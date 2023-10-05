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боєприпаси (2212) Пентагон (1378) виробництво (1553) США (20990)

Пентагон планує збільшити виробництво 155-мм снарядів до 100 тис. на місяць, - Bloomberg

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Мета США – виробляти 155-мм артилерійські снаряди в темпі 100 000 на місяць, порівняно з 28 000 зараз. Це вдвічі більше, ніж 14 000 на місяць після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Водночас такий амбітний план Пентагону залежить від низки майже одночасних дій по всій території США.

Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

"Постачання протитанкових ракет Javelin і зенітно-ракетних комплексів Stinger, а також гаубиць і боєприпасів в Україну виснажили американські запаси, продемонструвавши недостатню стійкість США. Цей "тривожний сигнал" спонукав Пентагон за підтримки Конгресу вкласти мільярди доларів у розширення промислового потенціалу США", - зазначає видання.

Як заявив в інтерв'ю начальник відділу закупівель армії, який стоїть в центрі промислового розширення, Дуглас Буш, 3,4 мільярда доларів за контрактом на промислове розширення три чверті, або 2,5 мільярди доларів, підуть на збільшення виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів. США зможуть збільшити виробництво з 28 000 на місяць до 36 000, а потім до 48 000-57 000 снарядів на місяць.

За його словами, на початку 2025 року галузь зможе "вийти на рівень 80 000 снарядів на місяць, а наприкінці того ж року досягти мети в 100 000 снарядів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ППО та боєприпаси зі збідненого урану для танків Abrams, - Пентагон оприлюднив склад пакету допомоги для України на $175 млн

"Багато чого має статися, на цьому шляху є багато кроків. Успіх не гарантований, але це одна з причин, чому ми намагаємося не складати всі яйця в один кошик. Це амбітно, наші плани агресивні, але поки що промисловість це виконує", - додав Буш.

Першим кроком армії стало розширення наявних державних і підрядних підприємств, які виготовляють металеві гільзи в Пенсильванії, підприємства на заводі армійських боєприпасів в Теннессі, де виробляється вибухова речовина для снарядів, і на заводі армійських боєприпасів в Айові, де здійснюється заряджання снарядів.

Читайте також: Пентагон планує протягом наступного року збільшити виробництво снарядів з 24 до 80 тис. на місяць

Як зазначив Буш, другий крок - це ставка на запуск нових виробництв: Одним з них є завод IMT Defence в Онтаріо, Канада, з виробництва металевих деталей, який має бути введений в експлуатацію наступного року. "Найбільша ставка" робиться на завод General Dynamics Corp. в Мескіті, штат Техас. За його словами, близько 500 мільйонів доларів буде вкладено в цей завод для встановлення нових виробничих технологій, включно з роботами.

Останнім етапом, який має бути виконаний, є вибухове наповнення. Пентагон планує значно збільшити американські потужності з виробництва IMX (Insensitive Explosive Munitions - нечутливі вибухові боєприпаси - ред.), які вважаються безпечнішими для військ у використанні й зберіганні, ніж тротил. Армія також шукає можливості фінансування вітчизняного джерела тротилу. Наразі тротил не виробляється в США, і Пентагон закуповує його у дружніх країнах, таких як Польща.

За словами Буша, Пентагону знадобляться як IMX, так і тротил, щоб досягти поставлених цілей у великих кількостях. Армія також намагається збільшити внутрішнє виробництво "модульних артилерійських зарядів", які являють собою циліндри з горючою оболонкою, що використовують триосновне паливо – високоспеціалізоване паливо.

Навіть якщо армія досягне потужності, що дає змогу виробляти 100 тис. снарядів на місяць, їй все одно знадобляться великі кошти для їх придбання. За словами Буша, їх закупівля обійдеться в $3,5 млрд на рік після витрат на обладнання. Для армії це "серйозні гроші", наголосив Буш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США та ЄС збільшать виробництво боєприпасів, - Остін

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Топ коментарі
+2
Дзвонив я тільки що до Байдена-передав йому твоє питання. Байден обіцяв його розглянути.
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05.10.2023 13:06
+2
Так як вижили в останні 8 років війни - без Джавелінів, Хаймарсів, Петріотів і таки вижили. Як пережили 300 років геноциду - без зброї, без держави, без підтримки з боку цивілізованого світу. А коли весь цивілізований світ допомагає, при дому допомога довготривала, з тенденцією до зростання то ворогу не залишається жодного шансу на успіх.
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05.10.2023 13:10
+2
До цього призвела політика НАТО і заходу в цілому після розпаду совка, котрі увіровали що кацапи,китайці можуть бути цивілізованими людьми. Свою стратегію з стримування совка переробили на антитерористичну стратегію і боротьбу з тероризмом. Мали до 1991 року 25 великих підприємств котрі працювали на ВПК,а після скоротили до 7.
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05.10.2023 13:11
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А сколько они планируют отдавать Украине?
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05.10.2023 12:58 Відповісти
Дзвонив я тільки що до Байдена-передав йому твоє питання. Байден обіцяв його розглянути.
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05.10.2023 13:06 Відповісти
Дуже тобі вдячний за твою турботу, тільки не забудь повідомити відповідь.
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05.10.2023 13:22 Відповісти
Майже всі і планують. В доктрині США 155мм снаряди якшо і є, то їх там треба мізер. Стратегічний НЗ снарядів в США нікуди не дівся. Для тренування вони використовують (не памʼятаю точну цифру) шось кілька тисяч на місяць. Тож куди дівати всю решту? Все це посиплеться кацапам на голови. Навіть не сумнівайтеся.
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05.10.2023 13:22 Відповісти
Кассетные боеприпасы будут переданы США Киеву из-за нехватки 155-миллиметровых фугасных снарядов для украинских военных. Об этом рассказал отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
---------------------------------------------------
Не было бы счастья, да...
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05.10.2023 14:13 Відповісти
Знаєте шо мені подобається в американцях? Коли в них чогось не вистачає, наприклад снарядів чи ракет, то вони не сидять і ниють шо "Порошенко нам нє пабудував завод" (С) чи "як нам робити свої ракети, коли кацапи все разбамбять" (С), а наполегливо працюють і воно в них все зʼявляється. Тож я ні на хвилину не сумніваюся, що найпотужніша промисловість в світі розчехлиться і видасть стільки ***********, скільки треба.
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05.10.2023 14:18 Відповісти
Я тоже в них бы не сомневался, если бы не одно рыжее падло, которое никак не успокоится.
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05.10.2023 14:29 Відповісти
мда.. то вже інша історія...
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05.10.2023 14:31 Відповісти
Касапу по міні.. під дупу...
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05.10.2023 13:00 Відповісти
https://t.me/Sharp_Ukraine/17648 Олег Шарп :
"Байден має намір у спеціальному зверненні пояснити американському народові та Конгресу, наскільки важливо продовжувати надавати Україні фінансову та безпекову допомогу. Промова Байдена буде спрямована на те, щоб переконатися, що обидві палати Конгресу дотримуються своєї обіцянки і проголосують за українське питання.
Мало того, Байден натякнув, що зможе знайти гроші для України, навіть якщо законодавці не затвердять асигнування на подальшу допомогу: «Ми можемо підтримати Україну наступним траншем, який нам потрібний. І є інші засоби, за допомогою яких ми зможемо знайти кошти на це. Але я не зараз вдаватимуся в подробиці».
Джейсон Скотт, оглядач NBC стверджує, що вірогідність того, що до кінця року позитивне рішення щодо допомоги Україні буде затверджене Конгресом, дуже висока - попри спротив радикального крила РП. Але він також зазначає, що у Білого Дома є "план В" на випадок, якщо із законодавцями "щось піде не так".
Я залишається спостерігати за подальшим перебігом подій. Проте, наскільки мені відомо, ні представники нашого Посольства у Вашингтоні, ні керівництво центрального апарату МЗС, ні клерки ОПУ, ні депутати ВР за останні місяці не провели жодної окремої зустрічі з жодним сенатором від республіканців для того, щоб схилити чашу терезів на нашу користь аргументованим чекфактінгом нагальних потреб України. Мабуть, не царська це справа - хай за нас все робить Джозеф Робінетт Байден".
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05.10.2023 13:01 Відповісти
> представники Посольства у Вашингтоні, ні керівництво МЗС, ні клерки ОПУ, ні депутати ВР за останні місяці не провели жодної окремої зустрічі з жодним сенатором від республіканців для того, щоб схилити чашу терезів на нашу користь аргументованим чекфактінгом нагальних потреб України

Там без шансів: завгоспи, ларьочники, фотографи, кухарки - ну що вони зроблять . У 2019 треба було вмикати голову, а не приводити до влади некомпетентних недалеких аматорів .
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05.10.2023 13:16 Відповісти
А шо вы хотите, это же "новые лица" за которые голосовали "приколисты"
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05.10.2023 14:34 Відповісти
на початку 2025 року галузь зможе "вийти на рівень 80 000 снарядів на місяць, а наприкінці того ж року досягти мети в 100 000 снарядів

Це ключове, що треба знати. Як до 2025 виживати - хз.
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05.10.2023 13:01 Відповісти
Так як вижили в останні 8 років війни - без Джавелінів, Хаймарсів, Петріотів і таки вижили. Як пережили 300 років геноциду - без зброї, без держави, без підтримки з боку цивілізованого світу. А коли весь цивілізований світ допомагає, при дому допомога довготривала, з тенденцією до зростання то ворогу не залишається жодного шансу на успіх.
показати весь коментар
05.10.2023 13:10 Відповісти
Останні 8 років і близько не треба було вистрілювати по 5-10 тисяч снарядів в день, тож не порівнюй хер з пальцем.
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05.10.2023 13:14 Відповісти
никто не выстреливает 5-10 тысяч 155мм в день, максимум расход таких снарядов 2-3 тысячи в день. Когда дают общие цифры забывают про 152мм, 122, 120, 125, 105 и прочие калибры.
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05.10.2023 14:04 Відповісти
3 тисячі тільки 155 - це 90 тисяч в місяць. Зараз США роблять лише 28 тисяч.
Припустимо, що ЄС робить стільки ж. Це два основні донори.
І припустимо що десь ще тисяч 10 вдається наскрести десь ще.

Це все одно не покриває нинішні потреби. І 2024 рік буде з очевидним снарядним голодом коли хіба що оборонятись можна буде.
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05.10.2023 14:28 Відповісти
Еще в марте когда муссировалась тема контрнаступления, я здесь писал, что те 3-5 тыс снарядов в день, которые наши имели возможность выстреливать, для наступления мало, необходимо 10-15 тыс.
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05.10.2023 14:39 Відповісти
Не тільки США збвільшують виробництво БК і це найращі інвестиції у майбутнє.
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05.10.2023 13:04 Відповісти
До цього призвела політика НАТО і заходу в цілому після розпаду совка, котрі увіровали що кацапи,китайці можуть бути цивілізованими людьми. Свою стратегію з стримування совка переробили на антитерористичну стратегію і боротьбу з тероризмом. Мали до 1991 року 25 великих підприємств котрі працювали на ВПК,а після скоротили до 7.
показати весь коментар
05.10.2023 13:11 Відповісти
Китайці цілком цівілізовані. Тут основне питання, що саме розуміти під терміном цивілізованість.
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05.10.2023 14:18 Відповісти
Тобто потужність США була великою мильною бульбашкою?
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05.10.2023 13:46 Відповісти
Если бы им грозила опасность как Украине они бы уже всей страной вкалывали,а не ныли бы на 21 месяц войны, что "коррумпированный запад мало даёт". США во второй мировой произвели намного больше оружия чем СССР, хоть опасность была меньше....

Безынициативные люди, интернет комментаторы и переживальщики вроде тебя - приговор Украине
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05.10.2023 13:52 Відповісти
А не пошёл бы ты нах?🤔
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05.10.2023 14:03 Відповісти
А Украина сколько планирует? В США 2.5 млн занято во ВСЕМ военном производстве. Украина может производить намного больше оружия.

Но проще же миллионами делать ногти в Польше и уборку в Германии, зато в вышиванке и лайкать посты про "наших героев", "переживать за близких", чем палец о палец ударить.
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05.10.2023 13:50 Відповісти
" Украина может производить намного больше оружия." - чим саме вона можэт? Чи ви застрягли у 1991 році, коли могла?
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05.10.2023 14:38 Відповісти
 
 