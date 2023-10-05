Зеленський і прем’єр Італії Мелоні обговорили оборонні потреби України та новий пакет військової допомоги

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Італії Джорджі Мелоні під час зустрічі обговорили наступний пакет військової допомоги Італії, зокрема шляхи посилення української ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава держави.

"Під час нашої зустрічі з Прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні підтвердили міцне українсько-італійське партнерство. Дякую Італії за принципову й послідовну підтримку в захисті нашої свободи та наших людей, наших родин. Поінформував про перебіг нашого контрнаступу та наші першочергові оборонні потреби. Обговорили наступний пакет військової допомоги Італії, зокрема шляхи посилення нашої протиповітряної оборони", - зазначив Зеленський.

Він уточнив, що сторони також обговорили ключові виклики безпеці Європи, зокрема гібридні загрози від РФ.

"Ми повинні захистити наш континент від перетворення Росією продовольства, енергії, міграції й інших проблем на зброю. Захистити Україну від російської агресії означає захистити також усю Європу від усіх загроз і дестабілізації, які провокує Кремль. Зокрема, в Африці, де Росія дестабілізує цілі країни", - наголосив він.

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