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Міністерство молоді та спорту (149) росія (63574) спорт (1596) змагання (232)

Мінмолоді і спорту вимагає від FIFA та UEFA скасувати рішення про допуск росіян до змагань

росія

Міністерство молоді та спорту України закликало FIFA та UEFA протистояти насильству та агресії з боку РФ. І запевнило, що воно рішуче відстоюватиме цю позицію, допоки росія воюватиме проти України та поки не відновиться мир на європейському континенті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України у фейсбуці.

Як зауважили у міністерстві, з України було викрадено і вивезено у росію щонайменше 19 тисяч дітей. Російськими військовими зруйновано 2767 навчальних закладів в Україні. Постраждали 344 спортивних об’єктів. 95 з них – росією зруйновано повністю або знищено частково. А від початку повномасштабного вторгнення росія вбила 504 дитини, і ще 1129 отримали поранення внаслідок російської агресії. Вже задокументовано 3209 злочинів російських окупантів проти дітей, включно з 13 фактами сексуального насильства проти неповнолітніх.

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У відомстві зазначають, що попри ці дії окупантів, UEFA та FIFA повертають на змагання російських дітей, які з вини цього органу будуть впевнені, що їхня країна має право вбивати інших і все робить правильно.

"Ми вимагаємо скасування рішень FIFA та UEFA, як таких, що обмежують права українських дітей, яких Росія позбавила права безпечно тренуватися і просто жити в рідній країні, без загрози бути вкраденим, зґвалтованим або вбитим.

Україна звернулася до всіх асоціацій-членів UEFA з проханням долучитися до бойкоту будь-яких матчів з РФ.

Офіційно про такий бойкот вже заявили асоціації футболу Англії, Польщі, Латвії, Литви, Швеції, Данії, Фінляндії, Ірландії, Норвегії, Румунії. Ще декілька країн – Швейцарія, Чехія, Нідерланди та Естонія – заявили, що чекають подальших пояснень від UEFA.

Ми твердо переконані, що футбол завжди має пропагувати мир, толерантність та справедливість, а не спонукати продовжувати війну та пропагувати безкарність.

Ми закликаємо FIFA та UEFA протистояти насильству та агресії з боку РФ. Ми будемо рішуче відстоювати цю позицію, допоки Росія воюватиме проти України та поки не відновиться мир на європейському континенті", - зазначили у відомстві.

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Нехай грають тільки стерилізовані касапчики..
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05.10.2023 14:18 Відповісти
Пізно. Вже заплачено та розподілено по кишенях.
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05.10.2023 14:20 Відповісти
Ну так заплатіть тим захланним футболо-функціонерам вдвічі більше, а ніж заплатила їм пітьма, і тоді рішення про відміну попереднього рішення про допуск рашистів до змагань буде.
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05.10.2023 14:21 Відповісти
Международные, спортивные организации давно стали символом слова "коррупция" и за деньги готовы продвигать интересы разного отребья.
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05.10.2023 14:24 Відповісти
Як треба зустрічати росіян:
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05.10.2023 15:51 Відповісти
Йолопи зЕлені! Це називається "Втручання держави у спортивні події". Вимагати у даному випадку може тільки УАФ, як спортивна федерація.
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05.10.2023 18:20 Відповісти
 
 