочинаємо роботу над створенням єдиного документу - дорожньої карти реформ - на основі Концепту посилення стійкості з урахуванням пропозицій партнерів», - відзначив очільник Уряду.

Це означає, що найвище керівництво України не просто не має серйозного плану необхідних країні змін і не здатне його сформулювати. Все значно гірше.

Ці люди навіть не усвідомлюють який лютий треш вони офіційно передають західним партнерам і що про нашу державу і її найвищу владу мають подумати люди, які читатимуть цей "документ".

В Україні не бракує розумних і талановитих людей, якісних розробок реформ. Але це все - не потрібне тим, хто ваяє і впарює нашим партнерам ось такі "концепти".

Це дві паралельні реальності. З одного боку - українське суспільство й експертні середовища (включаючи й адекватних людей на різних рівнях влади), з іншого - люди, які ухвалюють рішення на найвищому рівні. Рішення, від яких великою мірою залежить майбутнє нашої держави. Якщо так триватиме й надалі, це майбутнє, на жаль, може бути дуже сумним. (с) Тарас Шамайда
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05.10.2023 15:51 Відповісти
Березовый сок
Рік тому Кабмін Шмигаля викотив 100500 примітивних слайдів в Лугано про те, як уряд збирається «освоїти» 700 мільярдів долларів (якщо нам їх дадуть) на відбудову. Жодна цифра на той момент не мала пояснення, а розрахунки були взяті з неба. Мовляв, західні донори на емпатії до українських біженців просльозяться і дадуть уряду все, що попросять.

Не дали. Навіть зробили округлі очі: як ви так швидко все порахували в умовах, коли фронт в гострій активній фазі?

Цього року урядові чиновники вирішили, що треба виглядати більш помірковано, тому запити і програма виглядала скромнішою - на 300 сторінок (хоч досі вона так і не опублікована). І хоч «апетити» зменшились, бажання вирвати і поділити щось прямо зараз, не пропало. Мовчу вже про захмарні плани підвищити ВВП до 20%. І про інші цифри, які були із області наукової фантастики. Але чого не напишеш, коли хочеш, щоб тобі дали грошей. Які дуже хочеться попиляти, доки йде війна. Презентація пройшла у Лондоні.

І от позавчора премʼєр Шмигаль передав послам G7 уже пʼять сторінок тексту, який назвали «Концепт посилення стійкості демократії». Документ смішний, як і всі попередні, де йшлося про побудову «повітряних замків». Документ аналізувати не буду. В соцмережах допускають, що частину тексту згенерував штучний інтелект. Бо треба було хоч щось швидко зробити, на противагу злитому у ЗМІ американському плану інституційних і антикорупційних реформ.

Після всіх цих маніпуляцій наступним і логічним документом від Шмигаля мав би бути текст на одну сторінку. Подання про відставку.

Бо у Вашингтоні під час останнього візиту українській владі дали чітко зрозуміти: за кожну копійку, яка йшла і ще йтиме з бюджету США, доведеться нести відповідальність. Вони знають де, що і як. Саме тому десант з американських аудиторів (ще понад 100 осіб) уже скоро буде в Києві. Частина приступила до роботи у вересні.

Тому відставка уряду - це вже майже вирішене питання. Американці вже не дадуть жодної копійки, поки не побачать адекватного розпорядника коштів.

Зрештою, хіба комусь Шмигаля буде шкода? Хто це взагалі такий? Він з якого управління ОП? (с) Віктор Шлінчак
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05.10.2023 15:56 Відповісти
Зелені клоуни знову розводять суспільство України, тільки Захід розвести важко - там у посадовців дипломи Йєлів, Гарвардів і Кембріджей, їх таким популістським антинародним лайном не вразиш
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05.10.2023 16:17 Відповісти
- Що нам робити? Західні партнери вимагають реформ!
- Нічого не потрібно робити! Треба створити свій документ, назвати його розумними рандомними словами. Створити робочі групи, розподілити там обов'язки серед наших "компетентних та професійних" слуг. Типу Безуглої, Брагара, філософа Тищенка. І хай вони про все це всюди розповідають як вони розумію, та як все це буде чудово коли буде. Все!
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05.10.2023 16:20 Відповісти
эти клоуны уже делили 700 млрд в лугано )) дебилоиды
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05.10.2023 16:24 Відповісти
Кончені зелені хотрозроблені буратіни кого ви хочете нагріти. Якби не війна ви давно ''сушилися б'' на гілляках. Але ви робите все щоб і війна не стала на заваді до ''сушіння на гілляках''.
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05.10.2023 16:26 Відповісти
Ну що можна сказати, зелене суччя буде красти і будь-якими способами намагатиметься зберегти владу.
Думки вголос:
"Можливо в контрнаступі основною задачею має бути максимальне збереження життя і здоров'я військових, а не території. Бо Блазень йде шляхом Хама, велика ймовірність дестабілізації, якою рфія неодмінно скористається".
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05.10.2023 16:26 Відповісти
У Концепта єдина мета і завдання зробити так, щоб зелебенська влада залишилась при владі в Україні мінімум до 2025 року!
Так що не шукаймо чорного кота в темній кімнаті, все абсолютно зрозуміло!
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05.10.2023 17:02 Відповісти
Я думаю скоро начнеться подобие гражданской войны.И виноват не зеленский,а мы все.Потому что тридцать лет е..ем мозга сами себе и окружающим.Голод и расстрелы сделали народ Украины олигофреном.Либо мы выйдем из этого состояния с большой кровью,или нам *****...Воровать у себя во время войны -это олигофрения в чистом виде..
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05.10.2023 18:08 Відповісти
Так, так. "Всеаниадинаааакавьіе". Чули вже. Так само, як і "хууужинибууудит". Може таки треба мозок задіювати для порівняння ситуацій. Якщо він, мозок, звісно, є
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05.10.2023 19:10 Відповісти
Концепт наверно Жидков из квартала писал
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05.10.2023 20:43 Відповісти
 
 