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Путін отримав потужний сигнал від країн "від Дубліна до Кишинева", - фон дер Ляєн

ляєн

Нещодавнє засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського союзу, яке відбулось у Києві, стало потужним сигналом російському диктатору Володимиру Путіну.

Про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на саміті в Гранаді, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Президент Європейської комісії заявила про свою впевненість у тому, що підтримка України з боку Сполучених Штатів Америки продовжуватиметься попри вилучення Конгресом допомоги Києву з бюджетного пакту, а також після імпічменту спікера Палати представників Кевіна Маккарті.

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"Було дуже важливо, що президент Байден проінформував нас на початку цього тижня про стан підтримки України з боку США. Тут, в ЄС, ми працюємо над пакетом 50 мільярдів євро для України на період 2024-2027 років, тому що Україна потребує надійності та впевненості в бюджетній підтримці. Як я бачу ситуацію в США, я дуже впевнена у підтримці України з боку США, над чим працюють Штати, так це над термінами", - заявила вона.

Зокрема Урсула фон дер Ляєн зазначила, що наразі в центрі дискусії саміту буде підтримка Україні. Також вона привітала рішення президента Володимира Зеленського приєднатись сьогодні.

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"У понеділок міністри закордонних справ ЄС були в Києві на підтримку України, тож це потужний сигнал Путіну від Дубліна до Кишинева, що ми не потерпимо агресії проти суверенної держави", - сказала фон дер Ляєн.

Серед інших питань, які порушать під час саміту, буде енергетика. Як відзначила президент Європейської комісії, світ наразі зіткнувся з енергетичною кризою через шантаж з боку Росії.

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Топ коментарі
+7
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05.10.2023 14:14
+4
Чи сміятися чи плакати, бо вже нема сил від тієї потужності
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05.10.2023 14:11
+3
А ***** про цей потужний сигнал хоч знає?🤦
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05.10.2023 14:21
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Чи сміятися чи плакати, бо вже нема сил від тієї потужності
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05.10.2023 14:11 Відповісти
Сигнал у вигляді пістюліни вони тільки розуміють..
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05.10.2023 14:12 Відповісти
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05.10.2023 14:14 Відповісти
А ***** про цей потужний сигнал хоч знає?🤦
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05.10.2023 14:21 Відповісти
Ага, тільки товарообіг Заходу з кацапією росте нечуваними темпами, не дивлячись на "потужні сигнали" та "пекельні санкції"!
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05.10.2023 14:22 Відповісти
Тільки винищення кацапів є сигналом, всі інші "сигнали" як пердіння в калюжу...
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05.10.2023 14:23 Відповісти
сигнал *****, всеодно що посигналити глухому пішоходу
одному ***** другий не чує
результат один
все на свому місці
один писдує по Україні, другий по дорозі.
висновок.
одного треба давити, перед другим гальмувати
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05.10.2023 14:39 Відповісти
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05.10.2023 14:41 Відповісти
і сигнал цей звучить так: роби що хочеш, нічого тобі за це не буде.
хоча це сигнал не *****, а скоріше сініпуху. через два-три роки, а якщо трамп стане президентом, то й швидше, китай розпочне війну. номінально за Тайвань, а фактично з США за світове господство.
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05.10.2023 14:44 Відповісти
Отримав. Особливо від Словаччини та ************.
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05.10.2023 16:57 Відповісти
І шо.... срати цей уйобок хотів на ваші "потужні"сігнали..
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05.10.2023 17:30 Відповісти
Ну, він відповів вже на той сигнал. Ракетою по селу Гроза...
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05.10.2023 17:44 Відповісти
 
 