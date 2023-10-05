На українку з 5-річною донькою напали в Польщі: кидали банками з-під пива та обзивали "к#рвами". ФОТО
Двоє чоловіків напали в Польщі на українку з п’ятирічною дитиною. Зловмисники кидали в них порожні банки з-під пива та називали "українськими к#рвами".
Про це повідомив "Осередок моніторингу расистської та ксенофобської поведінки" в Польщі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
Інцидент стався у населеному пункті Завоя у Малопольському воєводстві 29 вересня.
"Вони закидали дитину банками з-під пива, а коли вона заплакала, підійшли до дівчини і кричали їй, що вона "українська к#рва" і що їй має бути соромно, бо вона погань, бо в неї українська мати", - йдеться в повідомленні.
Самій жінці погрожували вбивством. Чоловіки погрожували жінці, що вб'ють її, бо вона - українка і говорили, що вона "скоро знайде спокій на цвинтарі".
За інформацією польських правозахисників, викликаний патруль поліції не зупинив агресорів. Лише після розголосу активістів місцева поліція знайшла та затримала двох нападників.
Представники поліції в коментарі виданню Sucha24.pl заперечують, що ігнорували пошук нападників. Вони запевняють, що затримали зловмисників уже наступного дня після інциденту.
Чоловіків звинувачують у публічних образах за національною ознакою. До підозрюваних прокурором обрано запобіжні заходи у вигляді поліцейського нагляду та заборони наближатися до потерпілих.
За вчинене правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
Будь ласка, зачекайте...
ЧОМУ БІДНІ - ТОМУ ЩО ДУРНІ. а чому дурні - тому що бідні.
Ваша умственная ограниченность и быдловатость - на лицо. Тому таке ставлення - що бидла тут багато
І треба розуміти одну річ у Польщі шенген і їм легко виїхати в любу країну і там працювати, тому там залишилося багато контингенту який не дуже хоче працювати...... з напливом наших таким важко знайти роботу, а замість того щоб злізти з стакана воно шукає винних....
Так само наплив українців в розвинуті країни причому уже з правом на роботу почав витісняти поляків з тих країн, які привикли що їм немає заміни.... повертаючись додому вони знову ж таки винять наших а не те що необхідно підняти зад і працювати....
Жодної демократії, "друзів"!Тільки ставка на власну Армію - Еліту і Цвіт нашої Нації. Підтримувати, допомагати всіма силами і засобами. НЕМА іншого шляху і способу. Так сказав і заповідав Степан Бандера. Смерть ворогам.
Може ми будемо оцінювати не по поодиноких випадках, а ставити на терези всі факти, безумовно контролюючи покарання винних у злочинах!