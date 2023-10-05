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Умєров і Пісторіус обговорили ситуацію на фронті та потреби України у ППО, РСЗВ і бронетехніці

умєров,пісторіус

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Умєрова.

"Ми обговорили ситуацію на фронті та першочергові потреби України - ППО, РСЗВ, бронетехніка", - зазначив міністр.

Умєров також подякував Пісторіусу та німецькому народу за значну підтримку та лідерство у військовій допомозі для України.

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Піздоріус «крупно всех імел в виду»…
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05.10.2023 16:05 Відповісти
Тю, так Умеров же "турист". Яке він має право говорити про потреби України!
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05.10.2023 16:39 Відповісти
Новий вєктор у Бубочки? Тепер у нас баварські сосіски в почьоті?
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05.10.2023 19:32 Відповісти
 
 