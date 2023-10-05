Якщо зараз дозволити РФ "заморозити" війну, вона зможе відновити військовий потенціал до 2028 року й атакувати інші країни, - Зеленський
Якщо Росія зараз "заморозить" війну проти України, то до 2028 року вона зможе відновити свій військовий потенціал, аби атакувати країни Балтії та ті країни, на території яких присутній російський контингент.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, якщо у війні проти України буде будь-яка пауза, то у 2028 році буде новий критичний момент. Наразі РФ розглядає різні сценарії на найближчі роки.
"Якщо Росії дати адаптуватися зараз, то 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал і у Росії буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі російської експансії. Окрім України, це точно країни Балтії й точно ті країни, на території яких присутній російський контингент. Це чітка інформація від нашої розвідки", - наголосив Зеленський.
Росія робить висновки зі своїх помилок та готується йти далі.
"Будь ласка, пам'ятайте, що найбільш небезпечний ворог це той, який зробив висновки та підготувався до наступного удару на основі цих висновків", - зауважив він.
Глава держави наголосив, що Кремль чітко окреслює свою амбіцію захопити більше імперського простору та не дозволити Європі буде простором вільних націй та демократій. При цьому війна для РФ є інструментом підкорення або маніпулюванні іншими.
Десятиліттями Росія намагається зберегти контроль над своїми сусідами, розпалюючи війну. Зокрема, вона "завдала болю Молдові, намагалася розчавити та розділити Грузію, дестабілізувати інші частини Кавказу, душить Білорусь, а також намагається вирвати шматки з тіла України", додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Типу, якщо заморозити війну, росія дасть " 5 років пожити " (а потім нападе на країни Балтики) , то ж давайте заморожувати
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50247764
А що трапилося зараз,Зегевара?Уже нє сайдьомся гдє-то пасєрєдінє?
Самальоти летять.Будєм всєх бамбіть?(с)
Красти,суки зелені,перестаньте для початку.
І ці висновки дуже неприємні, бо залишається ще один варіант(можливий!) - військові виконують свою задачу по захисту держави і її інтересів і...усувають цю шоблу від влади. А це може привести до значних ускладнень, як на фронті, так і за кордоном. І чим дальше, тим більше ці подонки на Банковій роблять такого, що мирно їхнє правління не закінчиться. При всьому тому, що основні фігури(боси), що стоять за кулісами всього цього шапіто вже зараз знаходяться за кордоном(тільки ***** ні) і ні за що не переживають.
ну, і от як такому прездоболу-тріпломату можна було довірити цілу Державу?..
чим ви думали, дебіли..? і тільки не ображайтеся на правду, ідіоти-експериментатори
47 загиблих через удар рф по магазину у селі Гроза, Куп'янського району (Харківщина), - Володимир Зеленський. Наразі 6 поранених, серед яких дівчинка. Триває рятувальна операція, під завалами можуть бути люди.
Хай світ дивиться на це жахіття з широко розплющеними очима!
Це відео найпотужнішого прямого російського ракетного удару по діючій(!) лікарні в Бериславі Херсонської області.
Може ще треба трошки почекати з ATACMS? Бо ще не всі Лексуси продали, і не всю нафту перекупили ?
https://t.me/sergiinaumovych/10615
И вопрос уже встанет о том, кто как его использует. Рашка возможно и будет готовиться к ревашну, укреплять армию и так далее. А Украине кто мешает делать тоже самое? А Европе? А США?
Или опять будем велике будивныцтво стадионив затевать? Ну тогда да - будет жопа.