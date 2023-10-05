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Венеція (25) ДТП (4442) Італія (1514) МЗС (4022)

Дев’ятеро українців загинули і шестеро дістали поранення внаслідок ДТП поблизу Венеції, - МЗС України

дтп

Дев’ятеро українців загинули і шестеро дістали поранення внаслідок аварії автобуса, що сталася 3 жовтня ввечері в районі Венеції Местре.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це повідомляє речник міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наразі поліція Венеції підтвердила загибель дев'яти українців і поранення шести. Українські консули сьогодні відвідають у лікарнях постраждалих громадян, ознайомляться з їх станом і нададуть їм необхідну консульську допомогу", - сказав Ніколенко.

Нагадаємо 3 жовтня близько 20:00 у Венеції автобус з’їхав зі шляхопроводу, пробив огорожу й упав поблизу залізничної станції із висоти 10 м та спалахнув. Щонайменше 21 людина загинула і 15 зазнали поранень.

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05.10.2023 15:16 Відповісти
за день третій раз ця жахлива новина і ноль конкретики
от хто дозволяє такі новини
в якому стані були рідні коли це неподобство з"явилося в змі:
в італії розбився автобус, 21 загиблий, з них поки що 5 українців, потім 9 українціце не інфа а саме неподобство, вкид, набір рейтингу але не інфа
що це ***** робиться???
накуй така інфа вкид коли там зараз десятки тисяч туристів і всі родичі сходять з розуму через такі вкиди
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05.10.2023 15:32 Відповісти
"там зараз десятки тисяч туристів", мається на увазі - з України?
Якщо біженці, то гуляти на гроши європейців - соромно!
Якщо саме туристи, то варто нагадати, що в Україні люди гинуть на фронті, захищаючи таких туристів.
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05.10.2023 19:07 Відповісти
 
 