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росія (63574) СБУ (12507) підозра (690)

СБУ повідомила про підозру гендиректору "Ростех" Чемезову. Його компанія постачає "Кинджали" для ударів по Україні

ростех,чемезов

Служба безпеки зібрала доказову базу на Сергія Чемезова – гендиректора російської корпорації "Ростех", яка є монополістом у сфері постачання озброєнь та боєприпасів для окупаційних угруповань Росії. Компанія виробляє до 80% військової техніки для ведення війни проти України.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За наявними даними СБУ, фігурант входить до кола друзів і найближчих соратників Володимира Путіна, з яким Чемезов познайомився ще за часів служби в КДБ.

Завдяки такій наближеності до очільника Кремля Чемезов понад 15 років є незмінним керівником ключової корпорації військово-промислового комплексу країни-агресора.

"Компанії "Ростеху" виробляють до 80% військової техніки, озброєнь та боєприпасів для ведення війни проти України.

Серед них – концерни "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертольоти Росії" та "Об’єднана авіабудівельна корпорація", які постачають окупантам танки, бойову авіацію та ракетні комплекси", - зазначили в СБУ.

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Співробітники Служби безпеки задокументувала факти передачі компаніями Чемезова для міноборони РФ оптових партій:

  • винищувачів СУ-30, СУ-35, СУ-57;
  • фронтових винищувачів-бомбардувальників СУ-34;
  • балістичних ракет типу Х-47М "Кинджал";
  • бойових гелікоптерів Ка-52 та Мі-28;
  • ударних та розвідувальних дронів;
  • військово-транспортних літаків Іл-76;
  • танків Т-90М, Т-80БВМ і Т-72Б3М;
  • бойових машин піхоти БМП-2М і БМП-3;
  • реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" і "Торнадо-Г" та самохідних гаубиць "Мста-С".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Чемезову про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

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Як зазначили у пресслужбі, оскільки посадовець перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

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А кого повідомила СБУ, чємєзова чи нас?
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05.10.2023 14:44 Відповісти
Нас, про те що вони там у поті ліца працюють... Шапіто...
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05.10.2023 15:27 Відповісти
Кари, убивцям Українців, страшної кари!
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05.10.2023 14:45 Відповісти
СБУ дивні повідомили чемезову про підозру але на місці чемезова може бути будь-який кацап кого призначить Путін
Чемезов тримається за крісло і так кожний буде триматися
Але яким чином дістанете його з Росії ?
Ніяк поки він не поїде за кордон якщо він буде оголошений в розшук
А за кордон може й ніколи не поїхати як путлер двійників посилає
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05.10.2023 14:52 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%80 Генріх Гіммлер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94 Sicherheitsdienst (Служба безпеки) Третього рейху повідомив підозру наркому *********** СРСРВарганову Василю Опанасовичу стосовно постачання *********** , які використовуються проти Нацистьскої Германії ..... Якось так воно могло б виглядати...
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05.10.2023 14:57 Відповісти
..треба мовчки знищувати вбивць, пособників вбивць "вдома-вліжку", а не роками гратися печерному кривосуддю за бюджетні кошти у смішну "невідворотність покарання"
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05.10.2023 15:01 Відповісти
 
 