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МВС (3468) зниклий безвісти (184)

Наразі понад 26 тисяч українців вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, - МВС

безвісти,зниклий

В Україні вважаються зниклими безвісти за особливих обставин 11 тисяч цивільних і 15 тисяч військових.

Про це в ефірі телемарафону сказав заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нині понад 26 тис. осіб перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин. Із них 11 тис. - це цивільні, майже 15 тис. - військові", - зазначив він.

За його словами, МВС реєструє інформацію про кожного зниклого безвісти.

"Ми співпрацюємо з Національною поліцією України, з Головним управлінням розвідки, які опікуються координацією пошуку", - додав він.

Тимченко уточнив, що на сьогодні майже 9 тис. сімей отримали виписки з Єдиного реєстру або зниклих безвісти.

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Топ коментарі
+5
Страшна цифра..
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05.10.2023 12:28
+2
А що, ще є неособливі обставини зникнення людини?
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05.10.2023 12:23
+2
Врёт зелень. Боюсь что не 26, а 260 тысяч .....
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05.10.2023 19:27
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А що, ще є неособливі обставини зникнення людини?
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05.10.2023 12:23 Відповісти
неналежне виконання службових обов'язків, що привело до трагічних наслідків... Цікаво, членограй взесвіту та лідор нацюцюрників імені 73% про це знає?
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05.10.2023 12:30 Відповісти
Серед оточення та челядників Зеленського, таких осіб ніколи не було,
разумков з Богданом та купи генПрокурорів, можуть це підтвердити!
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05.10.2023 12:27 Відповісти
Давай, наведи мені приклад із ******** історії, коли Головнокомандувачі, державні високопосадовці або їх близькі воювали на передовій. Мамкін коментатор.
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05.10.2023 15:56 Відповісти
Юрій Луценко і зараз врює, депутатка Таня Чорновол...
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05.10.2023 18:48 Відповісти
Страшна цифра..
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05.10.2023 12:28 Відповісти
щойновилуплене на сповіді з вАмерики?
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05.10.2023 12:31 Відповісти
А чого ви припхались в Укараїну - сиділи б на роїсі - товариш був би живий
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05.10.2023 12:34 Відповісти
Матюки роблять з тебе москаля
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05.10.2023 13:26 Відповісти
Кацап ти спалився вже зі своєю казочкою, та як ти підар реагуєш.
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05.10.2023 13:32 Відповісти
Кацап прагне смерті українця, яка дивина. А що ти тут забув, кацап?
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05.10.2023 13:36 Відповісти
Модератор, тут в нас рашист який демонструє неприязнь до українців та іудеїв.
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05.10.2023 13:41 Відповісти
А їнші 100 000 зовсім зникли в Маріуполі ?
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05.10.2023 12:39 Відповісти
заіграли, забули декотрі...
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05.10.2023 12:46 Відповісти
оонь сказал 1000 і буряти не насіловали нікого....
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05.10.2023 12:45 Відповісти
пацан іде на другий левел - і все було б добре як би цей пісюк не був президентом України.
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05.10.2023 12:57 Відповісти
мені так подобаєтся слово "прибил" - буба і пароплав і самольот...
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05.10.2023 13:06 Відповісти
Забаньте цього новореганого кацапа
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05.10.2023 13:37 Відповісти
Модератор, тут в нас агриний рашист
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05.10.2023 13:42 Відповісти
Шановний антисеміт. В Україні так не говорять. Я к ви. Ксенофобія це - рашнациська скрєпа.
Закон http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71166 № 5110 вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України у частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антис емітизму.
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05.10.2023 14:05 Відповісти
не в підтримку цієї відрижки під проксі, а хитровідтраханості певних:
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05.10.2023 14:11 Відповісти
Врёт зелень. Боюсь что не 26, а 260 тысяч .....
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05.10.2023 19:27 Відповісти
вибачаюся а зниклі безвісти за "особливих обставин" має те саме формулювання що і мобілізація в "особливий період"?
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05.10.2023 23:33 Відповісти
 
 