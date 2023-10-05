Мінмолоді і спорту вимагає від FIFA та UEFA скасувати рішення про допуск росіян до змагань

Міністерство молоді та спорту України закликало FIFA та UEFA протистояти насильству та агресії з боку РФ. І запевнило, що воно рішуче відстоюватиме цю позицію, допоки росія воюватиме проти України та поки не відновиться мир на європейському континенті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України у фейсбуці.

Як зауважили у міністерстві, з України було викрадено і вивезено у росію щонайменше 19 тисяч дітей. Російськими військовими зруйновано 2767 навчальних закладів в Україні. Постраждали 344 спортивних об’єктів. 95 з них – росією зруйновано повністю або знищено частково. А від початку повномасштабного вторгнення росія вбила 504 дитини, і ще 1129 отримали поранення внаслідок російської агресії. Вже задокументовано 3209 злочинів російських окупантів проти дітей, включно з 13 фактами сексуального насильства проти неповнолітніх.

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У відомстві зазначають, що попри ці дії окупантів, UEFA та FIFA повертають на змагання російських дітей, які з вини цього органу будуть впевнені, що їхня країна має право вбивати інших і все робить правильно.

"Ми вимагаємо скасування рішень FIFA та UEFA, як таких, що обмежують права українських дітей, яких Росія позбавила права безпечно тренуватися і просто жити в рідній країні, без загрози бути вкраденим, зґвалтованим або вбитим.

Україна звернулася до всіх асоціацій-членів UEFA з проханням долучитися до бойкоту будь-яких матчів з РФ.

Офіційно про такий бойкот вже заявили асоціації футболу Англії, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії, Румунії. Ще декілька країн – Швейцарія, Чехія, Нідерланди та Естонія – заявили, що чекають подальших пояснень від UEFA.

Ми твердо переконані, що футбол завжди має пропагувати мир, толерантність та справедливість, а не спонукати продовжувати війну та пропагувати безкарність.

Ми закликаємо FIFA та UEFA протистояти насильству та агресії з боку РФ. Ми будемо рішуче відстоювати цю позицію, допоки Росія воюватиме проти України та поки не відновиться мир на європейському континенті", - зазначили у відомстві.

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