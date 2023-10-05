Шойгу заявив про формування 9 резервних полків для війни проти України
Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу стверджує, що у РФ сформували іще 9 резервних полків для війни проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.
"Якщо повертатися до контрактників, у нас, як це і було вирішено Генеральним штабом РФ, сформовані по кожному угрупованню резервні полки. На сьогоднішній день у нас дев'ять резервних полків, які готуються, і йде їх природне, постійне поповнення. За цей час у нас набрано 38 тисяч добровольців. Люди приходять високомотивовані, готові до виконання бойових завдань. Хтось уже має бойовий досвід, тому що багато хто з добровольців, завершивши піврічний контракт, повертаються на другий, а є ті, хто повертаються втретє", - стверджує Шойгу.
Він похвалив чиновників із різних регіонів РФ, які відправили на війну в Україну, загони "добровольців". Зокрема, главу Якутії.
Шойгу також відвідав полігони Південного військового округу, де триває підготовка загарбників: як контрактників, так і "добровольців". Він заявив, що до армії набрали багато "добровольців-жінок". В основному, за словами воєнного злочинця, це "лікарі, медичні працівники".
Раніше Шойгу заявляв, що Генштаб РФ не планує проводити додаткову мобілізацію військових для ведення війни проти України.
Будь ласка, зачекайте...
Хоча... Мабуть, саме таких...
Аленьи упряжки пойдут на прорыв...
Да, кацапы?