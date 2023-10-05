На окупованій території Запоріжжя залишається 1125 дітей, які перебувають там з опікунами
На тимчасово окупованій території Запорізької області залишається 1125 дітей, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу, опікунських та прийомних родинах.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу повідомила начальниця служби у справах дітей ЗОДА Антоніна Матвєєва.
"На сьогодні на окупованій території Запорізької області перебуває 19 дитячих будинків сімейного типу, 92 прийомні родини і більше 700 опікунської сімей", - сказала вона.
Загалом, на окупованій території 1125 дітей, які перебувають там з опікунами.
Матвєєва зазначила, що сьогодні є зв'язок з деякими родинами.
"Є люди, які звертаються до Служби у справах дітей різними способами. Наприклад, два місяці тому до нас звернулася родина (дитячий будинок сімейного типу) з Кам'янки. Ми їх перемістили до Фінляндії", - додала вона, але подробиць евакуації не розкривала.
Крім того, у Служби є інформація про 6 дітей (з ТОТ), які перебувають у розшуку.
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