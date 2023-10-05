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Зеленський (22416) Іспанія (879) Санчес (50)

Зеленський і прем’єр Іспанії Санчес обговорили новий пакет оборонної підтримки, до нього ввійдуть засоби ППО, артилерія та антидронові системи

санчес,зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав зустріч із прем’єр-міністром Королівства Іспанія Педро Санчесом результативною.

Про це він написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи.

Готуємося розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії. Дякую за підтримку нашого прагнення", - написав Зеленський.

Президент України і прем’єр Іспанії також обговорили надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом і роботу й захист зернового коридору.

Також Зеленський подякував премʼєр-міністру та всьому іспанському суспільству за підтримку й чітке засудження російської агресії.

Також читайте: Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії

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ну і то добре.і на тому дякуємо..що не каски та каримати, від Шольца,як на початку війни.
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05.10.2023 13:37 Відповісти
Нащо ти про своїх пишеш, рашиський півнику?
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05.10.2023 13:44 Відповісти
Кацапи такі тупі, в путіна погані справи якщо він найняв такого блазня як ти
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05.10.2023 13:47 Відповісти
Давай макака, розважай мене більше
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05.10.2023 13:50 Відповісти
Нічого не зрозумів, кацапе, не важливо давай розважай мене більше, ти дуже кумедний
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05.10.2023 14:02 Відповісти
ВОНО ПО ВСЬОМУ СВІТУ РОЗ`ЇДЖАЄ ЯК СПРАВЖНІЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
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05.10.2023 16:18 Відповісти
 
 