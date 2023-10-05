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Зеленський (22416) Пашинян Нікол (133)

Зеленський вперше зустрівся із прем’єром Вірменії Пашиняном: Обговорили ситуацію на Південному Кавказі та двосторонню співпрацю

Президент Володимир Зеленський провів першу зустріч із прем’єром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Під час нашої першої зустрічі з Прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном ми обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах із його країнами. Ми також обговорили нашу двосторонню співпрацю й міжрегіональні економічні проєкти", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і прем’єр Італії Мелоні обговорили оборонні потреби України та новий пакет військової допомоги

Зеленський вперше зустрівся із прем’єром Вірменії Пашиняном: Обговорили ситуацію на Південному Кавказі та двосторонню співпрацю 01

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Топ коментарі
+7
У України та Вірменії спільний ворог- параша.

Приде час і Україна з Вірменію будуть пліч о пліч битися разом проти російського фашизму.
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05.10.2023 16:09
+7
Нікол розповідає Влвдімірссаничу секрети, як максимально швидко просрати те, що не вдавалось просрати нікому за попередні 30 років до нього. Володимирссанич з розумінням слухає та скаржиться Ніколу, що йому та Андрєйбарісичу не вдалося просрати все "за трі дня" у лютому 2022, хоч вони й готувалися до цього з 2019, але вони з Андрєйбарісичєм все ще над цим питанням плідно працюють ... Встрєча прашла в тьоплой, дружествєнной абстановкє...
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05.10.2023 16:16
+5


«Встретились два и...та!!!! «
Так называют президентов двух стран в мацКве.

Та ще, якийсь, москаль Валера, використав кацапскую мову.

Пішов нах, кацап.
Тут водкі нету.
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05.10.2023 16:28
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Шось мені таке фото нагадує...
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05.10.2023 16:06 Відповісти
У України та Вірменії спільний ворог- параша.

Приде час і Україна з Вірменію будуть пліч о пліч битися разом проти російського фашизму.
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05.10.2023 16:09 Відповісти
What?
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05.10.2023 16:41 Відповісти
Х&р в твой кацапский рот!

Пшел нах москаль за русским кораблем.
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05.10.2023 16:48 Відповісти
диванний полководцю,ти довго тужилося щоб зробити такий висер ротом зі свого заяложеного дивану? дивовижна тупість....
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05.10.2023 18:34 Відповісти
пapаша - вpaг всего цивилизованного миpa
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05.10.2023 18:47 Відповісти
Нікол розповідає Влвдімірссаничу секрети, як максимально швидко просрати те, що не вдавалось просрати нікому за попередні 30 років до нього. Володимирссанич з розумінням слухає та скаржиться Ніколу, що йому та Андрєйбарісичу не вдалося просрати все "за трі дня" у лютому 2022, хоч вони й готувалися до цього з 2019, але вони з Андрєйбарісичєм все ще над цим питанням плідно працюють ... Встрєча прашла в тьоплой, дружествєнной абстановкє...
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05.10.2023 16:16 Відповісти
Встретились два и...та!!!!
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05.10.2023 16:17 Відповісти


«Встретились два и...та!!!! «
Так называют президентов двух стран в мацКве.

Та ще, якийсь, москаль Валера, використав кацапскую мову.

Пішов нах, кацап.
Тут водкі нету.
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05.10.2023 16:28 Відповісти
На фото, таке враження, що Пашинян відмовляє Зеленському руку тиснути
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05.10.2023 16:24 Відповісти
ага і має вигляд господаря становища...на відміну від упрілого,розчервонілого нашого генералісімуса в якійсь чудернадській робі для охоронців готелів....
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05.10.2023 18:37 Відповісти
Так от хто буде тепер допомагати Україні замість США... Арменії на корупцію точно пох.
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05.10.2023 16:25 Відповісти
Помилка вийшла, герзард- США е США.

І вона буде допомогати Україні та Арменіі.

Смерть російським фащвстам!
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05.10.2023 16:31 Відповісти
Та без хванатізму - куча помилок-очеп'яток, не спіши, встигнеш
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05.10.2023 16:39 Відповісти
два невдахи і лузера.
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05.10.2023 16:29 Відповісти
Вибачаюсь. *****?
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05.10.2023 16:29 Відповісти
Та не вибачайся. Ну, не зрозумів… Таке буває… Воно потім попусте…

Бо багато людей, наприклад, «складно зрозуміють» зв'язок між «можливим постачанням санкціонних військових продуктів» до Ірану через іншу країну.
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05.10.2023 16:42 Відповісти
Про що можуть домовоятись два потопельники? Просто більше їм домовлятись нізким...
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05.10.2023 16:37 Відповісти
Вірменія поступово переходить на сторону добра.
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05.10.2023 17:00 Відповісти
Всі мутки з карабахом почались виключно через прозахідний курс Вірменії. Кацапи не маючи спільний корднон не змогли напасти на ней, як це було з грузинами і нами, тому ***** задіяв свого союзника алієва. Дуже наївно думати, що то все через тер. цілісність азербайджану, якщоб це було так, то алієв не почав би захоплювати вірменськи землі, звільнив карабах, і все. А ні, поліз далі. Бо кацапи побачили, що втративши карабах Вірменія все одно рухається вперед і дали команду тепер напасти вже безпосередньо на Вірменію. Цензор не пише звісно що там відбувється. Єдина надія Вірменії це штати і європа, куда алієв відмовився поїхати... цікаво чому? Там мали досягти миру, признати теріторіальну цілісність один одного і все...
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05.10.2023 17:04 Відповісти
Два дебіла.Один просрав завдяки 73% довбнів південь країни.Другий замість договору з алієвим(Ес був посередником)поступово передав би контроль азербайжану над коробахом а не цілувався з кацапней.Не було б 90000 армянських біженців( туда зайшли сили ООН)
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05.10.2023 18:40 Відповісти
і зазирнули вони у очі один другому
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05.10.2023 19:28 Відповісти
 
 