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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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ВМС (1364) Керченський міст (525) Плетенчук Дмитро (153)

Все, що росіяни могли зробити для оборони Кримського мосту, вони вже зробили, - речник ВМС Плетенчук

кримський,міст

Російські загарбники вже вичерпали можливості для зміцнення оборони Кримського мосту.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Офіцер зазначив, що нещодавно інтервенти навіть спорудили нібито "непроникну" систему охорони Кримського мосту.

Такий захист стосується протиповітряної оборони, уточнив представник ВМС України.

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Також він додав, що наразі для охорони цього об'єкта є вороже корабельне угруповання, яке включає 5 кораблів і 4 катери морської охорони ФСБ РФ.

Крім того, біля Кримського мосту загарбники також затопили кілька барж.

"Все, що могли зробити окупанти - вони вже зробили. Зокрема, притоплені баржі із загородженнями", - сказав Плетенчук.

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Топ коментарі
+5
Не все. Треба д'Єрьмака на ланцюг посеред мосту посадити, по ньому зєля стріляти не дозволить.
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05.10.2023 12:57
+4
Не зеля, а ***** не дозволить. То його людина.
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05.10.2023 12:57
+1
" То його людина." - 100пудово!
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05.10.2023 13:05
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Не все. Треба д'Єрьмака на ланцюг посеред мосту посадити, по ньому зєля стріляти не дозволить.
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05.10.2023 12:57 Відповісти
Не зеля, а ***** не дозволить. То його людина.
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05.10.2023 12:57 Відповісти
" То його людина." - 100пудово!
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05.10.2023 13:05 Відповісти
"біля Кримського мосту загарбники також затопили кілька барж" - а можна ж ще добавити...ну оті "5 кораблів і 4 катери морської охорони ФСБ РФ". А заодно ще й перевірити наші нові дрони.
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05.10.2023 13:08 Відповісти
что ж, они свое "все" сделали. теперь наша очередь сделать "все", чтобы моста не было. и даже больше.
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05.10.2023 13:09 Відповісти
Все що можна було зробити для оборони мосту рашка зробила.Тепер лишається тільки чекати коли мосту прийде п...здєц....
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05.10.2023 13:10 Відповісти
"... Дідо бив бив - не розбив, Баба била била - не розбила, а Мишка пробігла, хвостиком махнула, воно впало і розбилось..." (с)
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05.10.2023 13:13 Відповісти
Де там все - міст не пофарбовано в камуфляж, не закрито маскувальними сітками,
на ньому повинні стояти бронепоїзд, колона танків, щоб яскраво віддбивати атаку укрів,
які в цей час поглиблюють море під опорами моста, де їх не видно і не чутно.
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05.10.2023 13:26 Відповісти
Тепер справа за нами
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05.10.2023 13:34 Відповісти
Ну, и.........???
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05.10.2023 15:00 Відповісти
 
 