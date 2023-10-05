Пентагон планує збільшити виробництво 155-мм снарядів до 100 тис. на місяць, - Bloomberg
Мета США – виробляти 155-мм артилерійські снаряди в темпі 100 000 на місяць, порівняно з 28 000 зараз. Це вдвічі більше, ніж 14 000 на місяць після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Водночас такий амбітний план Пентагону залежить від низки майже одночасних дій по всій території США.
Про це пише видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
"Постачання протитанкових ракет Javelin і зенітно-ракетних комплексів Stinger, а також гаубиць і боєприпасів в Україну виснажили американські запаси, продемонструвавши недостатню стійкість США. Цей "тривожний сигнал" спонукав Пентагон за підтримки Конгресу вкласти мільярди доларів у розширення промислового потенціалу США", - зазначає видання.
Як заявив в інтерв'ю начальник відділу закупівель армії, який стоїть в центрі промислового розширення, Дуглас Буш, 3,4 мільярда доларів за контрактом на промислове розширення три чверті, або 2,5 мільярди доларів, підуть на збільшення виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів. США зможуть збільшити виробництво з 28 000 на місяць до 36 000, а потім до 48 000-57 000 снарядів на місяць.
За його словами, на початку 2025 року галузь зможе "вийти на рівень 80 000 снарядів на місяць, а наприкінці того ж року досягти мети в 100 000 снарядів".
"Багато чого має статися, на цьому шляху є багато кроків. Успіх не гарантований, але це одна з причин, чому ми намагаємося не складати всі яйця в один кошик. Це амбітно, наші плани агресивні, але поки що промисловість це виконує", - додав Буш.
Першим кроком армії стало розширення наявних державних і підрядних підприємств, які виготовляють металеві гільзи в Пенсильванії, підприємства на заводі армійських боєприпасів в Теннессі, де виробляється вибухова речовина для снарядів, і на заводі армійських боєприпасів в Айові, де здійснюється заряджання снарядів.
Як зазначив Буш, другий крок - це ставка на запуск нових виробництв: Одним з них є завод IMT Defence в Онтаріо, Канада, з виробництва металевих деталей, який має бути введений в експлуатацію наступного року. "Найбільша ставка" робиться на завод General Dynamics Corp. в Мескіті, штат Техас. За його словами, близько 500 мільйонів доларів буде вкладено в цей завод для встановлення нових виробничих технологій, включно з роботами.
Останнім етапом, який має бути виконаний, є вибухове наповнення. Пентагон планує значно збільшити американські потужності з виробництва IMX (Insensitive Explosive Munitions - нечутливі вибухові боєприпаси - ред.), які вважаються безпечнішими для військ у використанні й зберіганні, ніж тротил. Армія також шукає можливості фінансування вітчизняного джерела тротилу. Наразі тротил не виробляється в США, і Пентагон закуповує його у дружніх країнах, таких як Польща.
За словами Буша, Пентагону знадобляться як IMX, так і тротил, щоб досягти поставлених цілей у великих кількостях. Армія також намагається збільшити внутрішнє виробництво "модульних артилерійських зарядів", які являють собою циліндри з горючою оболонкою, що використовують триосновне паливо – високоспеціалізоване паливо.
Навіть якщо армія досягне потужності, що дає змогу виробляти 100 тис. снарядів на місяць, їй все одно знадобляться великі кошти для їх придбання. За словами Буша, їх закупівля обійдеться в $3,5 млрд на рік після витрат на обладнання. Для армії це "серйозні гроші", наголосив Буш.
Будь ласка, зачекайте...
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Не было бы счастья, да...
"Байден має намір у спеціальному зверненні пояснити американському народові та Конгресу, наскільки важливо продовжувати надавати Україні фінансову та безпекову допомогу. Промова Байдена буде спрямована на те, щоб переконатися, що обидві палати Конгресу дотримуються своєї обіцянки і проголосують за українське питання.
Мало того, Байден натякнув, що зможе знайти гроші для України, навіть якщо законодавці не затвердять асигнування на подальшу допомогу: «Ми можемо підтримати Україну наступним траншем, який нам потрібний. І є інші засоби, за допомогою яких ми зможемо знайти кошти на це. Але я не зараз вдаватимуся в подробиці».
Джейсон Скотт, оглядач NBC стверджує, що вірогідність того, що до кінця року позитивне рішення щодо допомоги Україні буде затверджене Конгресом, дуже висока - попри спротив радикального крила РП. Але він також зазначає, що у Білого Дома є "план В" на випадок, якщо із законодавцями "щось піде не так".
Я залишається спостерігати за подальшим перебігом подій. Проте, наскільки мені відомо, ні представники нашого Посольства у Вашингтоні, ні керівництво центрального апарату МЗС, ні клерки ОПУ, ні депутати ВР за останні місяці не провели жодної окремої зустрічі з жодним сенатором від республіканців для того, щоб схилити чашу терезів на нашу користь аргументованим чекфактінгом нагальних потреб України. Мабуть, не царська це справа - хай за нас все робить Джозеф Робінетт Байден".
Там без шансів: завгоспи, ларьочники, фотографи, кухарки - ну що вони зроблять . У 2019 треба було вмикати голову, а не приводити до влади некомпетентних недалеких аматорів .
Це ключове, що треба знати. Як до 2025 виживати - хз.
Припустимо, що ЄС робить стільки ж. Це два основні донори.
І припустимо що десь ще тисяч 10 вдається наскрести десь ще.
Це все одно не покриває нинішні потреби. І 2024 рік буде з очевидним снарядним голодом коли хіба що оборонятись можна буде.
Безынициативные люди, интернет комментаторы и переживальщики вроде тебя - приговор Украине
Но проще же миллионами делать ногти в Польше и уборку в Германии, зато в вышиванке и лайкать посты про "наших героев", "переживать за близких", чем палец о палец ударить.