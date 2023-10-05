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Зеленський (22416) росія (63574)

Якщо зараз дозволити РФ "заморозити" війну, вона зможе відновити військовий потенціал до 2028 року й атакувати інші країни, - Зеленський

війна,росія

Якщо Росія зараз "заморозить" війну проти України, то до 2028 року вона зможе відновити свій військовий потенціал, аби атакувати країни Балтії та ті країни, на території яких присутній російський контингент.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо у війні проти України буде будь-яка пауза, то у 2028 році буде новий критичний момент. Наразі РФ розглядає різні сценарії на найближчі роки.

"Якщо Росії дати адаптуватися зараз, то 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал і у Росії буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі російської експансії. Окрім України, це точно країни Балтії й точно ті країни, на території яких присутній російський контингент. Це чітка інформація від нашої розвідки", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зараз ініціатива в руках України, ми витісняємо РФ із нашої землі, - Зеленський

Росія робить висновки зі своїх помилок та готується йти далі.

"Будь ласка, пам'ятайте, що найбільш небезпечний ворог це той, який зробив висновки та підготувався до наступного удару на основі цих висновків", - зауважив він.

Глава держави наголосив, що Кремль чітко окреслює свою амбіцію захопити більше імперського простору та не дозволити Європі буде простором вільних націй та демократій. При цьому війна для РФ є інструментом підкорення або маніпулюванні іншими.

Десятиліттями Росія намагається зберегти контроль над своїми сусідами, розпалюючи  війну. Зокрема, вона "завдала болю Молдові, намагалася розчавити та розділити Грузію, дестабілізувати інші частини Кавказу, душить Білорусь, а також намагається вирвати шматки з тіла України", додав Зеленський. 

Читайте також: Росія посилить ядерні погрози. Це прояв не сили, а слабкості, - Зеленський

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Топ коментарі
+7
Готуєш нас до "заморозки" війни?
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05.10.2023 15:01
+5
Соромлюсь запитати-а це не цей поц розводив війська у 2019-му у Золотому і Станиці Луганській?
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50247764
А що трапилося зараз,Зегевара?Уже нє сайдьомся гдє-то пасєрєдінє?
Самальоти летять.Будєм всєх бамбіть?(с)

Красти,суки зелені,перестаньте для початку.
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05.10.2023 15:11
+4
теж про це подумав: промацування думки.

Типу, якщо заморозити війну, росія дасть " 5 років пожити " (а потім нападе на країни Балтики) , то ж давайте заморожувати
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05.10.2023 15:06
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05.10.2023 14:59 Відповісти
Готуєш нас до "заморозки" війни?
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05.10.2023 15:01 Відповісти
теж про це подумав: промацування думки.

Типу, якщо заморозити війну, росія дасть " 5 років пожити " (а потім нападе на країни Балтики) , то ж давайте заморожувати
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05.10.2023 15:06 Відповісти
Навіщо писати нічим не підкріплені думки?
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05.10.2023 15:25 Відповісти
як не підтведжені ??? вофка зе це жертва невдалого аборту кацапо-совка, він спить і пріє щоб Україна стала маленькою копією параші )9уйло, а він вічним, непомильним зе-сцарем !!! це називається побудова зеленого, олігархічного зе-рейху в якому олігархам та друзям "найвеличнішого" зенелоха, ************** - усе, усім решта зебільний зе закон !!!




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05.10.2023 15:30 Відповісти
Як же не підкріплені? А чим же ця брехлива цинічна кацапська гнида займалася упродовж попереднього року коли агресор укріплювався на півдні України, хіба ж не заморозкою війни?
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05.10.2023 15:56 Відповісти
Другие страны поймут это только тогда, когда русня физически на них нападёт. А сейчас им Зеленский мешает пить кофе с круассанами своими заявлениями.
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05.10.2023 15:05 Відповісти
Нехилый,видать,кокс. Оно уже и вангует...
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05.10.2023 15:06 Відповісти
Тебя никто спрашивать не будет. Твоя задача - спокойно(только спокойно) провести выборы и не мешать взрослым и умным дядям решать, что и как делать. Если повезет - после выборов примут где-нибудь в Герцлии. Не повезет - примут где-нибудь Делавэре. Но это уже другая история.
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05.10.2023 15:10 Відповісти
Соромлюсь запитати-а це не цей поц розводив війська у 2019-му у Золотому і Станиці Луганській?
https://www.bbc.com/ukrainian/features-50247764
А що трапилося зараз,Зегевара?Уже нє сайдьомся гдє-то пасєрєдінє?
Самальоти летять.Будєм всєх бамбіть?(с)

Красти,суки зелені,перестаньте для початку.
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05.10.2023 15:11 Відповісти
Я вже навіть і не розумію що краще - заморозити і провести вибори щоб знести цю шоблу, підняти свої оборонні підприємства, чи й далі дивитись, як ця квартальна шобла примушує всю країну спливати кров'ю, а самі продовжують красти і красти. Але зараз, я відчуваю, що ЗЕбуїни самі зацікавлені у продовжені війни - вони і ЗЕшобла залишаються при владі, а на фронті гинуть кращі, ті хто однозначно ВЖЕ зрозумів, що ворог не тільки на болотАх, а й в тилу - на Банковій, в судах, в прокуратурах та в...мєнтярнях. Ось тому ЗЕбуїни ВЖЕ закупили не зброю для ЗСУ, а автозаки, тому й прибрали ВСІ силові структури в свої руки.
І ці висновки дуже неприємні, бо залишається ще один варіант(можливий!) - військові виконують свою задачу по захисту держави і її інтересів і...усувають цю шоблу від влади. А це може привести до значних ускладнень, як на фронті, так і за кордоном. І чим дальше, тим більше ці подонки на Банковій роблять такого, що мирно їхнє правління не закінчиться. При всьому тому, що основні фігури(боси), що стоять за кулісами всього цього шапіто вже зараз знаходяться за кордоном(тільки ***** ні) і ні за що не переживають.
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05.10.2023 15:23 Відповісти
Нічого нового. Так само писали, що в Порошенко наживаються на війні. Тепер в Зеленського наживаються. Якийсь день сурка прямо.
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05.10.2023 15:27 Відповісти
Хіба ж брехали? Але хто ж їх притягне до відповідальності, якщо вся влада в їх руках?
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05.10.2023 16:02 Відповісти
Зєлєнскай заговорив, як справжній "порохобот" з "войовничої меншості", яких воно з підлітковим восторгом саджало до в'язниці, а дехто й досі під слідством та по тюрмах, як Роман Червінський...
ну, і от як такому прездоболу-тріпломату можна було довірити цілу Державу?..
чим ви думали, дебіли..? і тільки не ображайтеся на правду, ідіоти-експериментатори
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05.10.2023 15:28 Відповісти
Сегодня раша просто устроила террор мирного населения а мир просто сыкло
47 загиблих через удар рф по магазину у селі Гроза, Куп'янського району (Харківщина), - Володимир Зеленський. Наразі 6 поранених, серед яких дівчинка. Триває рятувальна операція, під завалами можуть бути люди.
Хай світ дивиться на це жахіття з широко розплющеними очима!

Це відео найпотужнішого прямого російського ракетного удару по діючій(!) лікарні в Бериславі Херсонської області.

Може ще треба трошки почекати з ATACMS? Бо ще не всі Лексуси продали, і не всю нафту перекупили ?
https://t.me/sergiinaumovych/10615
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05.10.2023 16:01 Відповісти
Кхм... в любом случае будет перемерие, или Зе собирается Москву брать? Нет - значит будет.
И вопрос уже встанет о том, кто как его использует. Рашка возможно и будет готовиться к ревашну, укреплять армию и так далее. А Украине кто мешает делать тоже самое? А Европе? А США?
Или опять будем велике будивныцтво стадионив затевать? Ну тогда да - будет жопа.
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05.10.2023 16:13 Відповісти
Чим довше війна, тим сильнішою стає кацапія: гроші за газ-нафту усе одно отримують, контрабасом щось десь завозять, мобіки-чмобіки вчаться-звіріють, оборонка так-сяк, але працює, пропаганда надрочує - усьо ідьоть па плану. А де наші плани? Он скрізь вибори і просто рай для популістів: хєрово живемо, бо допомагаємо Україні. Давайте припинемо і заживемо-о-о... І піпл хаває, за обидві щоки. І нас вже відверто 3,14здять по закордонах, бо сидимо на шиях. Щось якось кисло стає...
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05.10.2023 16:55 Відповісти
Тю, так до 28-го року скільки асфальту можна закатати? А бабла скільки можна урвати? Та ну її, ту кацапію, нехай озброюється, нє?
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05.10.2023 16:46 Відповісти
 
 