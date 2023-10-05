Розрахунок Кремля на "втому від війни". Союзники мають витримати випробування часом у питанні допомоги України, - прем’єрка Естонії Каллас

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас, під час спілкування зі ЗМІ перед зустріччю Європейської політичної спільноти у Гранаді, зазначила, що Росія сподівається на те, що союзники втомляться від війни.

Про це пише "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас тривають дискусії на усіх майданчиках, і США висловили зобов’язання, як і країни Європи. Думаю, Росія якраз і хоче, щоб ми "втомилися" – і ми не маємо показувати їм своєї втоми, тому що маємо допомагати Україні стільки, скільки буде необхідно. Ми маємо витримати цю війну, так, як тримаються українці, і робити все можливе для допомоги Україні", – відповіла вона.

"Росія думає, що витримає довше, ніж ми. Не можна їм цього подарувати", – додала Кая Каллас.

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