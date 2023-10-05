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ксенофобія (36) напад (1095) Польща (8255) українці (2507)

На українку з 5-річною донькою напали в Польщі: кидали банками з-під пива та обзивали "к#рвами". ФОТО

Двоє чоловіків напали в Польщі на українку з п’ятирічною дитиною. Зловмисники кидали в них порожні банки з-під пива та називали "українськими к#рвами".

Про це повідомив "Осередок моніторингу расистської та ксенофобської поведінки" в Польщі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

Інцидент стався у населеному пункті Завоя у Малопольському воєводстві 29 вересня.

"Вони закидали дитину банками з-під пива, а коли вона заплакала, підійшли до дівчини і кричали їй, що вона "українська к#рва" і що їй має бути соромно, бо вона погань, бо в неї українська мати", - йдеться в повідомленні.

На українку з 5-річною донькою напали в Польщі: кидали банками з-під пива та обзивали к#рвами 01

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Самій жінці погрожували вбивством. Чоловіки погрожували жінці, що вб'ють її, бо вона - українка і говорили, що вона "скоро знайде спокій на цвинтарі".

За інформацією польських правозахисників, викликаний патруль поліції не зупинив агресорів. Лише після розголосу активістів місцева поліція знайшла та затримала двох нападників.

Також читайте: Справа загибелі українця Никифоренка у Вроцлаві - на особливому контролі, - посол Зварич

Представники поліції в коментарі виданню Sucha24.pl заперечують, що ігнорували пошук нападників. Вони запевняють, що затримали зловмисників уже наступного дня після інциденту.

Чоловіків звинувачують у публічних образах за національною ознакою. До підозрюваних прокурором обрано запобіжні заходи у вигляді поліцейського нагляду та заборони наближатися до потерпілих.

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За вчинене правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

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Топ коментарі
+49
який високоінтелектуальний та одухотворений вигляд у цих двох маргіналів...викапані кацапсячі чмобіки.
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05.10.2023 16:11
+24
Польська бидлота нічим не відрізняється. Тому шо бидлота вона бидлота і є.
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05.10.2023 16:12
+23
По фото видно- Два польских отморозка…

Такой швали, которая считает себя выше других можно встретить во многих странах.

Настораживает мягкое ограничение полиции…
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05.10.2023 16:15
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Дівко не лізь зі своїм фе куди не просять. Коментуй новину, а не мене. Дітей бав, а не висловлюйся в тому, в чому ти нуль абсолютний. Для тебе ідіотко всі кацапи тому що ти дура. Розвиток вона бачили в нашій країні, де? Рахувати навчись, що таке мати ресурси і не мати рук та фінансів обробляти це все. Може ми найращу сталь маємо? Чомусь німці її мають. Може ми маємо хоч щось? Ні, нічого вже не маємо, дякуючи роззявам і кацапам! Німці для себе любимих шиють найкращий одяг на території України, руками українців. Цей одяг лише для євпропи і сша. Для нас лише гімно з китаю.
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05.10.2023 18:17 Відповісти
ни один человек из высокоразвитого и нормального общества не позволил бы себе написать пост в таком тоне оппоненту.
ЧОМУ БІДНІ - ТОМУ ЩО ДУРНІ. а чому дурні - тому що бідні.
Ваша умственная ограниченность и быдловатость - на лицо. Тому таке ставлення - що бидла тут багато
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06.10.2023 01:08 Відповісти
Боюся це ваша розумова обмеженість не може навіть на мові написати щось. Тому не тобі полукровці мене культури вчити. А опус цей напиши опоненту вище і навчи як правильно звертатись, щоб не було відповідей в подібному тоні. Починаєте криво, потім жалієтесь, що "тими ж вилами пригощають".
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07.10.2023 02:40 Відповісти
Ви все правильно сказали. Паскуди і нацики пшецькі
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05.10.2023 17:56 Відповісти
бухе, тупориле бидло скрізь однакове
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05.10.2023 17:32 Відповісти
Бидло звичайне-дві штуки. Дякую польскій організації, яка розповсюдила цей пост. Любе бидлотримає себе в руках. коли боїться(тобто знає що працює закон), тоді інше бидло буде тримати руки і писок при собі. Представників таких є всюди і всіх країнах, тільки там де працють закони, вони їх присікають.
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05.10.2023 17:39 Відповісти
Проблема дещо загострилась, тому що польскі політики перед виборами дозволяли дещо звинувачувати Україну у всіх бідах і своїх прорахунках...

І треба розуміти одну річ у Польщі шенген і їм легко виїхати в любу країну і там працювати, тому там залишилося багато контингенту який не дуже хоче працювати...... з напливом наших таким важко знайти роботу, а замість того щоб злізти з стакана воно шукає винних....

Так само наплив українців в розвинуті країни причому уже з правом на роботу почав витісняти поляків з тих країн, які привикли що їм немає заміни.... повертаючись додому вони знову ж таки винять наших а не те що необхідно підняти зад і працювати....
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05.10.2023 17:42 Відповісти
Забавно, но факт: все разгоняющие "анти польские настроения" зарегистрированы на форуме, что называется чуть ли не "сегодня". Неужели это случайность?
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05.10.2023 17:47 Відповісти
досвідчений аналітик Цензору-хто продавав зерно по демпінгу пшекам? прізвища? які пшекляті польські бізнесюки купляли? прізвища? не скажеш? тоді йди роби пшекам пшепрошем!
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05.10.2023 17:55 Відповісти
Нпризвище Фукс тобі відоме? Чи ти думаешь, шо Ермак, Татаров якщо не ставлять підписів то вони до дій в ОПі нідочого? Ти вже дотриндівся до того, начебто і зерно в Польщі не продавали, бо тобі хвамілій леньки знайти
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05.10.2023 18:58 Відповісти
Хтось дасть відповідь: ну й чим уродзоні і шляхетні пани-пшеки кращі за русняву наволоч типу Мотороли,Журавльова або бучанських гвалтівників? Після 24.02. уродзоні пшеки обіс*ралися і кинулися допомагати Україні,тому що,як відомо Войско Польске бардзо узброєнне,на роверах-розбіжится при появі на кордоні Пшехляндія першого плюгавого вагнерівці. Українці встояли,фронт зупинився,тепер можна і показати кур*вам-схизматикам свою шляхетну вдачу і доблесть.
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05.10.2023 17:49 Відповісти
Таких як ти треба з моторилами порівнювати
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05.10.2023 19:03 Відповісти
Останні висери польських політиків в передвиборчій кампанії - це примітивний спосіб залучити голоси ось таких "успішних по життю" чепушил. Ці ублюдки на фото, які нічого в своєму житті не досягли, а тому зганяють свою злість на беззахисних українцях чимось нагадують мені кримчан, які жили у лайні та злобно дивилися на туристів, маючи одну фразу "понаехали"
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05.10.2023 17:50 Відповісти
Знайома моєї колеги недавно вернулася зі Словаччини,там аналогічно-словаки вкрай погано ставляться до українців,всіляко це демонструють....
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05.10.2023 17:53 Відповісти
Ублюдки... 😡
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05.10.2023 17:53 Відповісти
Ці дві пики прикрасили б собою "портретну галерею" професора Ломброзо.
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05.10.2023 17:54 Відповісти
Ляхи завжди у всі часи і віки ставилися до Українців по-бидлячому. Нічого не змінилося і по сьогодні. Нічим ляхи у ставленні до Українців не відрізнялися ні від кацапів, ні від мадярів, ні від румунів. Великопольський патологічний гонор, пиха і шовінізм у поєднанні з куцими можливостями завжди була причиною всіх бід ляших. Зокрема і двох трагічних історичних розділів Польщі. Буде і Третій. Останній.
Жодної демократії, "друзів"!Тільки ставка на власну Армію - Еліту і Цвіт нашої Нації. Підтримувати, допомагати всіма силами і засобами. НЕМА іншого шляху і способу. Так сказав і заповідав Степан Бандера. Смерть ворогам.
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05.10.2023 18:57 Відповісти
Ніколи не було і не буде ніякої дружби народів, буває тільки тимчасовий збіг інтересів.
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05.10.2023 18:58 Відповісти
Отсюда вывод: не плюй в колодец, особенно в тот из которого сейчас пьёшь, да и завтра из него же придётся пить. Иначе умрёшь от жажды ...
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05.10.2023 19:20 Відповісти
У нас и у поляков один общий смертельный враг ...
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05.10.2023 19:22 Відповісти
Так ці два у.бана знущались з наших жінок, поліція не відразу ж відреагувала, ще є факт знущання до смерті групою осіб над нашим громадянином 2 місяці тому. А ще є прості поляки , які в скрутні часи прийняли наших біженців, безкоштовно надали житло, дали їжу (серед них моя двохрідна сестра та племінниця з племінником), а ще є поляки які в перші дні війни надали нам майже 300 танків та й ще багато чого.
Може ми будемо оцінювати не по поодиноких випадках, а ставити на терези всі факти, безумовно контролюючи покарання винних у злочинах!
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05.10.2023 19:32 Відповісти
Поляки, до вас звертаюсь. Це дно знущатись над дитиною, якої б національності вона не була і ви повинні цих чмирів насадити на стовпи позору, щоб на них плювали з-за кожного паркану до віку.
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05.10.2023 19:53 Відповісти
То буде багато такого..легко керувати корисними ідіотами..ніхто нехоче нас розісрати з поляками як кацапи..всю історію так було..
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05.10.2023 20:57 Відповісти
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