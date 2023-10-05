Шойгу заявив про формування 9 резервних полків для війни проти України

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу стверджує, що у РФ сформували іще 9 резервних полків для війни проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Якщо повертатися до контрактників, у нас, як це і було вирішено Генеральним штабом РФ, сформовані по кожному угрупованню резервні полки. На сьогоднішній день у нас дев'ять резервних полків, які готуються, і йде їх природне, постійне поповнення. За цей час у нас набрано 38 тисяч добровольців. Люди приходять високомотивовані, готові до виконання бойових завдань. Хтось уже має бойовий досвід, тому що багато хто з добровольців, завершивши піврічний контракт, повертаються на другий, а є ті, хто повертаються втретє", - стверджує Шойгу.

Він похвалив чиновників із різних регіонів РФ, які відправили на війну в Україну, загони "добровольців". Зокрема, главу Якутії.

Шойгу також відвідав полігони Південного військового округу, де триває підготовка загарбників: як контрактників, так і "добровольців". Він заявив, що до армії набрали багато "добровольців-жінок". В основному, за словами воєнного злочинця, це "лікарі, медичні працівники".

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Раніше Шойгу заявляв, що Генштаб РФ не планує проводити додаткову мобілізацію військових для ведення війни проти України.