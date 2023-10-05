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росія (63574) Каллас Кая (172)

Розрахунок Кремля на "втому від війни". Союзники мають витримати випробування часом у питанні допомоги України, - прем’єрка Естонії Каллас

каллас,кая

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас, під час спілкування зі ЗМІ перед зустріччю Європейської політичної спільноти у Гранаді, зазначила, що Росія сподівається на те, що союзники втомляться від війни.

Про це пише "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас тривають дискусії на усіх майданчиках, і США висловили зобов’язання, як і країни Європи. Думаю, Росія якраз і хоче, щоб ми "втомилися" – і ми не маємо показувати їм своєї втоми, тому що маємо допомагати Україні стільки, скільки буде необхідно. Ми маємо витримати цю війну, так, як тримаються українці, і робити все можливе для допомоги Україні", – відповіла вона.

"Росія думає, що витримає довше, ніж ми. Не можна їм цього подарувати", – додала Кая Каллас.

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Оце саме важливие.. бо запасу міцності у нас на порядок нижчий ніж у цих мавп мацковитських..
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05.10.2023 14:14 Відповісти
А у Заходу запас економіки на порядок вищий, але чи готовий він його задіяти, адже мова йде про жертвування власним комфортом і вигодою.
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05.10.2023 14:23 Відповісти
Боюся що кацапня витрима скільки треба бо вони на цьому заробляють.
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05.10.2023 14:17 Відповісти
Які ці руські тупі. Вони думають, що можна втомитися, не воюючи і витрачаючи лише по кілька центів на день кожним громадянином.
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05.10.2023 14:27 Відповісти
Естонського премьєра завжди приємно бачити і слухати, що вона каже.
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05.10.2023 20:42 Відповісти
 
 