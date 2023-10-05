У Раді виник скандал через "Концепт посилення стійкості демократії", презентований Кабміном. Що він передбачає?. ДОКУМЕНТ
Уряд презентував "Концепт посилення стійкості демократії", який спричинив негативну реакцію низки народних депутатів. Документ вже передали США та послам країн G7.
Як передає Цензор.НЕТ, Концепт оприлюднено на сайті Кабміну.
Раніше ЗМІ повідомили, що Білий дім надіслав перелік реформ, які має провести Україна для продовження допомоги. Посольство підтвердило цю інформацію. А в Білому домі заявили, що список реформ не є умовою для надання військової допомоги Україні.
Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що отримав від США пропозиції щодо реформ, а згодом передав Концепт посилення стійкості демократії послам країн G7. За словами глави уряду, планується зібрати та пріоритезувати всі необхідні реформи, включно з пропозиціями партнерів щодо змін і трансформацій нашої держави в один документ - План реформ до 2027 року. Цей документ було також передано американській стороні під час візиту президента Зеленського до США.
Концепт складається з трьох напрямів:
1. Стійкість демократії в Україні та очищення від олігархічно-корупційного впливу;
2. Розвиток конкуренції, демонополізація та справедливий розподіл ресурсів, які належать українському народові;
3. Розвиток прозорих механізмів взаємодії з державою.
Так, першим напрямом передбачається:
- удосконалення виборчого законодавства відповідно до сучасних політичних та безпекових умов;
- розвиток пропорційної виборчої системи;
- зменшення чисельності народних депутатів і депутатів місцевих рад;
- оптимізація кількості комітетів Верховної Ради;
- залучення ветеранів війни на державні посади;
- впровадження в Україні англійської як мови міжнародного спілкування, зокрема в органах державної влади;
- посилення механізмів для забезпечення боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму на основі оцінки ризиків;
- перегляд застосування інституту суду присяжних в Україні тощо.
Другим напрямом передбачається:
- захист законних інтересів бізнесу від можливих протиправних дій з боку органів правопорядку та прокуратури, а також інших органів державної влади;
- створення в Україні ефективного механізму деолігархізації та недопущення появи нових олігархічних структур, запровадження національного реєстру олігархів;
- позбавлення центральних органів виконавчої влади функцій управління державними підприємствами, що мають на меті отримання прибутку;
- реформа антимонопольного законодавства України (підвищення захисту економічної конкуренції та посилення інституційної спроможності Антимонопольного комітету України);
Третій напрям стосується розширення можливостей громадян України впливати на вироблення політичних рішень та курсу держави.
Зокрема там йдеться про підтримку державою розвитку антикорупційних неурядових організацій, підтримку й розвиток незалежної журналістики.
Водночас низка народних депутатів негативно оцінила "Концепт посилення стійкості демократії".
Так, нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко заявив, що йому "дуже соромно перед послами Великої Сімки, яким офіційно вручили це ганебне .... письмо".
"Після ознайомлення з кабмінівським концептом посилення стійкості демократії мене буде важко переконати голосувати за проект бюджету на наступний рік, якщо він не передбачатиме скорочення кількості міністерств і державних службовців щонайменше на 30 відсотків", - зазначив він.
Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк зазначив: "Якщо правда, що це наші повезли тоді з собою на візит у США…ну тоді в цілому-то і зрозуміло, чому він так пройшов. Ну і чому у них такі обличчя були сумні на фото теж".
Ростислав Павленко з "Європейської Солідарності" наголосив, що "Концепт" містить і ряд відверто шкідливих і небезпечних положень.
"Слуги передбачають не просто імітувати боротьбу з корупцією і надалі замилювати очі суспільству і Заходу. Вони - попри чіткі і недвозначні зауваження - продовжують мріяти, як передати у відання підконтрольних СБУ і БЕБ "боротьбу з олігархами", натомість відібрати цю функцію у НАБУ", - пояснив парламентар.
Нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин порівняв Стратегію США щодо України і Концепт Кабміну і зазначив: "Зовнішнє управління привабливе як ніколи".
Водночас генпрокурор Андрій Костін заявив, що у Концепті є кроки, які "дозволять підвищити прозорість та посилити контроль громадян за діяльністю державних інституцій, зокрема органів правопорядку".
Будь ласка, зачекайте...
Це не Голобородька своєму піплу впарювати , як в 2019 р.
"Курсач" на "2-" вирішили відвезти Байдену , мовляв це наша відповідь на перелік реформ , які мають бути зроблені в Україні . Таке собі бла-бла-бла , для самих себе , думають , що всі такі недалекі, як і ми-концептуальщики .
Це лютий треш... Я ніколи не був фанатом нинішньої влади, але все ж не міг навіть уявити всієї глибини деградації владних інституцій.
Та ось нарешті прочитав горезвісний Концепт посилення стійкості демократії в Україні (посилання на текст - у коментарях, не полінуйтеся прочитати цей шедевр, там лише п'ять з половиною сторінок, одна з яких - титульна)
Щоб ви зрозуміли, прем'єр-міністр Шмигаль не лише урочисто передав цю ганебну маячню послам G7, а й повідомив, що цей "документ" Зеленський особисто відвіз Байдену.
«Цей документ під час візиту до Сполучених Штатів був переданий Президентом України Президенту США. Тепер розпочинаємо роботу над створенням єдиного документу - дорожньої карти реформ - на основі Концепту посилення стійкості з урахуванням пропозицій партнерів», - відзначив очільник Уряду.
Це означає, що найвище керівництво України не просто не має серйозного плану необхідних країні змін і не здатне його сформулювати. Все значно гірше.
Ці люди навіть не усвідомлюють який лютий треш вони офіційно передають західним партнерам і що про нашу державу і її найвищу владу мають подумати люди, які читатимуть цей "документ".
В Україні не бракує розумних і талановитих людей, якісних розробок реформ. Але це все - не потрібне тим, хто ваяє і впарює нашим партнерам ось такі "концепти".
Це дві паралельні реальності. З одного боку - українське суспільство й експертні середовища (включаючи й адекватних людей на різних рівнях влади), з іншого - люди, які ухвалюють рішення на найвищому рівні. Рішення, від яких великою мірою залежить майбутнє нашої держави. Якщо так триватиме й надалі, це майбутнє, на жаль, може бути дуже сумним.
Очевидно також, що відповідь писалася на коліні - і це вже деталі, на чиєму саме, Єрмака чи ні. Але не викликає сумніву, що писалася саме зеленими.
Фірмовий стиль ні з чим не переплутаєш. І лексика на рівні (по)середньої школи, і мішанина загальних фраз, і бадьорий курс на поглиблення, завершення і модернізацію всього хорошого проти всього поганого, без жодної конкретики.
Це був веселий живий кінь, на якому вони заїхали на Банкову у 2019му. Потім кінь притомився, тоді зовсім здох, приваливши своєю тушею четверть територій України. А ці все поганяють і поганяють дохлятину, ніяк не злізуть.
Обставини змінилися, а Вова ні.
Це абсолютно точно розуміють у Білому домі, тому цікаво, якою буде реакція розлючених дорослих на цей плювок в очі.
... Ось кілька витягів, кому не хочеться скачувати весь файл.
"-удосконалення виборчого законодавства України відповідно до ********
політичних і безпекових умов;
- завершення реформи децентралізації;
- подальша реалізація курсу на вступ до ЄС і НАТО (впровадження директив,
стандартів і правил);"
І так далі. У кінці кожного пункту можна спокійно додавати"бла-бла-бла", бо так воно і писалося.
Але між тим не забули згадати скорочення кількості депутатів всіх рівнів, впровадження англійської мови у практику держустанов і створення при Зеленському "консультативно-дорадчого органу для
розробки та впровадження ефективних механізмів безкомпромісної протидії
олігархічно-корупційним загрозам".
От на відбір учасників цього органу я б хотіла подивитися. (с) Тамара Горіха Зерня
а вони в Україні ще ті виборці.
Їм тільки правильне кіно покажи про Голобородька ...
більш того, я знаю, як та більшість туди попала і хто її туди вибрав.
шось у мізках тих виборців змінилось ? Та хєр там ! Тому все знову повториться.
***** вибрав народ
як мені той вибір сприймати ?
хто на броніпоїзді.
А почалося все з того, що одне недолуге не попісяло в баночку...
зермаки це все похерили щоб зараз знов починати
то ж...
три президенських терміни в сраці або в здоровенній афроамериканські дупі
15 років пройобу через рожеві окуляри які привели до влади пройдох та аферистів
що не так?
колись було по іншому?
війна лише, оголила всю гниль тієї україни, що збудована та кристалізована з моменту проголошення незалежності.
а те, що деякі популісти і тут почали хайпувати, то це продовження тієї ж гнилі.
питання в іншому:
що будемо робити далі? як вилазити з цієї сраки, в яку самі себе затягли?
з тих що сциш кип'ятком зі щоденних пройобів зе!білів, стукаєш себе п'яткою в груди і волаєш, що як було гарно при пороху?
що, ****, ти особисто пропонуєш робити? строчити на цензорі? писати мені, що я кацап?
шароварник грьобаний!
Я думав "незалежна журналістика" це коли держава не втручається і не встромляє палки в колеса. А виявляється це роздача бюджетних грошей своїм "незалежним" журнашлістам.
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4628976-moz-proponuie-zaminyty-invalidnist-otsinkoui-vtraty-funktsionalnosti
МОЗ пропонує замінити інвалідність оцінкою втрати функціональності
Та ось нарешті прочитав горезвісний Концепт посилення стійкості демократії в Україні (посилання на текст (https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/kontseptposilennyastiikosti.pdf), не полінуйтеся прочитати цей шедевр, там лише п'ять з половиною сторінок, одна з яких - титульна)
Щоб ви зрозуміли, прем'єр-міністр Шмигаль не лише урочисто передав цю ганебну маячню послам G7, а й повідомив, що цей "документ" Зеленський особисто відвіз Байдену.
«Цей документ під час візиту до Сполучених Штатів був переданий Президентом України Президенту США. Тепер розпочинаємо роботу над створенням єдиного документу - дорожньої карти реформ - на основі Концепту посилення стійкості з урахуванням пропозицій партнерів», - відзначив очільник Уряду.
Це означає, що найвище керівництво України не просто не має серйозного плану необхідних країні змін і не здатне його сформулювати. Все значно гірше.
Ці люди навіть не усвідомлюють який лютий треш вони офіційно передають західним партнерам і що про нашу державу і її найвищу владу мають подумати люди, які читатимуть цей "документ".
В Україні не бракує розумних і талановитих людей, якісних розробок реформ. Але це все - не потрібне тим, хто ваяє і впарює нашим партнерам ось такі "концепти".
Це дві паралельні реальності. З одного боку - українське суспільство й експертні середовища (включаючи й адекватних людей на різних рівнях влади), з іншого - люди, які ухвалюють рішення на найвищому рівні. Рішення, від яких великою мірою залежить майбутнє нашої держави. Якщо так триватиме й надалі, це майбутнє, на жаль, може бути дуже сумним. (с) Тарас Шамайда
Рік тому Кабмін Шмигаля викотив 100500 примітивних слайдів в Лугано про те, як уряд збирається «освоїти» 700 мільярдів долларів (якщо нам їх дадуть) на відбудову. Жодна цифра на той момент не мала пояснення, а розрахунки були взяті з неба. Мовляв, західні донори на емпатії до українських біженців просльозяться і дадуть уряду все, що попросять.
Не дали. Навіть зробили округлі очі: як ви так швидко все порахували в умовах, коли фронт в гострій активній фазі?
Цього року урядові чиновники вирішили, що треба виглядати більш помірковано, тому запити і програма виглядала скромнішою - на 300 сторінок (хоч досі вона так і не опублікована). І хоч «апетити» зменшились, бажання вирвати і поділити щось прямо зараз, не пропало. Мовчу вже про захмарні плани підвищити ВВП до 20%. І про інші цифри, які були із області наукової фантастики. Але чого не напишеш, коли хочеш, щоб тобі дали грошей. Які дуже хочеться попиляти, доки йде війна. Презентація пройшла у Лондоні.
І от позавчора премʼєр Шмигаль передав послам G7 уже пʼять сторінок тексту, який назвали «Концепт посилення стійкості демократії». Документ смішний, як і всі попередні, де йшлося про побудову «повітряних замків». Документ аналізувати не буду. В соцмережах допускають, що частину тексту згенерував штучний інтелект. Бо треба було хоч щось швидко зробити, на противагу злитому у ЗМІ американському плану інституційних і антикорупційних реформ.
Після всіх цих маніпуляцій наступним і логічним документом від Шмигаля мав би бути текст на одну сторінку. Подання про відставку.
Бо у Вашингтоні під час останнього візиту українській владі дали чітко зрозуміти: за кожну копійку, яка йшла і ще йтиме з бюджету США, доведеться нести відповідальність. Вони знають де, що і як. Саме тому десант з американських аудиторів (ще понад 100 осіб) уже скоро буде в Києві. Частина приступила до роботи у вересні.
Тому відставка уряду - це вже майже вирішене питання. Американці вже не дадуть жодної копійки, поки не побачать адекватного розпорядника коштів.
Зрештою, хіба комусь Шмигаля буде шкода? Хто це взагалі такий? Він з якого управління ОП? (с) Віктор Шлінчак
- Нічого не потрібно робити! Треба створити свій документ, назвати його розумними рандомними словами. Створити робочі групи, розподілити там обов'язки серед наших "компетентних та професійних" слуг. Типу Безуглої, Брагара, філософа Тищенка. І хай вони про все це всюди розповідають як вони розумію, та як все це буде чудово коли буде. Все!
Думки вголос:
"Можливо в контрнаступі основною задачею має бути максимальне збереження життя і здоров'я військових, а не території. Бо Блазень йде шляхом Хама, велика ймовірність дестабілізації, якою рфія неодмінно скористається".
Так що не шукаймо чорного кота в темній кімнаті, все абсолютно зрозуміло!