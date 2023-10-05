Позови України проти Польщі, Угорщини та Словаччини у СОТ зараз "на паузі", - Мінекономіки

Позови України проти Польщі, Угорщини та Словаччини у СОТ "на паузі", поки сторони шукають "конструктивне рішення в рамках усього ЄС".

Про це заявив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це взагалі питання функціонування торгівлі між Україною та ЄС. Ми бачимо, що ця проблема (експорт української агропродукції. - Ред) буде усунута в найближчі тижні та місяці. Буде багато новин про те, як змінюється режим ліцензування тощо. Це буде дуже активна робота. Тому, поки ми шукаємо практичне рішення, наші спори в СОТ на сьогодні на паузі", - пояснив він.

Качка наголосив, що зараз Україна проводить консультації, але не спір як такий. "Ми не у спорі - ми не оформляли робочий орган для ведення спору, ми на стадії консультацій. Ми направили (до СОТ) цю справу, і для консультацій є 60 днів".

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У зв'язку з цим він констатував, що для української сторони важливо знайти "конструктивне рішення в рамках усього ЄС". "Незважаючи на те, що скарги, які ми направили, вони проти конкретних держав-членів, включно з Польщею, це - системне питання наших відносин з ЄС. Наша мета - наголосити, що ЄС та Україна мають однаковий підхід до торговельних угод. Тому ми бачимо, як розв'язати цю проблему в комплексі так, щоб показати єдність між нами та Польщею, між нами і ЄС, і між Польщею і ЄС", - наголосив Качка.

За його словами, Київ уже врегулював митне оформлення товарів, які йдуть транзитом через п'ять сусідніх країн. "Ми бачимо, що жодна країна цей транзит не забороняє. Це велике спільне досягнення. У нас залишився єдиний чутливий пункт - це питання того, коли можуть бути відкриті ринки сусідніх країн для українських товарів. Це - мінімальна проблема, тому що ми туди не продаємо багато зернової продукції. Але це взагалі питання функціонування торгівлі між Україною та ЄС", - розповів Качка.

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Говорячи про ситуацію з Польщею, Качка висловив сподівання, що сторони зможуть повернутися до обговорення після виборів. "Я не бачу жодних системних перешкод, щоб вирішити цю проблему. Це питання часу. До того станом на зараз на адресу Польщі немає запитів на ліцензії на експорт від українських компаній, що є додатковим показником, що немає масивного тиску експорту на внутрішній ринок Польщі. Ми використовуємо цей час, щоб показати, що в реальності чіткий інтерес українських експортерів - просто експортувати в ті держави-члени ЄС, де запит на українські товари справді високий", - зазначив він.

Качка висловив думку, що "цієї осені ринок заспокоїться". "Ми всі повертаємося до нормальних торговельних потоків, що дасть змогу повернутися до ситуації, яка є зручною для місцевих фермерів у сусідніх державах ЄС і для українських фермерів", - додав він.

Крім того, "левова частка" української сільськогосподарської продукції йде через порти Чорного моря в Румунії, балтійські порти, залізницею і автотранспортом.

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Як повідомлялося, 15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати дію тимчасової заборони на імпорт українських пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п’яти сусідніх з Україною країн ЄС. Водночас Україна погодилася запровадити певні правові заходи (наприклад, систему ліцензування експорту) протягом 30 днів, щоб уникнути різких стрибків експорту зерна до цих країн.

Однак Словаччина продовжила попередню заборону ЄС на імпорт чотирьох видів зерна, Польща ввела додаткові заборони на українське борошно та корми, а Угорщина заборонила ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

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У відповідь Україна подала вимоги про проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною, відповідно до правил та процедур вирішення спорів в рамках Угоди про заснування Світової організації торгівлі (СОТ).