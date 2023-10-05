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Новини Мобілізація в РФ
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армія рф (16180) Шойгу (622)

Шойгу заявив про формування 9 резервних полків для війни проти України

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Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу стверджує, що у РФ сформували іще 9 резервних полків для війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс

"Якщо повертатися до контрактників, у нас, як це і було вирішено Генеральним штабом РФ, сформовані по кожному угрупованню резервні полки. На сьогоднішній день у нас дев'ять резервних полків, які готуються, і йде їх природне, постійне поповнення. За цей час у нас набрано 38 тисяч добровольців. Люди приходять високомотивовані, готові до виконання бойових завдань. Хтось уже має бойовий досвід, тому що багато хто з добровольців, завершивши піврічний контракт, повертаються на другий, а є ті, хто повертаються втретє", - стверджує Шойгу. 

Він похвалив чиновників із різних регіонів РФ, які відправили на війну в Україну, загони "добровольців". Зокрема, главу Якутії.

Шойгу також відвідав полігони Південного військового округу, де триває підготовка загарбників: як контрактників, так і "добровольців". Він заявив, що до армії набрали багато "добровольців-жінок". В основному, за словами воєнного злочинця, це "лікарі, медичні працівники".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни планують мобілізувати ще 130 тисяч осіб до кінця року, зокрема і на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Раніше Шойгу заявляв, що Генштаб РФ не планує проводити додаткову мобілізацію військових для ведення війни проти України.
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Топ коментарі
+11
шайга м'яса кацапсячого не жаліє
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05.10.2023 15:48
+9
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05.10.2023 15:55
+8
так нам також треба буде давати людей, один варіант,що захід нам надасть в рази більше ********* озброєння,щоб можна було компенсувати їх перевагу.але судячи по всьому,то нам би зберегти хоча б ту підтримку на тому рівні яка є зараз то було б добре,а про набагато більшу допомогу і думати не варто. Тому у нас також буде мобілізація йти повним ходом
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05.10.2023 15:52
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шайга м'яса кацапсячого не жаліє
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05.10.2023 15:48 Відповісти
так нам також треба буде давати людей, один варіант,що захід нам надасть в рази більше ********* озброєння,щоб можна було компенсувати їх перевагу.але судячи по всьому,то нам би зберегти хоча б ту підтримку на тому рівні яка є зараз то було б добре,а про набагато більшу допомогу і думати не варто. Тому у нас також буде мобілізація йти повним ходом
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05.10.2023 15:52 Відповісти
А може спочатку підешь у військомат? Чи чекаєшь спочатку чудо зброю?))
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05.10.2023 16:24 Відповісти
І йти в бій з одним АКМ 60-х років проти кацапської артилерії, авіації, плануючих бомб та ланцетів?
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05.10.2023 23:01 Відповісти
Жаліє, навіть не те що жаліє, а очкує разом з х#йлом пустити на м'ясо навіть тих чмобіків, що взимку мобілізували. Вже б давно повернув їх всіх у цинковій труні, але слабо
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05.10.2023 18:19 Відповісти
Жінок-то добре. Аби не пропитих хабалок-зечок.
Хоча... Мабуть, саме таких...
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05.10.2023 15:54 Відповісти
Шуйга, тарапись, олень безрогий , бо скора армянемначнут бампить сибирь атамной бомбай, не успеешь набрать еще одно стадо дегенератов из глубинки!!! А армяне они злые, они такие!!!!!!!!!!!!!!
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05.10.2023 15:54 Відповісти
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05.10.2023 15:55 Відповісти
Буде зимове полювання на аленЯ..
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05.10.2023 15:56 Відповісти
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05.10.2023 15:57 Відповісти
Формують і формують. Все є і є. І де ж вони беруться знову і знову?
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05.10.2023 16:46 Відповісти
что е и е? по оценкам украинского Генштаба убитыми рашисты потеряли 270+ тысяч, еще из строя выбыли тяжелоранненые, ну пусть столько же. Пусть даже 600 тысяч выбыло их за полтора года войны. При таком масштабе потерь людские резервы у них не закончатся никогда. Всё время будет е и е. У Украины кстати аналогичная ситуация, из строя выбыло 150 тысяч (по разным оценкам в 3-4 раза меньше, чем у рашистов), но это за полтора года. Так, что люди тоже есть и при таких потерях тоже никогда не закончатся.
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05.10.2023 18:42 Відповісти
Ну тяперя можна и на Лондон...
Аленьи упряжки пойдут на прорыв...
Да, кацапы?
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05.10.2023 17:14 Відповісти
А где кацапье набрало офицерский состав - рота, батальен, я уже не говорю про технику. Не *изди шойга.
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05.10.2023 18:32 Відповісти
 
 