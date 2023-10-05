Путін отримав потужний сигнал від країн "від Дубліна до Кишинева", - фон дер Ляєн

Нещодавнє засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського союзу, яке відбулось у Києві, стало потужним сигналом російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на саміті в Гранаді, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Президент Європейської комісії заявила про свою впевненість у тому, що підтримка України з боку Сполучених Штатів Америки продовжуватиметься попри вилучення Конгресом допомоги Києву з бюджетного пакту, а також після імпічменту спікера Палати представників Кевіна Маккарті.

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"Було дуже важливо, що президент Байден проінформував нас на початку цього тижня про стан підтримки України з боку США. Тут, в ЄС, ми працюємо над пакетом 50 мільярдів євро для України на період 2024-2027 років, тому що Україна потребує надійності та впевненості в бюджетній підтримці. Як я бачу ситуацію в США, я дуже впевнена у підтримці України з боку США, над чим працюють Штати, так це над термінами", - заявила вона.

Зокрема Урсула фон дер Ляєн зазначила, що наразі в центрі дискусії саміту буде підтримка Україні. Також вона привітала рішення президента Володимира Зеленського приєднатись сьогодні.

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"У понеділок міністри закордонних справ ЄС були в Києві на підтримку України, тож це потужний сигнал Путіну від Дубліна до Кишинева, що ми не потерпимо агресії проти суверенної держави", - сказала фон дер Ляєн.

Серед інших питань, які порушать під час саміту, буде енергетика. Як відзначила президент Європейської комісії, світ наразі зіткнувся з енергетичною кризою через шантаж з боку Росії.

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