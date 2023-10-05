Взимку по Україні очікується багато атак російськими ракетами та іранськими дронами, - Зеленський
Взимку очікується багато атак по Україні з боку Росії з використанням ракет та іранських дронів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам у Гранаді (Іспанія).
"Важливо, щоб Україна мала захист на зиму, тому що взимку ми матимемо багато атак з різних сторін, різних видів російських ракет, включаючи іранські дрони", - сказав він.
Окрім захисту України, на думку Зеленського, головне завдання – зберегти єдність у Європі.
"І я говорю не тільки про країни ЄС, у всій Європі. Я думаю, що це найбільша проблема, тому що Росія атакуватиме за допомогою інформаційної дезінформації, за допомогою фейків", - сказав президент.
Топ коментарі
+10 wawel
показати весь коментар05.10.2023 14:15
+9 Ig Shu
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показати весь коментар05.10.2023 14:21
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словоблуд неосвічений...
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 05.10.2023
Рішенням від 29 вересня 2023 р. № 858-р Кабінет міністрів екс-регіонала Шмигаля за поданням міністра освіти плагіатора Лісового призначив довічну стипендію професорам та доцентам закладів вищої освіти України включивши до цього складу і татуся нинішнього президента України Зеленського Олександра Семеновича за видатні заслуги у сфері вищої освіти.
Головною заслугою татуся очевидно було набуття вищої освіти його сином, без найменших ознак складання семестрових заліків за весь період навчання.
по темі Хроніка 05.07.2023
І робити все, щоб сподобатись і задобрити тих союзників. Не вішати портрета Степана Андрійовича в своєму кабінеті. Через кожні 5 хвилин вибачатись за волинські події. І щохвилини дякувати, дякувати, і дякувати. Чітко, голосно, стоячи на колінах і б"ючи поклони. І мовчки зносити всі приниження.
"Це буде остання така зима" -- говорил колективний зеленський взимку 2022...
What are you waiting for? Christmas?
Кажи партнерам, що ризик пошкодження орендованих засобів ППО мінімальний, це ж тилова ППО, від Шахедогераней та ракет рашистів!
В це слабо віриться.
Краще домовитись з американцями, щоби вони синхронно із сигналом про повітряну тривогу у певному регіоні України здійснювали модифіковану затримку сигналів супутників GPS-навігації таким чином, щоби мало місце зміщення координат точок на місцевості на 3 - 5 кілометрів.
Як правило - це GPS, бо рашистська глонас - нестабільна, сигнали якої використовуються шахедами для свого позиціонування на місцевості за відсутності альтернативи сигналів супутників першої;
2) використання пілотованих кукурузників для цілей ППО є ризиковим, бо є високий ризик попадання під дружній вогонь.
ніх то навіть уявити цього не міг...
вони відверто вважають нас недоумками.
це інфа приблизно що зимою буде сніг і буде холодно
Нахер такую войну.
А є ще одне гарне питання: НАТО заявило, що в них закінчуються запаси набоїв... Чим по ворогу стріляти будемо, Владімір Александровіч?
Зворушлива турбота!
П@здаболи!