УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10997 відвідувачів онлайн
Новини
4 357 58
Зеленський (22416) ракети (3926) дрони (4299)

Взимку по Україні очікується багато атак російськими ракетами та іранськими дронами, - Зеленський

зеленський

Взимку очікується багато атак по Україні з боку Росії з використанням ракет та іранських дронів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам у Гранаді (Іспанія).

"Важливо, щоб Україна мала захист на зиму, тому що взимку ми матимемо багато атак з різних сторін, різних видів російських ракет, включаючи іранські дрони", - сказав він.

Окрім захисту України, на думку Зеленського, головне завдання – зберегти єдність у Європі.

"І я говорю не тільки про країни ЄС, у всій Європі. Я думаю, що це найбільша проблема, тому що Росія атакуватиме за допомогою інформаційної дезінформації, за допомогою фейків", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і прем’єр Іспанії Санчес обговорили новий пакет оборонної підтримки, до нього ввійдуть засоби ППО, артилерія та антидронові системи

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Яке воно *******, це жах
показати весь коментар
05.10.2023 14:15
+9
та майте совість: розміновано, не профінансовано, потрачено на позолочений асфальт, доведено до банкрутства... Мало?
показати весь коментар
05.10.2023 14:18
+9
Зе-ворье, там у шлюшки Кравец можно поискать десятки миллионов гривен которые ты ей подарил на ток-шоу. На эти деньги можно было бы создать аналогичную модель этого иранского шахеда и отвечать ху\йлу по всей московской области. Тогда бы он трижды задумался надо ли пускать шахеды по Украине.
показати весь коментар
05.10.2023 14:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лапнуть абы шо,нах...
показати весь коментар
05.10.2023 14:14 Відповісти
Він це знає краще чим ми.
показати весь коментар
05.10.2023 14:15 Відповісти
Про шашлики він теж краще знав, так зелебобіку?
показати весь коментар
05.10.2023 14:41 Відповісти
Нешановний, а що зроблено, щоб знити ризик ураження до мінімуму?
показати весь коментар
05.10.2023 14:15 Відповісти
та майте совість: розміновано, не профінансовано, потрачено на позолочений асфальт, доведено до банкрутства... Мало?
показати весь коментар
05.10.2023 14:18 Відповісти
Яке воно *******, це жах
показати весь коментар
05.10.2023 14:15 Відповісти
Усі це розуміють..і подивимось як Ми Усі підготувалися..
показати весь коментар
05.10.2023 14:17 Відповісти
воры не имеет национальности, они интернациональны.
показати весь коментар
05.10.2023 14:23 Відповісти
я правильно понял, янукович и азаров жиди, завжди?
показати весь коментар
05.10.2023 14:32 Відповісти
ты мой паспорт видел дауненок?
показати весь коментар
05.10.2023 14:38 Відповісти
Кацапе злізь з пляшки, ну гойда вже!
показати весь коментар
05.10.2023 14:32 Відповісти
Заспокойся, випий "Містера Сідра", лапоть, будь чемним
показати весь коментар
05.10.2023 14:38 Відповісти
Особливо смішно це чути від такого кацапа як ти, а ну пострибай абізянка, поразважай ще
показати весь коментар
05.10.2023 14:31 Відповісти
Значить кошти уже усі украдені, він то знає.
показати весь коментар
05.10.2023 14:20 Відповісти
Зе-ворье, там у шлюшки Кравец можно поискать десятки миллионов гривен которые ты ей подарил на ток-шоу. На эти деньги можно было бы создать аналогичную модель этого иранского шахеда и отвечать ху\йлу по всей московской области. Тогда бы он трижды задумался надо ли пускать шахеды по Украине.
показати весь коментар
05.10.2023 14:21 Відповісти
за допомогою інформаційної дезінформації Джерело: https://censor.net/ua/n3447640

словоблуд неосвічений...
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 05.10.2023

Рішенням від 29 вересня 2023 р. № 858-р Кабінет міністрів екс-регіонала Шмигаля за поданням міністра освіти плагіатора Лісового призначив довічну стипендію професорам та доцентам закладів вищої освіти України включивши до цього складу і татуся нинішнього президента України Зеленського Олександра Семеновича за видатні заслуги у сфері вищої освіти.

Головною заслугою татуся очевидно було набуття вищої освіти його сином, без найменших ознак складання семестрових заліків за весь період навчання.

по темі Хроніка 05.‎07.‎2023
показати весь коментар
05.10.2023 14:21 Відповісти
Надеюсь, что хоть испанцам этот великий лидер не нагрубит и визит пройдет без происшествий.
показати весь коментар
05.10.2023 14:21 Відповісти
надІйтесь, але віслюк апокаліпсису на інше не запрограмований...
показати весь коментар
05.10.2023 14:23 Відповісти
С Польшей уже отличился, выступив на заседании ООН. Может где то Польша и была неправа, но эти вопросы обсуждают тет-а-тет, а не с трибуны ООН. Итог: какой то компромисс по зерну найден, а вот испорченные отношения уже обратно не вернуть. Что во время войны надо дорожить каждым союзником, в гильдии воров-95, никого не учили.
показати весь коментар
05.10.2023 14:26 Відповісти
Чтобы эффективно решать такие, непростые ситуации, как возникла с Польшей, нужно уметь думать и просчитывать возможный результат своих слов и действий, но величайший является борзым, инфантильным человеком, который никогда не блистал умственными способностями, на такое явно неспособен.
показати весь коментар
05.10.2023 14:41 Відповісти
все списують на його обмеженість та дурість, бо воно так і виглядає... Але- це вроджений артистизм та завуальована гра, що ще страшніше.
показати весь коментар
05.10.2023 14:58 Відповісти
"Что во время войны надо дорожить каждым союзником"

І робити все, щоб сподобатись і задобрити тих союзників. Не вішати портрета Степана Андрійовича в своєму кабінеті. Через кожні 5 хвилин вибачатись за волинські події. І щохвилини дякувати, дякувати, і дякувати. Чітко, голосно, стоячи на колінах і б"ючи поклони. І мовчки зносити всі приниження.
показати весь коментар
05.10.2023 14:43 Відповісти
Ага. Я правильно зрозумів, що шашликів не буде?
показати весь коментар
05.10.2023 14:21 Відповісти
Знов відкладаються. А ми так готувалися...
"Це буде остання така зима" -- говорил колективний зеленський взимку 2022...
показати весь коментар
05.10.2023 14:55 Відповісти
Ой та невже? Щира подяка годувальнику та батьку нації за своєчасне попередження. Ніколи б не подумав, що таке може статися.
показати весь коментар
05.10.2023 14:26 Відповісти
А ти збивай їх асфальтом
показати весь коментар
05.10.2023 14:26 Відповісти
йому байка, бо кракодітелі на історичній батьківщині із по життєвою стипендією, а півнів ОПи на чолі із лідором- кацапи не чіпають...
показати весь коментар
05.10.2023 14:31 Відповісти
По засоби ППО в оренду Україні вже до всіх країн - партнерів звертався?
What are you waiting for? Christmas?
Кажи партнерам, що ризик пошкодження орендованих засобів ППО мінімальний, це ж тилова ППО, від Шахедогераней та ракет рашистів!
показати весь коментар
05.10.2023 14:32 Відповісти
Очільники підприємств енергосектору запевняли, що трвнсформаторні підстанції обладнані пасивним захистом від ракнт і дронів.
В це слабо віриться.
Краще домовитись з американцями, щоби вони синхронно із сигналом про повітряну тривогу у певному регіоні України здійснювали модифіковану затримку сигналів супутників GPS-навігації таким чином, щоби мало місце зміщення координат точок на місцевості на 3 - 5 кілометрів.
показати весь коментар
05.10.2023 14:28 Відповісти
Это не поможет, у ***** есть также система глонасс. Также есть инерциональная система координат широта-долгота. Я бы предложил иное, нужно какое то количество бипланов типа "Кукурузник"у которых скорость\потолок высоты сопоставимы с шахидами. И вот на этот биплан скажем пару крупнокалиберных пулеметов.
показати весь коментар
05.10.2023 14:37 Відповісти
А ще на легких літаках мабуть доцільно встановлювати генератори, передавачі та антенні системи засобів РЕБ, які передають сигнали GNSS-спуфінгу, зокрема псевдосигнали супутників GPS. Супровід Шахедогераней літаками з цими засобами РЕБ заважатиме бортовим"Кометам-М" можливості визначати координати та ускладнить Шахедогераням маневрування та наведення.
показати весь коментар
05.10.2023 14:51 Відповісти
1) на херанях-мопедах дійсно є інерційна система ціленаведення, але вона потребує періодичної корекції курсу за супутниковою навігаційною системою.
Як правило - це GPS, бо рашистська глонас - нестабільна, сигнали якої використовуються шахедами для свого позиціонування на місцевості за відсутності альтернативи сигналів супутників першої;
2) використання пілотованих кукурузників для цілей ППО є ризиковим, бо є високий ризик попадання під дружній вогонь.
показати весь коментар
05.10.2023 16:06 Відповісти
Гарно надумали. За 3-5 км від Києва аккурат мій дім
показати весь коментар
05.10.2023 17:09 Відповісти
Вам пощастило - Київ більш-менш але захищений.
показати весь коментар
05.10.2023 19:15 Відповісти
вы ж сами предложили сместиться от Киева с эпицентром на ее дом)
показати весь коментар
06.10.2023 01:30 Відповісти
Млять не президент а капитан очевидность!
показати весь коментар
05.10.2023 14:31 Відповісти
дуже важлива інфа!, дуже
ніх то навіть уявити цього не міг...
вони відверто вважають нас недоумками.
це інфа приблизно що зимою буде сніг і буде холодно
показати весь коментар
05.10.2023 14:34 Відповісти
Сам догадался , или Ермак подсказал ?
показати весь коментар
05.10.2023 14:36 Відповісти
сам всмоктав, бо юрист від папи стипендіата.
показати весь коментар
05.10.2023 14:41 Відповісти
Головна атака буде профінансована українцями - "єдиний марафєт" в режимі 24/7 з передвиборчою агітацією найвеличнішого, яка ніколи не припинялася. Все решта - похідні від "потужної" роботи ОПи та її "туристів" (за Даніловим).
показати весь коментар
05.10.2023 14:36 Відповісти
Спасибо, успокоил, мудак хриплый. В ответ, я так понимаю, нихрена хоть немного сопоставимого не полетит. Будем сидеть терпеть очередную зиму.
Нахер такую войну.
показати весь коментар
05.10.2023 14:42 Відповісти
А ми будем іпашить кацапсячі мухосранськи?
показати весь коментар
05.10.2023 14:46 Відповісти
Гарне питання.
А є ще одне гарне питання: НАТО заявило, що в них закінчуються запаси набоїв... Чим по ворогу стріляти будемо, Владімір Александровіч?
показати весь коментар
05.10.2023 14:50 Відповісти
Взимку по Україні очікується багато атак російськими ракетами та іранськими дронами, - Зеленський

Зворушлива турбота!
показати весь коментар
05.10.2023 14:53 Відповісти
Й по рашці також.Нє?
показати весь коментар
05.10.2023 15:58 Відповісти
Та де! Які шахєди! Буданов казав що ми вже в Криму будемо і взагалі у Московії ракєти кінчаться!
П@здаболи!
показати весь коментар
05.10.2023 23:17 Відповісти
 
 