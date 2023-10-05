Зеленський вперше зустрівся із прем’єром Вірменії Пашиняном: Обговорили ситуацію на Південному Кавказі та двосторонню співпрацю
Президент Володимир Зеленський провів першу зустріч із прем’єром Вірменії Ніколом Пашиняном.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Під час нашої першої зустрічі з Прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном ми обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі. Україна зацікавлена в стабільності регіону та дружніх відносинах із його країнами. Ми також обговорили нашу двосторонню співпрацю й міжрегіональні економічні проєкти", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Al Kap
показати весь коментар05.10.2023 16:09
+7 kelt kant
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+5 Al Kap
показати весь коментар05.10.2023 16:28
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Приде час і Україна з Вірменію будуть пліч о пліч битися разом проти російського фашизму.
Пшел нах москаль за русским кораблем.
«Встретились два и...та!!!! «
Так называют президентов двух стран в мацКве.
Та ще, якийсь, москаль Валера, використав кацапскую мову.
Пішов нах, кацап.
Тут водкі нету.
І вона буде допомогати Україні та Арменіі.
Смерть російським фащвстам!
Бо багато людей, наприклад, «складно зрозуміють» зв'язок між «можливим постачанням санкціонних військових продуктів» до Ірану через іншу країну.